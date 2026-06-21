Chủ nhà Mỹ muốn nới lỏng 'vòng kim cô' cho đội tuyển Iran

Theo điều kiện visa hiện hành, Iran, đội bóng chọn Mexico làm đại bản doanh trong suốt giải đấu, chỉ được phép bay vào lãnh thổ Mỹ đúng 1 ngày trước trận đấu. Họ bị buộc phải rời khỏi xứ cờ hoa ngay trong ngày thi đấu đó.

Sự bất cập này tạo ra sức ép lớn về mặt thể lực và tâm lý cho các cầu thủ. Bức xúc trước tình cảnh này, ngay sau trận hòa 2-2 với New Zealand tại Los Angeles trong ngày ra quân, HLV trưởng Amir Ghalenoei đã không ngần ngại lên tiếng. Ông thẳng thắn tuyên bố Iran chính là đội bóng "bị chèn ép nhất" tại giải đấu. Phía Iran cũng kêu gọi FIFA can thiệp.

Trước làn sóng phản ứng, giới chức Mỹ đang có những động thái xem xét lại. Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup 2026 của Nhà Trắng, xác nhận rằng đang có "các cuộc thảo luận" về thời gian di chuyển của đội tuyển Iran cho lượt trận thứ 3 vòng bảng gặp Ai Cập tại Seattle vào ngày 27/6.

Trả lời đài truyền hình địa phương KOMO TV News, ông Giuliani chia sẻ: "Tôi biết Tổng thống muốn thực sự tạo ra cân bằng sự cạnh tranh trên sân cỏ, đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chúng tôi muốn đảm bảo đội tuyển Iran có cơ hội nhập cảnh vào nước Mỹ và thi đấu".

Ông Giuliani cũng nhấn mạnh thêm về những nỗ lực từ phía chính quyền: "Những gì chúng tôi đã làm cho đội Iran là rất tuyệt vời và công lao thuộc về Tổng thống Trump. Ông ấy đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép đội tuyển đó đến và thi đấu tại World Cup. Họ đã đến LA (Los Angeles) để thi đấu và sẽ làm vậy một lần nữa vào ngày 21 tới"

Dù vậy, ông Giuliani không cho biết liệu đại diện Iran có tham gia vào các cuộc thảo luận này hay không. Về phía đại diện châu Á, họ kiên quyết cho rằng mình cần được đối xử công bằng như mọi quốc gia khác. Đội tuyển Iran yêu cầu được phép đến thành phố đăng cai trước 2 ngày và chỉ trở lại đại bản doanh vào ngày hôm sau trận đấu "nhằm đạt được sự chuẩn bị tối ưu về kỹ thuật và thể lực".

Chia sẻ với đài BBC, đại diện đội tuyển Iran khẳng định: "Liên đoàn Bóng đá Iran tin rằng những hạn chế như vậy không nhất quán với nguyên tắc cung cấp điều kiện bình đẳng cho tất cả các đội tham gia. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển chúng tôi".