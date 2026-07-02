Ronaldo đại chiến Modric: "Derby U50" độc nhất lịch sử World Cup

"Derby U50" độc nhất lịch sử

Với phần lớn cầu thủ, tham dự World Cup ở tuổi 40 gần như là điều không tưởng. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo và Luka Modric đã phá vỡ mọi giới hạn để tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026, đồng thời tạo nên cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu khi lần đầu tiên, hai cầu thủ ngoài 40 tuổi đối đầu nhau ở vòng knock-out. Trang The Independent (Anh) gọi đây là "derby giữa những cầu thủ U50".

Điểm chung lớn nhất của họ là sự bền bỉ: cùng sinh năm 1985, cùng nằm trong nhóm 7 cầu thủ dự nhiều kỳ World Cup nhất mọi thời đại và vượt mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia (chỉ 4 cầu thủ trong lịch sử đạt mốc 200 trận cho đội tuyển quốc gia, 2 trong số đó chính là Ronaldo và Modric).

Sau nhiều năm sát cánh ở Real Madrid, nơi họ cùng giành 4 chức vô địch Champions League, giờ đây Ronaldo - Modric trở thành đối thủ tại trận đấu có thể khép lại hành trình World Cup của một trong hai người.

Ronaldo và Modric tạo nên cột mốc đáng nhớ ở World Cup

Cuộc tái ngộ của những người đồng đội

Ronaldo và Modric từng là những nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công bậc nhất của Real Madrid. Suốt 6 mùa giải sát cánh, họ cùng giành 4 chức vô địch Champions League. Ronaldo tạo khác biệt bằng khả năng săn bàn, còn Modric đóng vai trò điều tiết nhịp độ, kiểm soát tuyến giữa và mở ra các tình huống tấn công. Dù chỉ trực tiếp kiến tạo 14 bàn thắng cho Ronaldo, tầm ảnh hưởng của Modric vượt xa những con số thống kê.

Sau khi Ronaldo rời Real Madrid năm 2018 để lần lượt khoác áo Juventus, MU rồi Al-Nassr, Modric tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu thêm nhiều năm, bổ sung 2 chức vô địch Champions League trước khi chia tay đội bóng.

Những dấu ấn khác nhau tại World Cup

Dù đều là những biểu tượng của bóng đá thế giới, Ronaldo và Modric lại sở hữu những dấu ấn rất khác nhau tại World Cup.

Với Modric, World Cup chính là sân khấu lớn nhất sự nghiệp. Anh đưa Croatia vào chung kết năm 2018, giành Quả bóng Vàng World Cup, trước khi tiếp tục giúp đội tuyển giành hạng 3 tại World Cup 2022. Đó là thành tích đặc biệt đối với quốc gia có dân số chưa đến 4 triệu người như Croatia.

Trong khi đó, Ronaldo là chân sút vĩ đại nhất lịch sử cấp đội tuyển với 145 bàn thắng và vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup sau cú đúp vào lưới Uzbekistan. Tuy nhiên, World Cup vẫn là danh hiệu còn nhiều tiếc nuối trong sự nghiệp của anh. Kể từ khi vào bán kết năm 2006, Bồ Đào Nha chưa thể tái lập thành tích tương tự, còn Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out giải đấu.

Áp lực dành cho hai đội trưởng

Cả Bồ Đào Nha và Croatia đều trải qua hành trình vòng bảng World Cup 2026 không hoàn toàn thuyết phục, trong đó 2 đội trưởng là tâm điểm của nhiều tranh luận.

Ronaldo thi đấu trọn vẹn các trận gặp CHDC Congo, Colombia nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn, khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về việc HLV Roberto Martinez tiếp tục sử dụng anh ở vị trí trung phong. Chỉ đến trận thắng Uzbekistan, siêu sao 41 tuổi mới bùng nổ với cú đúp lịch sử trước khi tuyên bố: "Tôi đã trở lại".

Dù vậy ngoài 2 bàn thắng đó, Ronaldo vẫn chịu áp lực lớn vì hiệu quả của hàng công Bồ Đào Nha chưa tương xứng với chất lượng đội hình. Trong 14 trận gần nhất tại các giải đấu lớn, anh chỉ ghi được 2 bàn từ các tình huống bóng sống.

Bên phía Croatia, Modric mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền trong thất bại 2-4 trước ĐT Anh và bị thay ra trước phút 60. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh thực hiện pha kiến tạo giúp Nikola Vlasic ghi bàn quyết định trước Ghana, qua đó góp công đưa Croatia vào vòng 1/16.

Điệu nhảy cuối cùng gọi tên ai?

HLV Zlatko Dalic xác nhận đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng của Modric. Tiền vệ người Croatia nhiều lần thừa nhận sẽ cân nhắc chia tay đội tuyển sau khi giải đấu kết thúc.

Ronaldo hoặc Modric sẽ đá trận cuối cùng ở World Cup vào sáng mai

Với Ronaldo, tương lai vẫn còn bỏ ngỏ. Dù bước sang tuổi 41, anh vẫn đặt mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và từng chia sẻ mong muốn một ngày được thi đấu cùng con trai.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu tại Toronto mang ý nghĩa đặc biệt. Người chiến thắng sẽ tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch World Cup. Người thất bại nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Dù kết quả ra sao, Ronaldo và Modric đều đã trở thành những biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng chinh phục. Cuộc đối đầu giữa họ không đơn thuần là trận đấu loại trực tiếp, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai huyền thoại đã định hình một kỷ nguyên của bóng đá thế giới. Một người sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ World Cup, còn người kia có thể sẽ khép lại chương cuối của hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ.