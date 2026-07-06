FIFA xóa thẻ gây tranh cãi cho tiền đạo ĐT Mỹ, Pháp đòi công lý cho Olise

Pháp cho rằng Olise không hề phạm lỗi

Theo báo L'Équipe, Liên đoàn Bóng đá Pháp sẽ sớm chính thức gửi đơn yêu cầu FIFA hủy thẻ vàng mà Michael Olise phải nhận ở những phút bù giờ trận thắng Paraguay.

Pháp khiếu nại thẻ vàng của Olise

Tiền đạo của "Les Bleus" bị trọng tài cảnh cáo ở phút 90+7 sau pha va chạm với Matías Galarza. Tuy nhiên, phía Pháp cho rằng các đoạn băng ghi hình cho thấy Olise hoàn toàn không có tác động nào khiến cầu thủ Paraguay ngã xuống sân.

Tình huống xảy ra trong những phút cuối của trận đấu vốn rất căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi và tranh cãi. Trước khi sự cố xảy ra, Olise đưa ngón tay lên môi ra hiệu "im lặng" về phía Galarza. Ngay sau đó, cầu thủ Paraguay ngã xuống mặt cỏ và trọng tài rút thẻ vàng với ngôi sao tuyển Pháp.

FFF tin rằng quyết định này là thiếu chính xác và không phản ánh đúng diễn biến thực tế.

Nguy cơ lỡ bán kết khiến FFF phải hành động

Việc xóa thẻ vàng có ý nghĩa rất lớn với tuyển Pháp trong giai đoạn quyết định của World Cup.

Nếu giữ nguyên án phạt, Olise sẽ bị treo giò ở bán kết nếu nhận thêm một thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Morocco tại tứ kết.

Chính vì vậy, FFF muốn loại bỏ nguy cơ mất một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất chỉ vì một quyết định gây tranh cãi.

Theo L'Équipe, toàn bộ lập luận của phía Pháp sẽ dựa trên các hình ảnh quay chậm, trong đó cho thấy Olise không hề có tiếp xúc với Galarza.

Vụ Balogun mở ra hy vọng cho tuyển Pháp

Động thái của tuyển Pháp diễn ra không lâu sau khi FIFA chấp thuận kháng nghị của Liên đoàn Bóng đá Mỹ liên quan đến trường hợp của Folarin Balogun.

FIFA tạm xóa thẻ cho Balogun

Tiền đạo tuyển Mỹ trước đó nhận thẻ đỏ trong trận thắng Bosnia và Herzegovina 2-0 ở vòng trước sau pha vào bóng không chủ ý. Tuy nhiên, FIFA đã chuyển án treo giò tự động thành án treo có điều kiện trong vòng một năm, qua đó giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trước Bỉ ở vòng 1/8.

Trong thông báo khi đó, FIFA viện dẫn Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, cho phép cơ quan này đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành án phạt trong những trường hợp phù hợp.

Dù trường hợp của Balogun liên quan đến thẻ đỏ còn Olise chỉ nhận thẻ vàng, vụ việc cho thấy FIFA vẫn có thể xem xét lại các quyết định kỷ luật trong những tình huống đặc biệt.

Vì vậy, tuyển Pháp hy vọng các bằng chứng hình ảnh sẽ đủ sức thuyết phục FIFA hủy bỏ thẻ vàng của Olise, qua đó giúp tiền đạo này bước vào trận tứ kết mà không còn nỗi lo bị treo giò nếu "Les Bleus" giành vé vào bán kết.