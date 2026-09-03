Lionel Messi và Mauro Icardi là đồng hương Rosario, liệu có thực sự “không muốn nhìn mặt nhau"?

Lionel Messi và Mauro Icardi có mối quan hệ với nhau thế nào?

Lionel Messi là siêu sao được đánh giá là số 1 trong lịch sử bóng đá thế giới tính đến đến thời điểm hiện. Mauro Icardi cũng rất tài năng, là tiền đạo vô cùng xuất sắc với nhiều năm chơi bóng tại châu Âu, Thế nhưng, trong nhiều năm, mối quan hệ giữa 2 chân sút người Argentina luôn bị bao phủ bởi những câu chuyện về sự lạnh nhạt, mà tâm điểm là cái tên Maxi Lopez.

Icardi gia nhập lò La Masia của Barcelona năm 2008, thời điểm Messi đã trở thành ngôi sao đội một. 2 người vì thế chưa từng là đồng đội ở đội một đội bóng xứ Catalonia. Mãi sau này họ mới chơi cùng nhau tại ĐT Argentina và đặc biệt là mùa 2021/2022 tại PSG, khi Messi chuyển đến Paris và đứng chung phòng thay đồ với Icardi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nhưng trước cuộc hội ngộ ấy là một câu chuyện kéo dài gần một thập kỷ. Năm 2013, đời tư của Icardi trở thành tâm điểm bóng đá Argentina khi anh bắt đầu quan hệ với Wanda Nara, vợ cũ của Maxi Lopez. Icardi và Lopez khi đó từng là đồng đội tại Sampdoria. Trong khi dư luận Argentina coi đây là hành động phá vỡ “luật bất thành văn” giữa những người đồng đội, Icardi lại khẳng định Wanda đã chia tay Lopez trước khi 2 người đến với nhau và cho rằng Maxi Lopez không phải người bạn thân nhất của mình.

Vấn đề nằm ở chỗ Maxi Lopez từng chơi cùng Messi tại Barcelona. Từ đó xuất hiện hàng loạt đồn đoán rằng nhóm cầu thủ có ảnh hưởng trong phòng thay đồ ĐT Argentina, thường được truyền thông gọi là “nhóm của Messi”, không muốn Icardi xuất hiện ở đội tuyển.

Sự nghiệp quốc tế của Icardi càng khiến nghi vấn ấy có đất sống. Trong giai đoạn anh liên tục ghi bàn cho Inter Milan, chân sút quê Rosario cùng Messi lại rất ít được triệu tập. Đỉnh điểm mùa 2017/2018, Icardi ghi tới 29 bàn tại Serie A nhưng vẫn không được HLV Jorge Sampaoli đưa tới World Cup 2018. Hernan Crespo khi đó thậm chí nói tới một “vòng tròn” ở ĐT Argentina mà Icardi không thuộc về.

Tuy nhiên, chưa từng có bằng chứng xác thực cho thấy Messi yêu cầu các HLV loại Icardi. Tháng 11/2017, Messi đã trực tiếp bác bỏ thông tin này. Anh khẳng định chưa bao giờ phủ quyết việc triệu tập Icardi và cũng không quyết định ai được hoặc không được khoác áo ĐT Argentina. Bản thân Maxi Lopez cũng từng phủ nhận mình là nguyên nhân khiến Icardi bị gạt khỏi ĐT Argentina, thậm chí tiết lộ có thời điểm đã khoảng 10 năm không nói chuyện thường xuyên với Messi và Javier Mascherano.

Trong khi Messi trở thành huyền thoại thì Icardi không có nhiều cơ hội đóng góp cho ĐT Argentina. Ảnh: AP

Thực tế, HLV Sampaoli vẫn triệu tập Icardi năm 2017 và tiền đạo này đã thi đấu cùng Messi. Đến năm 2021, 2 người tiếp tục chung phòng thay đồ PSG mà không xảy ra xung đột công khai nào.

Bởi vậy, nói Messi và Icardi “không muốn nhìn mặt nhau” phần nhiều phản ánh câu chuyện được truyền thông thêu dệt quanh những quy tắc về lòng trung thành trong giới cầu thủ Argentina. Vụ Wanda Nara - Maxi Lopez chắc chắn khiến hình ảnh Icardi trở nên nhạy cảm trong phòng thay đồ Albiceleste, nhưng chuyện Messi trực tiếp “phong sát” người đồng hương Rosario cho đến nay vẫn chỉ là một giả thuyết.

Điều đáng tiếc nhất với Icardi có lẽ nằm ở chỗ khác: Trong thời kỳ đỉnh cao tại Inter Milan, một trong những số 9 đáng sợ nhất Serie A lại chưa bao giờ có được vị trí tương xứng trong màu áo ĐT Argentina. Còn với Messi, anh đã chia tay ĐT Argentina trong ánh hào quang trọn vẹn của một GOAT (Greatest of all time: Tạm dịch là “Vĩ đại nhất mọi thời đại)!