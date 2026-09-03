Messi tuyên bố cuộc chiến ai là GOAT đã kết thúc sau khi chia tay Argentina?

Lionel Messi khép lại hành trình 21 năm cùng đội tuyển Argentina

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến, Lionel Messi đã quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế đầy vinh quang cùng đội tuyển Argentina. Đội trưởng La Albiceleste xác nhận quyết định này vào thứ Hai, gọi hành trình khoác áo đội tuyển là một “trải nghiệm không thể tin được”.

Messi có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân mới đây

Messi có 21 năm thi đấu cho Argentina, tạo nên một sự nghiệp quốc tế mà rất ít cầu thủ có thể sánh được.

Tiền đạo sinh năm 1987 kết thúc hành trình với 1 chức vô địch World Cup, 2 Copa América và 2 danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. Anh cũng ghi 21 bàn tại World Cup, đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao khi bước vào những năm cuối sự nghiệp. Bất chấp tuổi tác, anh liên tục tạo ra những màn trình diễn ấn tượng và giữ vai trò quan trọng trong đội tuyển Argentina đang ở giai đoạn thành công.

Từ nỗi thất vọng đến những đỉnh cao

Hành trình của Messi với Argentina không phải lúc nào cũng trải đầy vinh quang. Anh từng nhiều lần thất bại trong các trận chung kết lớn và chịu không ít chỉ trích khi chưa thể mang danh hiệu lớn về cho đội tuyển.

Tuy nhiên, Messi cuối cùng đã thay đổi tất cả. Chức vô địch Copa América 2021 mở ra một chương mới, trước khi anh cùng Argentina đăng quang tại World Cup 2022. Sau đó, La Albiceleste tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch Copa América, giúp bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của Messi trở nên gần như hoàn hảo.

Động thái mới nhất gây chú ý của Messi

Trong một video quảng cáo được đăng trên Instagram mới đây nhất, Messi lần đầu thể hiện sự tự hào rõ ràng về những thành tựu của bản thân. Danh sách thành tích kéo dài gần như không có điểm dừng.

Và anh dành câu nói đáng chú ý nhất cho phần cuối:

“GOAT DEBATE: SETTLED”, tạm dich: “Cuộc tranh luận về Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại: Đã có câu trả lời.”

Sau 21 năm, Messi rời đội tuyển Argentina với tư cách nhà vô địch World Cup, biểu tượng của bóng đá Argentina và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.