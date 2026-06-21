Chủ tịch liên đoàn bóng đá Brazil bị tố dùng quỹ đưa nhân tình tới New York

Theo trang tin Brazil Portal Leo Dias, "người tình tin đồn" của ông Xaud - nữ doanh nhân thể hình Camila Cristina Andrade - được cho đã lưu trú 8 ngày tại khách sạn Hyatt Regency Grand Central ở Manhattan. Phòng được đặt dưới tên Xaud, chi phí cho kỳ lưu trú khoảng 11.500 USD.

Doanh nhân thể hình Camila Cristina Andrade. Ảnh: Instagram Camila Cristina Andrade

Những bức ảnh do trang tin này đăng tải cho thấy Xaud và Andrade dùng bữa tối tại nhà hàng Harry Cipriani vào ngày 3/6, trước khi rời đi bằng một chiếc xe được cho là do liên đoàn thuê.

Câu chuyện sau đó có thêm diễn biến bất ngờ. Theo Portal Leo Dias, Xaud để Andrade ở lại New York rồi bay về Brazil dự trận đấu của đội tuyển nữ quốc gia gặp Mỹ vào ngày 8/6. Sau đó, ông tiếp tục tới Mexico City để đoàn tụ người vợ hơn 20 năm gắn bó Natalia Xaud, người mà ông có ba con chung. Cả hai cùng nhau dự lễ khai mạc World Cup rạng sáng 12/6.

Vợ chồng Samir Xaud ở khai mạc World Cup. Ảnh: X / mandstu25

Đây không phải lần đầu ông Xaud gây tranh cãi khi sử dụng kinh phí của liên đoàn để di chuyển. Portal Leo Dias cũng cho biết Xaud từng dùng quỹ liên đoàn để đưa người mẫu kiêm influencer Tamares Fernandes Barcellos tới Qatar dự trận đấu FIFA Intercontinental World Cup vào tháng 12/2025.

Chuyến đi được cho bao gồm một vé máy bay hạng thương gia của hãng Emirates và lưu trú tại khách sạn Ritz-Carlton Doha từ ngày 15 đến 19/12. Các tài liệu trang tin thu thập được cho thấy liên đoàn đã trả gần 3.400 USD cho khách sạn.

Trang tin cũng cáo buộc kể từ khi nhậm chức, người đứng đầu liên đoàn bóng đá Brazil, Xaud đã sử dụng ngân sách để trả chi phí đi lại cho người thân, bạn bè và nhiều phụ nữ tham dự các sự kiện thể thao ở nước ngoài.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Samir Xaud. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc.

Trong một tuyên bố gửi Radio Itatiaia, tổ chức này cho biết: "Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) bác bỏ thông tin liên quan đến cáo buộc sử dụng sai mục đích ngân sách của tổ chức được đăng tải hôm nay trên cổng thông tin Leo Dias. Các khoản chi tiêu của liên đoàn chỉ liên quan đến hoạt động mang tính tổ chức của CBF, trong khi chi phí cá nhân của các lãnh đạo do chính họ chi trả. Ban lãnh đạo CBF hiện nay hoạt động dựa trên các trụ cột minh bạch, trách nhiệm quản lý và cam kết liêm chính. CBF cũng khẳng định sẵn sàng cung cấp thêm bất kỳ thông tin làm rõ nào khi cần thiết".

Theo trang tin Infobae, Xaud đã thanh toán chi phí khách sạn tại New York hôm 15/6, sau khi được Portal Leo Dias liên hệ. Hiện chưa rõ ông đã hoàn trả cho liên đoàn khoản chi phí chuyến bay hồi tháng 12 hoặc các chuyến bay gần đây hay chưa.

Vụ việc được cho là đã gây ảnh hưởng đáng kể, khiến Xaud phải rời khỏi trung tâm tập huấn của đội tuyển Brazil tại New Jersey, trong lúc đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu gặp Haiti tại Philadelphia. Tuy vậy, các hoạt động vẫn diễn ra như kế hoạch.

Xaud có mặt trên khán đài trong trận Brazil thắng Haiti 3-0, và sau đó được nhìn thấy trên truyền hình khi ngồi tại phòng VIP cùng Chủ tịch FIFA và một số huyền thoại bóng đá Brazil.