AI "Nostradamus" dự đoán ĐT Anh vô địch World Cup 2026, Pháp bị loại sớm

Tiên tri AI "Nostradamus" dự đoán ĐT Anh vô địch World Cup 2026

Trong một thử nghiệm thú vị, nền tảng AI Google Gemini đã được yêu cầu nhập vai nhà tiên tri nổi tiếng thế kỷ 16 Michel de Nostredame (Nostradamus) để đưa ra những lời tiên đoán về diễn biến của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi phân tích các trận đấu mở màn của các ĐT tham dự World Cup 2026, AI này đã đưa ra hàng loạt dự báo táo bạo, từ những bất ngờ lớn ở vòng knock-out cho đến khả năng xuất hiện các tranh cãi trọng tài gây chấn động lịch sử bóng đá.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: The Sun.

Một trong những dự đoán đáng chú ý nhất liên quan đến ĐT Pháp, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Dù vừa khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal nhờ sự tỏa sáng của Kylian Mbappe và Michael Olise, AI lại cho rằng hành trình của “Les Bleus” sẽ kết thúc trong nước mắt.

AI dự đoán, đội bóng của HLV Didier Deschamps sẽ bị loại ở vòng knock-out trước một đại diện đến từ châu Á, nhiều khả năng là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Thậm chí, “Les Bleus” được cho là sẽ đánh mất lợi thế sau khi dẫn trước và phải nhận hai bàn thua trong những phút cuối trận.

Nếu dự báo này trở thành sự thật, đây sẽ là cú sốc lớn khi Pháp đang hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 2002 có ba lần liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Bên cạnh đó, AI "Nostradamus" còn tin rằng châu Phi sẽ tiếp tục tạo nên những câu chuyện cổ tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Sau kỳ tích của Morocco tại World Cup 2022, lần này Bờ Biển Ngà được dự đoán sẽ trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu.

Được mô tả là "một con quái vật chưa được biết đến" và "câu chuyện Lọ Lem thực sự của năm 2026", Bờ Biển Ngà được AI dự báo sẽ tiến thẳng vào bán kết sau khi tạo nên liên tiếp những cú sốc trước các ông lớn châu Âu.

Theo lời tiên tri, đại diện châu Phi sẽ "lật đổ các đế chế cũ của Iberia và vùng đất thấp" ở các vòng đấu liên tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc một trong hai ĐT Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha có thể trở thành nạn nhân đầu tiên, trước khi Hà Lan tiếp tục bị loại bởi đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Franck Kessie.

Ngoài các dự đoán chuyên môn, AI còn cảnh báo World Cup 2026 có thể chứng kiến một quyết định gây tranh cãi từ VAR hoặc trọng tài với mức độ ảnh hưởng được cho là còn lớn hơn cả "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của huyền thoại Diego Maradona tại World Cup 1986.

Bên cạnh đó, tiên tri AI "Nostradamus" cũng dự đoán rằng, ĐT Anh sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup kể từ ănm 1966. Dĩ nhiên, đây chỉ là những dự đoán mang tính giải trí từ một hệ thống trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, những lời tiên tri đầy bất ngờ này vẫn đang tạo nên sức hút lớn đối với người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.