Hakimi của ĐT Morocco bị khởi tố tội hiếp dâm giữa lúc đang dự World Cup 2026

Trong ngày thứ Sáu, Tòa án Hình sự Hauts-de-Seine tại Versailles, Pháp thông báo rằng Achraf Hakimi sẽ bị đưa ra xét xử về tội hiếp dâm. Hakimi đã bị điều tra từ tháng 2/2023 sau những cáo buộc từ một phụ nữ trẻ, người đã đến đồn cảnh sát và trình báo rằng cô bị cầu thủ này hiếp dâm.

Achraf Hakimi

“Cục Điều tra đã kết luận rằng họ có đủ bằng chứng chống lại Achraf Hakimi để tiến hành truy tố tội hiếp dâm”, luật sư Rachel-Flore Pardo đại diện cho nguyên đơn, cho biết. “Quyết định này hoàn toàn phù hợp với bằng chứng trong vụ án và phù hợp với ý kiến ​​của công tố viên, thẩm phán điều tra và tổng chưởng lý trước Tòa phúc thẩm. Phán quyết này mang lại cho thân chủ của tôi cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng”.

Ngày 25/2/2023, một phụ nữ trẻ đã đến đồn cảnh sát Nogent-sur-Marne để trình báo về hành vi của hậu vệ thuộc biên chế PSG. Cô mô tả việc đến nhà anh ta vào ngày hôm trước, khoảng 1h15 sáng, và bị tấn công tình dục.

Trong mùa hè năm 2025, các công tố viên yêu cầu đưa Hakimi ra xét xử. Quyết định này đã được xác nhận vào tháng 2/2026. Hakimi sau đó đã kháng cáo nhưng đơn kháng cáo đã bị bác bỏ và phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 tháng nữa, với sự trình diện trực tiếp của hậu vệ người Morocco tại tòa mà không thể nhờ luật sư đại diện thay mặt.

Trên mạng xã hội, Hakimi đã phản ứng về phán quyết bằng bình luận sau: “Công lý nhìn thẳng vào mắt tôi và nói nếu không vì nổi tiếng, tôi sẽ không bị chuyện này xảy ra với mình. Tôi đã chọn im lặng trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng việc giữ thể diện, kiên nhẫn và tin tưởng vào công lý sẽ giúp đi đến phán quyết đúng đắn”.

“Giờ đây, một câu chuyện không phải của tôi đang được kể lại, gây tổn hại đến gia đình, cuộc sống và trên hết là sự thật. Đôi khi tôi có cảm giác mình trở thành mục tiêu dễ dàng. Tôi đã chờ đợi quá trình này từ ngày đầu tiên và giờ tôi càng sốt ruột hơn".

Hakimi được đồn đã chuyển tài sản cho mẹ mình đứng tên để tránh bị vợ cũ diễn viên lấy mất, nhưng thông tin này đã bị bác bỏ từ 3 năm trước

Mặc dù đã có 2 con với nữ diễn viên Hiba Abouk, vụ án của Hakimi đã dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân, cô Abouk đâm đơn ly dị chỉ 1 tháng sau khi Hakimi bị tố cáo ở đồn cảnh sát. Sự kiện này đã dẫn tới một câu chuyện bịp bợm được lưu truyền trên Internet: Vợ cũ Hakimi đòi chia nửa tài sản khi ly dị, nhưng Hakimi đã nhờ mẹ mình đứng tên tài sản.

Câu chuyện này được lưu truyền và tin bởi những kẻ kỳ thị giới tính, thậm chí trong đó có cả một số võ sỹ UFC lẫn "ngôi sao mạng xã hội" Andrew Tate, người thường xuyên truyền bá tư tưởng bài nữ giới. Tuy nhiên ngay từ năm 2023 tin này đã bị khui là tin bịa đặt: Đến chính mẹ Hakimi còn nói mình không biết có tài sản nào của con trai mình được đứng tên bà.

Bên cạnh đó, dù là luật Morocco, Pháp hay Tây Ban Nha, việc chuyển khối tài sản lớn sang đứng tên bởi người thân vẫn sẽ khiến Hakimi phải đóng khoản thuế rất lớn, và điều này bị cấm khi người muốn chuyển quyền sở hữu tài sản phải trải qua quá trình ly hôn hay bị khởi tố hình sự. Đó là chưa kể khả năng giữa cô Abouk và Hakimi đã có hôn khế trước khi kết hôn, quy định rõ phần trăm tài sản họ được chia nếu ly hôn xảy ra.