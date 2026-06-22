Nhận định tỷ số phạt góc Pháp vs Iraq (4h00 ngày 23/6, bảng I World Cup 2026): "Gà trống Gaulois" áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Pháp vs Iraq

Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại bảng I World Cup 2026 được dự báo sẽ diễn ra với thế trận nghiêng rõ rệt về đại diện châu Âu. Không chỉ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng, Pháp còn có nhiều cơ sở để tạo ra sự vượt trội ở chỉ số phạt góc. Trong kịch bản Iraq phải lùi sâu phòng ngự, khả năng trận đấu xuất hiện trên 10 quả phạt góc là rất đáng chú ý.

Điểm mạnh của Pháp nằm ở tốc độ và khả năng tấn công biên. Khi gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng áo lam thường đẩy cao đội hình, luân chuyển bóng nhanh sang hai cánh rồi thực hiện các pha căng ngang, tạt bóng hoặc đột phá vào vòng cấm. Chính cách chơi này dễ tạo ra các tình huống hậu vệ đối phương phải phá bóng chịu phạt góc. Nếu Pháp sớm chiếm quyền kiểm soát, số lượng phạt góc của họ có thể tăng đều từ hiệp 1.

Pháp vs Iraq. Ảnh: FPT Play

Iraq nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng. Trước một đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, đại diện châu Á khó mạo hiểm chơi đôi công. Việc bố trí đội hình thấp, ưu tiên bịt khoảng trống trước vòng cấm có thể giúp Iraq hạn chế bàn thua trong một số thời điểm, nhưng đồng thời cũng khiến họ liên tục chịu áp lực. Khi bóng thường xuyên được đưa vào khu vực 1/3 cuối sân, các pha phá bóng giải nguy sẽ xuất hiện nhiều hơn, kéo theo nguy cơ Pháp được hưởng nhiều phạt góc.

Một yếu tố khác ủng hộ kịch bản nhiều phạt góc là tâm thế của Pháp. Nếu cần thắng đậm để tạo lợi thế ở bảng I, đội bóng này sẽ không dừng lại sau bàn mở tỷ số. Việc tiếp tục pressing, duy trì nhịp tấn công và mở rộng biên độ chơi bóng sẽ khiến Iraq khó thoát khỏi thế chống đỡ. Trong trường hợp Iraq thủ môn hoặc hàng thủ chơi tốt, các cú sút bị chặn, các đường căng ngang bị phá ra biên càng làm chỉ số phạt góc tăng cao.

Về phía Iraq, dù lép vế, họ vẫn có thể đóng góp một vài quả phạt góc từ phản công hoặc những tình huống cố định. Tuy nhiên, phần lớn thế trận nhiều khả năng vẫn thuộc về Pháp. Nếu Iraq phải chống đỡ liên tục, chênh lệch phạt góc có thể nghiêng mạnh về đội bóng châu Âu.

Nhìn chung, trận Pháp vs Iraq có nhiều điều kiện để vượt mốc 10 quả phạt góc. Với ưu thế kiểm soát bóng, sức ép biên và khả năng tấn công dồn dập, Pháp được kỳ vọng áp đảo rõ rệt ở thống kê này, thậm chí có thể một mình tạo ra phần lớn số phạt góc của cả trận.

Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Doue, Olise, Dembele; Mbappe.

Iraq (4-4-2): Hassan; H.Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Jasim, Ismael, Al Ammari, Bayesh; Hussein, M.Ali.

Dự đoán: Pháp được hưởng nhiều hơn 6 quả phạt góc. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.

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