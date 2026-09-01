Messi xứng danh "vị thần" giữa ĐT Argentina hỗn loạn, di sản không thể bị hoen ố

Messi là vị thần giữa đám đông hỗn loạn tại tuyển Argentina

Gương mặt đầy ám ảnh của Lionel Messi đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ tuyên bố giải nghệ dòng nào. Khóc nức nở và tuyệt vọng dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây ở New Jersey, anh hiểu rằng trận đấu cuối cùng cho Argentina ở chung kết World Cup 2026 cũng là một trong những trận đấu tệ nhất sự nghiệp của mình.

4 năm trước, Messi từng tô điểm cho trận chung kết World Cup vĩ đại nhất bằng 2 bàn thắng. Nhưng lần này, anh không thể tìm thấy chút nghệ thuật nào để tái hiện điều đó. Messi dần chìm vào vô danh, trong khi các đồng đội của anh châm ngòi cho một cuộc ẩu đả như những võ sĩ không đeo găng.

Không khó để hiểu vì sao Messi đứng tách biệt, trong lúc Leandro Paredes và Nahuel Molina phô bày những hành động tồi tệ nhất. Anh dường như chỉ muốn đón nhận thêm một lần nữa những tiếng hô vang tôn sùng từ các tín đồ mê bóng đá trên khán đài, trước khi rời khỏi sân khấu World Cup mãi mãi.

Messi trải qua kỳ World Cup 2026 vui buồn lẫn lộn

Có thể lập luận rằng, với tư cách đội trưởng của tập thể hỗn loạn chỉ chăm chăm vào việc triệt hạ đối phương, Messi lẽ ra phải thể hiện vai trò lãnh đạo về mặt đạo đức, kéo các đồng đội trở lại trật tự thay vì hạ mình xuống ngang tầm với họ khi tham gia gây sức ép đòi truất quyền thi đấu của Marc Cucurella.

Trên thực tế, trong suốt 20 năm qua, Messi vẫn giữ khoảng cách với những hành vi xấu xí nhất của bóng đá Argentina trên sân cỏ. Anh trở thành một sự hiện diện gần như thanh khiết, con người mà người ta có thể gửi gắm vào đó những lý tưởng cao đẹp nhất.

Bất cứ ai từng nghe 50.000 người Argentina cuồng nhiệt đồng thanh hát vang tên Messi đều có thể cảm nhận được điều ấy. Tất nhiên chỉ với thông báo đầy đau đớn, cơn mê say huy hoàng ấy đã khép lại. Argentina dường như không biết phải làm gì với khoảng trống còn lại.

Pablo Giralt, người dẫn chương trình thể thao tại Buenos Aires, thậm chí không thể cất lời khi nghe tin trực tiếp trên sóng. Trong khi đó, những CĐV trẻ tuổi tan vỡ đã kể lại việc họ gọi điện cho cha mẹ trong nước mắt.

Tất cả đều biết khoảnh khắc ấy đang đến, nhất là sau cách Messi phải chịu sự ra đi của bố anh, ông Jorge sau chung kết World Cup. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cảm giác mất mát vẫn trở nên không thể chịu đựng nổi.

Messi là nguồn sức mạnh đã gắn kết cả dân tộc, đưa Argentina từ vực sâu sau thất bại trước Saudi Arabia tại World Cup 2022 đến khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng chỉ 26 ngày sau đó.

Ai có thể hy vọng tái hiện những gì anh đã làm, tạo ra niềm vui mãnh liệt đến mức cuộc diễu hành mừng công của đội tuyển Argentina bằng xe buýt tại thủ đô phải hủy bỏ để chuyển sang trực thăng, bởi hàng triệu người đã tràn kín các con phố?

“Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được là người Argentina”, Messi viết trong lời chia tay chân thành của mình. Sự gắn bó của anh với quê hương chưa bao giờ phai nhạt cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.

Với tư cách cầu thủ đã chơi 207 trận cho ĐTQG, trận đấu cuối cùng tại La Bombonera được đánh dấu bằng màn tung hô cuồng nhiệt, Messi hiểu rõ cả những cảm xúc mà anh khơi dậy trong lòng người dân lẫn mức độ mà câu chuyện của chính anh đã trở thành câu chuyện của cả đất nước.

