Dự đoán đội vô địch World Cup 2026: Tây Ban Nha số 1, Bồ Đào Nha chỉ có 7% cơ hội

Đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026? Dự đoán điều này không phải dễ nhưng vẫn không ngăn cản được rất nhiều cá nhân và đơn vị thử sức. Mới đây hãng thống kê OPTA cũng vào cuộc với dự đoán dựa trên nền tảng dữ liệu thống kê của họ.

Thống kê khả năng vào tứ kết, bán kết, chung kết & vô địch của 20 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026 theo OPTA

OPTA cho biết họ đã cho chạy khoảng 10.000 giả lập khác nhau về kết quả của World Cup và kết quả nhiều nhất cho thấy ĐT Tây Ban Nha sẽ đoạt chức vô địch, với tỷ lệ 16,1%. ĐT Pháp xếp sau với tỷ lệ 13%, kế đến là ĐT Anh với 11,2%, trong khi nhà ĐKVĐ Argentina xếp thứ 4 với tỷ lệ 10,4%.

Đáng nói là OPTA thống kê không chỉ khả năng vô địch của các đội mà cả khả năng lọt vào vòng knock-out, kèm theo đó là khả năng tiến được đến vòng nào của từng đội. Dựa trên các giả lập, OPTA xác định Tây Ban Nha cũng là đội có khả năng vào chung kết World Cup cao nhất với 25,6%, kế đến là Pháp (21,3%) và Anh (19%), trong khi Argentina là 18,1%.

OPTA cũng dự đoán rằng có 35,9% khả năng kỳ World Cup này sẽ chứng kiến một đội tuyển lần đầu tiên vô địch. Trong các đội chưa từng đăng quang, Bồ Đào Nha có tỷ lệ vô địch được OPTA xếp cao nhất ở mốc 7%, trong khi Hà Lan là 3,6%, chỉ hơn 1% so với Na Uy và Bỉ đứng ngay sau Na Uy với tỷ lệ 2,4%.