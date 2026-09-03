HLV Park Hang Seo bị LĐBĐ Hàn Quốc ép làm 'bia đỡ đạn' sau World Cup 2026

Trả lời trang Footballist (Hàn Quốc), ông Park Hang Seo chỉ trích mạnh mẽ những vấn đề tồn tại trong cách vận hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Nhà cầm quân này cũng tiết lộ những chi tiết không ngờ nơi hậu trường của đội tuyển Hàn Quốc trong vụ bê bối ở World Cup 2026, trong đó có vai trò “hữu danh vô thực” mà ông bị ép phải đảm nhiệm.

“Liên đoàn bóng đá quá kiêu ngạo. Và phải phá vỡ sự độc đoán tồn tại ở đó. Công tác hành chính của Liên đoàn suốt một thời gian dài chẳng thay đổi gì cả. Nhân vụ việc lần này, Liên đoàn cần hạ mình xuống hơn, và phải để những người đàn em giỏi thiết kế hệ thống thật tốt rồi dẫn dắt nó đi lên”, ông Park nói.

Ông Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Trưởng đoàn hữu danh vô thực

Ông Park Hang Seo từng giữ chức Phó Chủ tịch KFA và được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tuy nhiên, chính nhà cầm quân này tiết lộ ông gần như không được xác định rõ quyền hạn khi đảm nhận công việc mới. Thậm chí khi yêu cầu được giao nhiệm vụ cụ thể, ông Park cũng không nhận được câu trả lời và cũng không có người trực tiếp báo cáo công việc.

“Tôi không được truyền đạt rõ ràng về quyền hạn hay vai trò của vị trí trưởng đoàn. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải xác nhận rõ phần đó rồi mới bắt tay vào công việc, nhưng tôi đã không làm như vậy, nên điều đó khiến tôi rất tiếc”, ông Park thừa nhận.

Sự bất cập bộc lộ rõ ngay trước World Cup, khi đội tuyển Hàn Quốc vướng vào vụ việc một phóng viên có những lời nói không phù hợp về Son Heung-min và đoạn âm thanh này xuất hiện trong video được đăng công khai.

Đáng chú ý, với tư cách trưởng đoàn, Park Hang Seo thậm chí không được báo cáo về vụ việc. Ông không sinh hoạt cùng cầu thủ và cũng không tham dự các cuộc họp giữa HLV trưởng với ban huấn luyện. Chỉ khi tình cờ nghe cuộc trao đổi giữa một số lãnh đạo KFA, ông mới biết chuyện rồi tìm xem đoạn video.

“Sau đó tôi mới xem video ấy và nắm được tình hình, rồi tôi nghĩ thế này: ‘Này, chuyện này quá đáng rồi’. Tôi nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra, nên đã nói với những người của Liên đoàn rằng phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa ngay từ sớm”, HLV Park Hang Seo kể lại.

Tuy nhiên, vấn đề không được giải quyết nhanh chóng. Park Hang Seo cho biết ông đã nổi giận và chất vấn những người phụ trách của KFA: “Các anh làm việc kiểu quái gì thế này?”.

Sau trận đầu tiên gặp Cộng hòa Séc, Son Heung-min và Lee Jae-sung trực tiếp tìm đến Park Hang Seo nhờ can thiệp. Khi đó, ông mới được biết cụ thể ba yêu cầu của nhóm cầu thủ.

Các cầu thủ muốn KFA ra tuyên bố thể hiện sự lấy làm tiếc và nêu tên phóng viên liên quan, yêu cầu một lời xin lỗi công khai và chính thức từ chối hoạt động tác nghiệp của phóng viên này với đội tuyển.

Trận gặp Mexico đến gần nhưng sự việc vẫn không có tiến triển đáng kể. Park Hang Seo sau đó gọi Lee Jae-sung, Son Heung-min, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đến gặp trực tiếp các lãnh đạo KFA để tìm giải pháp.

Theo ông Park, sự việc không chỉ xuất phát từ một đoạn video. Những cầu thủ tìm đến ông đều đã khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 10 năm và dường như đã tích tụ nhiều bất mãn với cách KFA xử lý các vấn đề liên quan đến cầu thủ.

“Họ than phiền rằng vụ việc lần này rõ ràng là một hành vi công kích cá nhân; nếu là ở câu lạc bộ thì chắc chắn câu lạc bộ sẽ tích cực ứng phó, vậy tại sao Liên đoàn lại không bảo vệ cầu thủ? Nếu tôi là cầu thủ, tôi cũng sẽ thực sự nổi giận. Nếu Liên đoàn không tích cực đứng ra ứng phó, thì các cầu thủ còn có thể tin vào ai để thi đấu?”, ông Park nói.

KFA sau đó từng đăng một tuyên bố rồi gỡ xuống. Các cầu thủ phản đối vì nội dung không nêu tên phóng viên liên quan. Đại diện đoàn phóng viên đã trực tiếp xin lỗi các cầu thủ. Hai bên cũng thống nhất phóng viên gây ra vụ việc sẽ không tham gia các hoạt động tác nghiệp chung của KFA.

Ông Park Hang Seo sau đó đề nghị toàn đội gác lại vụ việc để tập trung cho trận đấu cuối cùng. “Với tư cách trưởng đoàn, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không kịp thời dựng lên một tấm lá chắn để bảo vệ các cầu thủ”, ông Park nói với toàn đội.

Đội tuyển Hàn Quốc sau đó thua Nam Phi và bị loại khỏi World Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo từ chức. Ông Park Hang Seo đã nộp đơn từ chức từ trước giải để ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Kanchananburi (Thái Lan).

Bị ép phải xin lỗi thay HLV trưởng

Chi tiết khiến ông Park Hang Seo đặc biệt không hài lòng là cách LĐBĐ Hàn Quốc quy trách nhiệm sau khi đội nhà bị loại. Khi HLV Hong Myung-bo chuẩn bị công bố thư xin lỗi, các lãnh đạo KFA, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn, đều có mặt. Tuy nhiên, Park Hang Seo lại được đề nghị đứng ra xin lỗi với tư cách trưởng đoàn.

Ông Park chấp nhận vì cho rằng bản thân cũng có trách nhiệm. Các nhân viên chuẩn bị sẵn bản dự thảo, trong đó có câu “chúng tôi sẽ tự kiểm điểm một cách đau đớn như cắt vào xương thịt”.

Ban đầu, kế hoạch là ông Park Hang Seo, tổng thư ký điều hành và chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển cùng xuất hiện. Cuối cùng, ông Park là người duy nhất đứng ra công bố lời xin lỗi. Nhà cầm quân này cũng không hiểu vì sao buổi công bố kết thúc mà không có phần hỏi đáp trực tiếp với báo chí.

“Khi cần đối diện trực diện thì phải đối diện chứ. Cứ thẳng thắn thừa nhận sai lầm, nếu có bị ném đá thì cứ nhận. Đâu phải cứ tránh né là giải quyết được chuyện”, HLV Park Hang Seo nói.

Khi đội tuyển trở về Hàn Quốc, tình trạng tương tự tiếp tục xảy ra. Theo lời ông Park Hang Seo, lúc ra khỏi sân bay, những người có trách nhiệm đều nhìn nhau và không ai chủ động bước lên phía trước. Cuối cùng, ông cho rằng đó là việc mình cần làm nên tự bước ra đối diện.

Khi được hỏi liệu KFA có dùng ông như một “lá chắn”, Park Hang Seo không trực tiếp chỉ trích cá nhân nào.

“Tôi chỉ làm điều mình phải làm thôi”, ông nói. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh ông có trách nhiệm vì không làm rõ vấn đề trước khi nhận nhiệm vụ. Ông cho rằng KFA cần thay đổi cách tổ chức và phân định trách nhiệm trong bộ máy.

“Ngay bản thân tôi cũng là người vẫn còn mắc kẹt ở thời trước, trong khi có những người đã học hỏi được rất nhiều, từ hành chính cho đến nhiều lĩnh vực khác, trong môi trường bóng đá tiên tiến. Phải ủng hộ để những người đàn em này trở thành lực lượng chủ đạo và làm việc. Những người như chúng tôi đừng nghĩ đến chuyện đứng ngoài chỉ trỏ nữa. Tất cả họ đều là những đàn em thông minh hơn chúng tôi”, ông Park nói.