FIFA cáo buộc UEFA thực hiện "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào Chủ tịch Infantino

FIFA đáp trả UEFA

Tuần trước, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu (UEFA) đã nộp hồ sơ pháp lý tại Mỹ, yêu cầu FIFA cung cấp bằng chứng và tài liệu liên quan, trong khuôn khổ khả năng khởi kiện hình sự tại Thụy Sĩ.

Trong diễn biến làm tranh cãi leo thang đáng kể, UEFA cáo buộc Infantino “quản lý sai phạm mang tính hình sự” và thúc đẩy một “mức giá thấp hơn giá thị trường một cách gian lận vì lợi ích cá nhân” liên quan đến kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE) hiện đã bị đình chỉ.

Infantino trở thành Chủ tịch FIFA vào năm 2016

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới (FIFA) đã đáp trả bằng các hồ sơ pháp lý được đệ trình tại Mỹ và được BBC (Anh) tiếp cận, trong đó yêu cầu hoãn việc cho phép tiếp cận các tài liệu hoặc phản đối yêu cầu này vào cuối tháng.

FIFA cho rằng lập luận của UEFA “mắc một sai sót cơ bản” và có “những khiếm khuyết về pháp lý”.

“UEFA yêu cầu thu thập chứng cứ để hỗ trợ một thủ tục tố tụng hình sự ở nước ngoài vốn không tồn tại và chính UEFA cũng thừa nhận không có thẩm quyền khởi xướng. Bất chấp vấn đề mang tính nền tảng đó, UEFA vẫn yêu cầu tòa án này cho phép thu thập một lượng lớn tài liệu liên quan đến FFE”.

FIFA cho biết đã “làm rõ” rằng việc thành lập FFE “chỉ là một đề xuất”, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch chỉ có thể được triển khai với điều kiện đa số các liên đoàn thành viên ủng hộ và “được Hội đồng FIFA phê duyệt”.

“Thay vì tham gia vào quy trình dân chủ đó, UEFA đã ra một thông cáo báo chí - khởi đầu cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm bôi nhọ FIFA và ban lãnh đạo của tổ chức”, FIFA viết trong hồ sơ gửi tòa.

FIFA cũng cho rằng “động cơ kinh tế” của UEFA là ngăn cản các quốc gia nhỏ hơn có đủ “sức mạnh tài chính để cạnh tranh với giới tinh hoa bóng đá châu Âu”.

“Nếu bóng đá được củng cố tại các quốc gia đang phát triển, sự cạnh tranh trên toàn cầu sẽ gia tăng, qua đó làm suy giảm sức mạnh thị trường của UEFA và tạo thêm sự cạnh tranh đối với những giải đấu chủ lực của tổ chức này”, FIFA cho biết.

“Bằng việc huy động nguồn tài chính để giúp một số liên đoàn thành viên nhỏ hơn của FIFA phát triển bóng đá tốt hơn, FFE sẽ khiến nhiều cầu thủ đến từ các quốc gia này lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương và thi đấu tại các giải đấu trong nước thay vì ra nước ngoài”.

Căng thẳng leo thang

UEFA từ chối bình luận, dù BBC được biết một số người trong nội bộ tổ chức này cho rằng nếu FIFA không có gì che giấu, họ nên công khai các tài liệu và đẩy nhanh quá trình pháp lý. UEFA là lực lượng dẫn đầu sự phản đối nhằm vào Chủ tịch FIFA Infantino, người đang đối mặt với lời kêu gọi từ chức từ ba liên đoàn châu lục.

UEFA cũng đề nghị một tòa án tại New York (Mỹ) phê chuẩn văn bản pháp lý yêu cầu nhà đầu tư mạo hiểm Joshua Kushner, anh trai của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng công ty Thrive Eternal của ông cung cấp lời khai và tài liệu. Kushner được dự kiến là nhà đầu tư chính của FFE.

Thrive từng đàm phán với Infantino về việc đứng đầu khoản đầu tư trị giá 4,2 tỷ USD (3,1 tỷ bảng) để đổi lấy 20% cổ phần trong một công ty con thương mại mới của FIFA. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị hủy bỏ chỉ vài ngày sau khi được tiết lộ vào tháng 7, giữa làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Khi đó, FIFA cho biết FFE sẽ giúp tăng khoản tiền phân bổ cho mỗi liên đoàn thành viên quốc gia trong chu kỳ 2027-2030, từ 5,9 triệu bảng lên 14,7 triệu bảng.

UEFA cũng yêu cầu công khai các tài liệu của nhà tài chính Mỹ Greg Maffei, người giữ vai trò cố vấn chủ chốt cho thương vụ.

UEFA cho biết Kushner và Maffei không được dự kiến trở thành bị đơn trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào, nhưng tuyên bố hai người đã lần đầu thảo luận về ý tưởng FFE vào tháng 7/2025 và Infantino đã “thảo luận về ý tưởng nền tảng với Kushner trong gần một năm trước khi các điều khoản cuối cùng được ký kết”.

Các luật sư của UEFA cũng lập luận rằng World Cup đã bị định giá thấp một cách có chủ đích, ở mức khoảng 15 tỷ bảng, mà theo họ là “con số không được xác định thông qua một cuộc đấu giá công khai, cạnh tranh, cũng không được bất kỳ đơn vị thẩm định độc lập nào kiểm chứng”. UEFA cáo buộc Infantino không tham vấn bộ máy lãnh đạo FIFA về kế hoạch này.