World Cup 2026 là phép thử lớn với an ninh Mỹ

Với 48 đội tuyển, 16 thành phố đăng cai tại Mỹ, Mexico và Canada, hàng triệu cổ động viên di chuyển qua biên giới và hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu, giải đấu đặt ra một môi trường an ninh phức tạp vượt xa khuôn khổ của một sự kiện thể thao thông thường.

Tại Washington, bên trong trụ sở Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ, một trung tâm chỉ huy hoạt động 24/7, theo dõi từng trận đấu, từng khu vực lễ hội dành cho người hâm mộ và từng nguy cơ mới nổi. FBI, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Thời tiết Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hải quan và Biên phòng, TSA cùng nhiều đơn vị liên bang khác cùng tham gia vào cơ chế điều phối này.

Cảnh sát Mỹ luôn túc trực bất kể ngày đêm để đảm bảo an toàn cho World Cup. (Ảnh: Quang Trung)

Mỗi buổi sáng, các cơ quan liên quan tổ chức một cuộc họp được gọi là “WISLE”, viết tắt của cảnh báo và thời tiết; đánh giá nguy cơ; an toàn, an ninh; hậu cần và thông tin liên lạc; cùng công tác điều hành sự kiện. Trong khoảng 30 phút, các quan chức rà soát toàn bộ lịch thi đấu trong ngày, tình hình tại các sân vận động, lễ hội cổ động viên, điều kiện thời tiết, vấn đề thị thực, nguy cơ drone, hoạt động tội phạm và các tình huống có thể ảnh hưởng tới an toàn công cộng.

Điều đáng chú ý là trong nhiều ngày, mối quan tâm hàng đầu của các quan chức Mỹ không phải là khủng bố, mà là thời tiết. Trong một cuộc họp, đại diện Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo nắng nóng sẽ gia tăng tại miền Trung và miền Đông nước Mỹ. Philadelphia, Boston và New York được đặt trong tình trạng theo dõi nắng nóng, trong khi Houston ghi nhận nhiệt độ gần 35 độ C, với chỉ số nhiệt vượt 37 độ C.

Những cảnh báo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hàng chục nghìn người tập trung tại sân vận động và hàng trăm nghìn người có thể đổ về các khu vực fan zone. Với World Cup, một cơn bão, một đợt nắng nóng hoặc tình trạng quá tải đám đông đều có thể nhanh chóng trở thành vấn đề an ninh.

Ông Doug Olson, quan chức FBI phụ trách điều phối an ninh World Cup, cho biết quy mô, phạm vi địa lý và mức độ quan tâm toàn cầu khiến giải đấu tạo ra một môi trường an ninh đặc biệt phức tạp. Theo ông, các yếu tố này đòi hỏi việc lập kế hoạch, chia sẻ tình báo và phối hợp tác chiến phải được triển khai đồng bộ giữa chính phủ liên bang, chính quyền địa phương và các đối tác quốc tế.

Một mắt xích quan trọng trong hệ thống này là Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế, gọi tắt là IPCC, đặt tại Leesburg, bang Virginia. Đây là trung tâm hoạt động 24/7, quy tụ đại diện của 16 thành phố đăng cai, trong đó có 11 thành phố của Mỹ, 3 của Mexico, 2 của Canada, cùng sĩ quan liên lạc từ các nước có đội tuyển tham dự.

Theo ông Olson, IPCC cho phép chia sẻ gần như tức thời các thông tin liên quan đến cá nhân có nguy cơ cao, hành vi tội phạm và các mối đe dọa an ninh giữa nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Thông tin từ các đại sứ quán Mỹ, trung tâm tình báo bang, lực lượng địa phương, FIFA và các đối tác quốc tế được tổng hợp, phân tích và chuyển tới đúng đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Bên trong trung tâm điều phối World Cup 2026

Việc bố trí đại diện các quốc gia ngồi cùng với lực lượng an ninh của thành phố đăng cai cũng giúp rút ngắn đường dây liên lạc. Khi một đội tuyển thi đấu tại Dallas, Boston hay Houston, lực lượng cảnh sát của nước đó có thể chia sẻ trực tiếp thông tin về cổ động viên, nguy cơ gây rối hoặc các vấn đề phát sinh với lực lượng sở tại. Đây là cơ chế đặc biệt quan trọng trong một giải đấu có tính xuyên biên giới như World Cup 2026.

Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Nhóm đặc trách World Cup của Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng những câu chuyện đẹp của giải đấu chỉ có thể diễn ra khi công tác an ninh phía sau được vận hành hiệu quả. Ông cho rằng chính sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang, địa phương và quốc tế đã giúp các trận đấu diễn ra an toàn, cho phép cổ động viên tận hưởng bầu không khí lễ hội và các cầu thủ tập trung thi đấu.

Bên cạnh các nguy cơ truyền thống, drone đang trở thành một trong những thách thức nổi bật nhất. Giới chức Mỹ cho biết đây là chiến dịch chống thiết bị bay không người lái lớn nhất từng được triển khai cho một sự kiện thể thao tại Mỹ. Tính đến giữa giải, hơn 1.100 lượt drone đã bị phát hiện tại các địa điểm liên quan đến World Cup, hơn 300 trường hợp phải can thiệp và hơn 500 thiết bị đã bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo FBI, mục tiêu của các chiến dịch cảnh báo “hãy để drone ở nhà” không chỉ là xử lý vi phạm mà còn nhằm ngăn các tình huống gây nguy hiểm cho khán giả, cầu thủ hoặc hoạt động hàng không thương mại. Các khu vực quanh sân vận động thường được thiết lập vùng cấm bay tạm thời, và drone bay vào những khu vực này có thể bị phát hiện, vô hiệu hóa hoặc thu giữ.

World Cup cũng giúp Mỹ tận dụng thế trận an ninh để xử lý các loại tội phạm khác. Giới chức Mỹ cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã triển khai các chiến dịch liên quan đến buôn người, ma túy, hàng giả và bảo vệ trẻ em. Trong một chiến dịch tại Boston, lực lượng chức năng đã tìm thấy 35 trẻ em mất tích hoặc gặp nguy hiểm. Tại Kansas City, cơ quan chống ma túy cũng ghi nhận các vụ thu giữ fentanyl trong thời gian diễn ra giải.

Sự phối hợp quốc tế cũng được xem là điểm sáng. Đại diện FBI khẳng định quan hệ với các đối tác Canada và Mexico diễn ra chặt chẽ, với sự hiện diện trực tiếp của lực lượng hai nước tại IPCC. Đối với Mexico, nơi đăng cai trận khai mạc, thông tin an ninh được chia sẻ thường xuyên giữa lực lượng hai nước. Với Canada, FBI cho biết các kênh liên lạc đã được thiết lập từ trước giải thông qua các văn phòng liên lạc và nhóm điều phối an ninh.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn rất lớn. Giải đấu kéo dài nhiều tuần, diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời điểm Mỹ có nhiều sự kiện chính trị - xã hội lớn, trong đó có các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Nắng nóng, đám đông mệt mỏi, tình trạng di chuyển liên tục của các đội tuyển, nguy cơ cổ động viên quá khích và các mối đe dọa xuyên quốc gia đều khiến hệ thống an ninh phải duy trì mức cảnh giác cao.

Với Mỹ, World Cup 2026 vì vậy không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn là bài kiểm tra toàn diện đối với năng lực ứng phó sự kiện lớn. Từ trung tâm chỉ huy ở Washington đến IPCC tại Virginia, từ sân vận động đến fan zone, giải đấu đang buộc các cơ quan Mỹ vận hành theo mô hình “toàn chính phủ”, kết nối an ninh nội địa với hợp tác quốc tế.

Nếu World Cup tiếp tục diễn ra an toàn, mô hình này có thể trở thành kinh nghiệm quan trọng cho các sự kiện quy mô lớn trong tương lai. Còn ở thời điểm hiện tại, phía sau những trận cầu sôi động là một mạng lưới an ninh khổng lồ, nơi từng cảnh báo thời tiết, từng drone, từng đoàn cổ động viên và từng thông tin tình báo đều được theo dõi sát sao. Đó chính là phép thử lớn nhất mà World Cup 2026 đang đặt ra cho an ninh Mỹ.