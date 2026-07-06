Nhận định tỷ số phạt góc Mỹ vs Bỉ (7h00 ngày 7/7, vòng 1/8 World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Mỹ vs Bỉ

Trước thềm cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026, giới chuyên môn không chỉ quan tâm đến kết quả chung cuộc mà còn dành sự chú ý cho các chỉ số thống kê, trong đó có phạt góc. Với phong cách chơi bóng giàu tốc độ và thiên về tấn công biên của cả hai đội, kịch bản trận đấu xuất hiện trên 10 quả phạt góc hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh đó, Bỉ được đánh giá là đội có nhiều khả năng vượt trội về số lần hưởng phạt góc.

Đây là cặp đấu được xem là cân bằng nhất ở vòng 1/8 khi cả Mỹ và Bỉ đều thể hiện phong độ ổn định trên hành trình vượt qua vòng bảng cũng như vòng 32 đội. Mỹ tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thi đấu đầy năng lượng với lối chơi chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, Bỉ cho thấy sự già dơ và bản lĩnh nhờ dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ cao và nhiều pha lên bóng liên tục từ hai cánh.

Mỹ vs Bỉ. Ảnh: FPT Play

Điểm mạnh đáng chú ý nhất của Bỉ nằm ở khả năng khai thác hành lang biên. Những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Jérémy Doku hay Leandro Trossard thường xuyên tạo ra các tình huống đột phá, buộc hậu vệ đối phương phải phá bóng hết đường biên ngang. Bên cạnh đó, các hậu vệ biên cũng tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công, giúp Bỉ duy trì sức ép trong phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Chính cách triển khai này thường mang về số lượng phạt góc khá lớn.

Ở chiều ngược lại, Mỹ nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi đối đầu đối thủ giàu kinh nghiệm. Đại diện CONCACAF có thể tận dụng tốc độ trong các pha phản công, nhưng khi phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép liên tục từ Bỉ, số lần phá bóng chịu phạt góc sẽ tăng lên đáng kể. Nếu Bỉ sớm kiểm soát thế trận, đội bóng châu Âu hoàn toàn có thể liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha xuống biên rồi thực hiện các quả tạt vào vòng cấm.

Một yếu tố khác ủng hộ kịch bản nhiều phạt góc là tính chất loại trực tiếp. Khi không còn cơ hội sửa sai, cả hai đội sẽ sẵn sàng đẩy cao đội hình nếu bị dẫn bàn. Điều đó khiến nhịp độ trận đấu có xu hướng tăng mạnh trong hiệp hai, kéo theo số lần dứt điểm, cản phá và phá bóng qua đường biên ngang nhiều hơn. Chỉ cần mỗi đội tạo ra khoảng 5-6 quả phạt góc, mốc trên 10 quả hoàn toàn có thể được chinh phục.

Ngoài ra, Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng sút xa và tạt bóng chất lượng. Những pha dứt điểm bị thủ môn cản phá hoặc các quả căng ngang được hậu vệ Mỹ giải nguy thường là nguồn tạo ra phạt góc rất hiệu quả. Trong khi đó, Mỹ dù cũng có những thời điểm gây sức ép nhưng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công liên tục vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Với tương quan lực lượng, phong cách thi đấu và diễn biến được dự báo cởi mở, kịch bản Bỉ là đội được hưởng nhiều phạt góc hơn là lựa chọn có nhiều cơ sở. Đồng thời, trận đấu nhiều khả năng sẽ khép lại với tổng số phạt góc vượt mốc 10 quả khi cả hai đội đều buộc phải duy trì cường độ tấn công cao để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ:

Mỹ (4-3-3): Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Sergino Dest.

Bỉ (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

Dự đoán: Bỉ được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.