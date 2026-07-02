Có lẽ đây là điều đáng được nhắc lại nhiều lần nhất tại World Cup 2026: Cape Verde đã giành quyền vào vòng knock-out.

Đó là kỳ tích vượt xa mọi dự đoán. Quốc gia gồm 10 hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, với dân số chỉ khoảng 525.000 người, trở thành đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Điều đáng nói là Cape Verde không hề đi tiếp nhờ "ăn may" hay hưởng lợi từ thể thức 48 đội.

Ở vòng loại khu vực châu Phi, họ đứng đầu bảng, vượt qua Cameroon – đội tuyển giàu truyền thống với 5 chức vô địch CAN và nhiều lần dự World Cup – để giành vé trực tiếp. Tại vòng chung kết, Cape Verde tiếp tục xếp nhì bảng H sau Tây Ban Nha, bỏ lại phía sau Saudi Arabia và Uruguay, đội từng hai lần vô địch thế giới.

Hành trình ấy càng trở nên đáng nhớ khi họ lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 rồi giữ sạch lưới trước Saudi Arabia để giành vé đi tiếp.