Thật khó hình dung cuộc sống sẽ như thế nào khi đứng giữa tâm điểm của sự cuồng nhiệt ấy, nơi từng bước đi của anh đều bị theo dõi sát sao.

Điều kỳ diệu của Messi là sự sùng bái dành cho anh đã vượt qua mọi biên giới. Niềm vui mà anh mang lại trong 6 kỳ World Cup đã biến ngôi sao sinh năm 1987 thành biểu tượng được hàng tỷ người yêu mến.

Di sản không thể bị hoen ố

Ký ức khó quên về trận chung kết năm 2022 là quãng đường trở lại ga tàu điện ngầm ở Doha, nơi hàng nghìn CĐV Nepal và Bangladesh cùng hòa chung tiếng hô “Messi, Messi”, ngay cả khi đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng.

Messi xuất sắc đến mức màn trình diễn nghiền nát Croatia ở bán kết khiến ngay cả các phóng viên truyền hình Argentina cũng không thể tiếp tục giả vờ giữ thái độ khách quan.

“Thật sự, anh ấy đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của tất cả mọi người, và với tôi, điều đó còn vượt xa bất kỳ chức vô địch World Cup nào”, Sofia Martinez của Television Publica xúc động nói.

Và khi Messi giành được tất cả, dấu ấn ấy càng trở nên sâu đậm. Chỉ cần bước vào bất kỳ khu vực dành cho báo chí nào tại những trận đấu có Argentina ở World Cup mùa hè này, người ta có thể bắt gặp các phóng viên khoác áo "Messi 10”.

Ở tuổi 39, Messi tiếp tục thách thức mọi dự đoán. Anh ghi hat-trick vào lưới Algeria và phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose. Ngay cả khi Argentina tạo nên những màn ngược dòng khó tin trước Ai Cập và Anh, Messi vẫn giữ một tập thể đầy biến động gắn kết với nhau bằng sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Messi để lại nhiều di sản vĩ đại

Theo dõi Messi tại kỳ World Cup cuối cùng là chứng kiến một cầu thủ gần như được miễn khỏi mọi nghĩa vụ khi không có bóng. Trong phần lớn thời gian của mỗi trận đấu, cầu thủ bị theo dõi kỹ lưỡng nhất hành tinh chỉ đi bộ và di chuyển chậm rãi. Nhưng vào những thời khắc quan trọng nhất, anh bùng cháy.

Điều đó thể hiện rõ ở trận bán kết định mệnh với Anh. Khi Argentina bị dẫn 1 bàn, Messi lững thững di chuyển ra sát đường biên phải, trông chẳng khác nào một gã lơ đãng dạo chơi.

Nhưng thực tế, anh đang tính toán cách đánh sập đối thủ, xác định chính xác những vị trí cần thiết để tung ra hai quả tạt tuyệt đẹp và nghiền nát trái tim người Anh.

Thứ ma thuật ấy đã không xuất hiện ở trận chung kết. Nỗ lực của Argentina chỉ mang về tai tiếng, cùng khoản tiền phạt 236.000 bảng vì những hành vi sai phạm. Liệu hình ảnh của Messi có bị tổn hại bởi mối liên hệ với sự hỗn loạn đó? Về lâu dài, câu trả lời là không.

Không ai muốn mãi bám vào việc trận đấu cuối cùng của Pele cho Brazil chỉ là trận giao hữu. Cũng chẳng ai nhớ mãi việc Diego Maradona khép lại sự nghiệp World Cup sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra doping. Những gì còn lại là các kiệt tác không thể phai mờ mà những huyền thoại ấy đã tạo ra trên hành trình của mình. Và Messi cũng sẽ như vậy.

Thiên tài sẽ được định nghĩa không phải bởi đoạn kết, mà bởi nguồn năng lượng mãnh liệt, những khoảnh khắc khiến người xem nghẹt thở mà anh tạo ra suốt chặng đường: 3 trận chung kết, 21 bàn thắng và vô số pha bóng khiến cả thế giới phải nín thở. “Cảm ơn” là tất cả những gì Messi còn có thể nói. Nhưng sau cùng, chính chúng ta mới là những người phải nói lời cảm ơn anh.