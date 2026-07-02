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Từ một quốc đảo chỉ hơn 525.000 dân giữa Đại Tây Dương, Cape Verde đã trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026 khi hiên ngang tiến vào vòng 32 đội. Trước cuộc chạm trán với đương kim vô địch Argentina (5h, 4/7), Cape Verde có thể bị đánh giá thấp, nhưng họ đã khiến cả thế giới phải nhìn mình bằng con mắt nể phục.
Có lẽ đây là điều đáng được nhắc lại nhiều lần nhất tại World Cup 2026: Cape Verde đã giành quyền vào vòng knock-out.
Đó là kỳ tích vượt xa mọi dự đoán. Quốc gia gồm 10 hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, với dân số chỉ khoảng 525.000 người, trở thành đội tuyển có quy mô dân số nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.
Điều đáng nói là Cape Verde không hề đi tiếp nhờ "ăn may" hay hưởng lợi từ thể thức 48 đội.
Ở vòng loại khu vực châu Phi, họ đứng đầu bảng, vượt qua Cameroon – đội tuyển giàu truyền thống với 5 chức vô địch CAN và nhiều lần dự World Cup – để giành vé trực tiếp. Tại vòng chung kết, Cape Verde tiếp tục xếp nhì bảng H sau Tây Ban Nha, bỏ lại phía sau Saudi Arabia và Uruguay, đội từng hai lần vô địch thế giới.
Hành trình ấy càng trở nên đáng nhớ khi họ lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 rồi giữ sạch lưới trước Saudi Arabia để giành vé đi tiếp.
Sau tiếng còi mãn cuộc trận Saudi Arabia, các cầu thủ Cape Verde không ăn mừng ngay. Họ quây quần quanh một chiếc điện thoại ngay trên sân để theo dõi những phút cuối trận Tây Ban Nha gặp Uruguay. Khi biết Uruguay thất bại, tất cả òa khóc trong hạnh phúc.
Bình luận viên Rob Law của BBC gọi đó là "khoảnh khắc đẹp nhất World Cup 2026".
Không chỉ người hâm mộ, giới chuyên môn cũng bị thuyết phục. Cựu vô địch thế giới Juan Mata nhận xét rằng Cape Verde không tạo bất ngờ chỉ trong một trận trước Tây Ban Nha, mà đã duy trì phong độ ấy suốt ba trận đấu ở đẳng cấp cao nhất.
Nếu nhìn vào đội hình Cape Verde, người ta sẽ hiểu ngay vì sao họ có thể cạnh tranh với những nền bóng đá lớn.
Có tới 14 trong số 26 tuyển thủ sinh ra ngoài lãnh thổ Cape Verde. Sáu người lớn lên tại Rotterdam (Hà Lan), nhiều người khác trưởng thành ở Bồ Đào Nha, Pháp hay Ireland.
Đây không phải sự tình cờ.
Liên đoàn bóng đá Cape Verde đã theo đuổi chiến lược tận dụng nguồn cầu thủ gốc Cape Verde sinh sống tại châu Âu trong nhiều năm. Quốc đảo này có cộng đồng kiều dân rất lớn do làn sóng di cư kéo dài nhiều thập kỷ.
Những cầu thủ ấy được đào tạo tại các học viện hàng đầu châu Âu nhưng vẫn lựa chọn khoác áo quê hương.
Tiền đạo Dailon Livramento, sinh ra ở Hà Lan và thi đấu tại Bồ Đào Nha, chính là người ghi bàn quyết định giúp Cape Verde đánh bại Cameroon ở vòng loại.
Trung vệ Roberto Lopes, sinh tại Ireland, thậm chí được Liên đoàn bóng đá Cape Verde phát hiện thông qua LinkedIn vào năm 2019.
Cựu cầu thủ Manchester United Bebe cũng từng chọn khoác áo Cape Verde sau khi thi đấu cho các đội trẻ Bồ Đào Nha.
Trung vệ Roberto Lopes tiết lộ rằng thành công hôm nay không phải điều xuất hiện ngẫu nhiên: "Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã có một kế hoạch rất rõ ràng là đưa Cape Verde ngồi chung bàn với những cường quốc bóng đá”.
Thực tế, Cape Verde không phải trường hợp cá biệt. World Cup 2026 chứng kiến xu hướng nhiều đội tuyển mới nổi tận dụng nguồn cầu thủ kiều bào: Morocco có tới 19 cầu thủ sinh tại châu Âu; Curacao sở hữu 25/26 tuyển thủ sinh ở nước ngoài.
Có tới 24% cầu thủ dự World Cup năm nay sinh tại Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan, trong khi 42% đang chơi bóng tại các CLB thuộc năm quốc gia này.
Khoảng cách giữa các nền bóng đá vì thế ngày càng được rút ngắn.
Bên cạnh nguồn nhân lực chất lượng, thành công của Cape Verde còn mang đậm dấu ấn HLV Bubista.
