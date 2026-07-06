Người mẫu "ảnh nóng" bị nhiều cầu thủ Anh đang dự World Cup gạ gẫm, tán tỉnh

Sự xuất hiện của dàn mỹ nhân nóng bỏng bên lề lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup luôn là tâm điểm thu hút truyền thông toàn cầu. Mới đây, Apollonia Llewellyn, cựu người mẫu lừng danh và là gương mặt quyến rũ thuộc biên chế của tạp chí người lớn danh tiếng, đã khiến dư luận xôn xao khi vạch trần thói trăng hoa hậu trường của hàng loạt ngôi sao Ngoại hạng Anh đang chinh chiến tại giải đấu, trong đó có những cầu thủ đang dự World Cup.

Apollonia Llewellyn đang ở Mỹ cổ vũ cho tuyển Anh

Bão tin nhắn gạ gẫm và chiếc "bộ lọc" mang tên mẹ ruột

Sở hữu thân hình đồng hồ cát bốc lửa cùng trang cá nhân thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi, người đẹp 26 tuổi đến từ Barnsley đang làm loạn mạng xã hội bằng loạt ảnh bikini nhỏ xíu khoe dáng tại bãi biển Santa Monica, Mỹ. Chuyến đi kéo dài ba tuần này nhằm thực hiện các bộ ảnh chủ đề cổ vũ cho "Tam Sư", đồng thời trải nghiệm bầu không khí cuồng nhiệt khi nước Mỹ, quốc gia đồng tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sự nổi tiếng vượt bậc đi kèm với những phiền toái vô cùng lớn từ thế giới ảo. Chia sẻ trực tiếp với tờ The Sun, Apollonia cho biết hộp thư đến (DMs) của cô luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng từ khi giải đấu khởi tranh.

Apollonia khẳng định cô nhận được hàng ngàn lời tán tỉnh từ các cầu thủ Premier League chuyên nghiệp và những người nổi tiếng hạng A đang dự World Cup. Tình trạng này thực tế đã bùng nổ dữ dội từ giai đoạn đại dịch và tiếp tục leo thang đỉnh điểm ở thời điểm hiện tại.

Do lượng tin nhắn quá khủng khiếp, cô buộc phải tắt hoàn toàn tính năng thông báo điện thoại. Thay vào đó, cô phải cậy nhờ mẹ ruột làm "bộ lọc", hàng ngày lội qua hàng ngàn tin nhắn gạ gẫm để tìm xem có công việc chính thức nào bị trôi mất hay không.

Người đẹp cười lớn chia sẻ rằng cô hoàn toàn ngó lơ những lời ve vãn này vì 99% nội dung gửi đến từ các cầu thủ đều vô cùng "điên rồ" và không xứng đáng để bận tâm.

Lòng chung thủy sắt son và nghề tay trái gây ngỡ ngàng

Lý do lớn nhất khiến mỹ nhân "ảnh nóng" thẳng tay gạt bỏ sự săn đón của các triệu phú đá bóng là mối tình bền chặt kéo dài 4 năm với Jai Rowe, hậu vệ 24 tuổi đang thi đấu cho CLB Raith Rovers. Mối quan hệ của cặp đôi vô cùng khăng khít khi cô vừa đồng hành cùng bạn trai trong chuyến đi Mỹ vừa qua. Apollonia khẳng định tình yêu đích thực mang lại cho cô sự bình yên hơn hẳn những lời hào nhoáng trên mạng xã hội.

Bên cạnh cuộc sống của một WAG (vợ/bạn gái cầu thủ) mẫu mực, Apollonia còn sở hữu một bản lý lịch sự nghiệp cực kỳ đa dạng và thành công, khiến nhiều người phải bất ngờ khi cô tiết lộ về công việc ngày thường của mình:

- Ring Girl hàng đầu sàn boxing: Không chỉ gói gọn trong phòng chụp studio, cô hiện là một trong những Ring Girl (cô gái cầm bảng) nổi tiếng và đắt giá nhất của hệ thống quyền anh crossover danh tiếng Misfits Boxing, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thể thao trực tiếp đêm thứ Bảy thu hút hàng triệu lượt xem.

- Bà trùm bất động sản tự thân: Khác xa với định kiến về các cô gái giải trí, Apollonia đã âm thầm xây dựng cho mình một danh mục đầu tư bất động sản cá nhân đáng nể. Cô tự tay lên ý tưởng, bỏ vốn cải tạo hàng loạt căn nhà tại quê nhà để vận hành mô hình kinh doanh cho thuê, tạo ra nguồn thu nhập thụ động bền vững ngoài nghệ thuật.

Những hình ảnh đẹp về nữ người mẫu "ảnh nóng"