Nhà cầm quân 56 tuổi dẫn dắt đội tuyển từ năm 2020 và kiên trì xây dựng một tập thể gắn kết, kỷ luật, giàu thể lực nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong lối chơi.
Điều đó thể hiện rất rõ ở World Cup 2026.
Trước Tây Ban Nha, Cape Verde chủ động lùi sâu phòng ngự. Thủ môn kỳ cựu Vozinha có tới 7 pha cứu thua xuất sắc. Nhưng thống kê gây ấn tượng hơn là họ chỉ phạm đúng một lỗi trong cả trận, ít nhất tại World Cup kể từ năm 1966.
Đến trận gặp Uruguay, Cape Verde lại chuyển sang đá cởi mở hơn và hai lần khiến đại diện Nam Mỹ phải rượt đuổi tỷ số. Trước Saudi Arabia, họ ưu tiên sự chắc chắn để hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.
Ba trận đấu, ba cách tiếp cận khác nhau nhưng đều thể hiện bản sắc rõ ràng.
Hậu vệ Sidny Lopes Cabral khẳng định: "Chúng tôi luôn tập luyện như một khối thống nhất. Những gì thể hiện trên sân đều là điều đã được chuẩn bị từ trước".
Chính Bubista cũng nhiều lần nhấn mạnh điều quan trọng nhất không phải kết quả, mà là bản sắc, sự đoàn kết và tinh thần kiên cường.
Thành công đưa Cape Verde lần đầu dự World Cup giúp ông được Liên đoàn bóng đá châu Phi vinh danh là HLV xuất sắc nhất châu Phi năm 2025.
Đáng chú ý, từ trước CAN 2021, Bubista từng tuyên bố: "Tôi tin rằng một ngày nào đó Cape Verde sẽ dự World Cup". Lời tiên đoán ấy giờ đã trở thành hiện thực, theo cách vô cùng chói lọi!
Phần thưởng dành cho Cape Verde là cuộc đối đầu với đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội, diễn ra vào lúc 5h ngày 4/7 (giờ Hà Nội). Nếu nhìn vào lịch sử, cơ hội tạo địa chấn của đại diện châu Phi là không lớn.
Argentina từng 30 lần gặp các đội tuyển châu Phi, thắng tới 22 trận, hòa 3 và chỉ thua 5. Tại World Cup, sau thất bại gây sốc trước Cameroon ở trận khai mạc năm 1990, "Albiceleste" thắng liên tiếp 7 trận trước các đại diện CAF.
Lionel Messi cũng là "hung thần" của bóng đá châu Phi với 10 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick vào lưới Algeria ngay trận mở màn World Cup năm nay. Nigeria từng 9 lần gặp Argentina, riêng tại World Cup là 5 lần và đều thất bại.
Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni vẫn từ chối xem nhẹ đối thủ: "Cape Verde không khiến tôi bất ngờ. Họ là một đội bóng rất tốt. Đây là đối thủ rất khó chơi. Họ đã gây khó khăn cho Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Họ có tốc độ và chất lượng”.
Tiền vệ Giuliano Simeone cũng khẳng định Argentina không được phép chủ quan: "Ở World Cup, đối thủ nào cũng rất khó. Chúng tôi phải phát huy tối đa điểm mạnh của mình".
Trong khi đó, Lautaro Martinez cho biết toàn đội đã lập tức chuyển sự tập trung sang Cape Verde ngay sau khi kết thúc vòng bảng.
Sự thận trọng của Argentina hoàn toàn có cơ sở. Nếu một đội bóng có thể khiến Tây Ban Nha bế tắc suốt 90 phút, cầm hòa Uruguay và hiên ngang vượt qua vòng bảng thì họ rõ ràng không còn là hiện tượng nhất thời.
HLV Bubista nói rằng mục tiêu đầu tiên của Cape Verde khi dự World Cup không phải vô địch: “Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu đất nước mình với cả thế giới”. Đến lúc này, họ đã làm được nhiều hơn thế.
Cape Verde không chỉ đưa tên tuổi của quốc đảo nhỏ bé lên bản đồ bóng đá thế giới, mà còn trở thành biểu tượng cho sự vươn lên của những nền bóng đá mới nổi.
Việc World Cup mở rộng lên 48 đội từng bị chỉ trích vì làm giảm chất lượng giải đấu. Thế nhưng chính Cape Verde là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự thay đổi. Nếu giải đấu vẫn chỉ có 32 đội, rất có thể thế giới sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến câu chuyện cổ tích này.
Trước mắt Cape Verde là Lionel Messi và nhà đương kim vô địch thế giới. Có thể hành trình của họ sẽ khép lại tại Miami. Nhưng sau tất cả những gì Vozinha và đồng đội đã thể hiện, không ai còn dám khẳng định điều gì là chắc chắn.
Bởi World Cup luôn sống nhờ những giấc mơ. Và ở Bắc Mỹ mùa hè 2026, không đội bóng nào khiến cả thế giới tin vào sức mạnh của những giấc mơ nhiều hơn Cape Verde.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/07/2026 11:50 AM (GMT+7)