Khán đài World Cup dậy sóng: Mỹ nhân hứa "cởi sạch", cô gái bị chụp lén "vòng 3"

Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 vừa khởi tranh chưa lâu nhưng bầu không khí trên các khán đài đã nhanh chóng bị đốt cháy bởi hàng loạt khoảnh khắc gây bão mạng xã hội. Từ màn tái xuất của một "huyền thoại" đến những tranh cãi thật giả đan xen, sân cỏ thế giới đang nóng hơn bao giờ hết.

Larissa Riquelme và hình ảnh đút điện thoại vào "vòng 1" gây bão tại World Cup 2010

Larissa Riquelme tái xuất với lời hứa "khỏa thân" sau 16 năm

Larissa, người mẫu Paraguay từng làm khuynh đảo truyền thông tại World Cup 2010 ở Nam Phi, vừa chính thức trở lại giải đấu năm nay ở tuổi 41. Không còn là một cổ động viên vô danh, lần này cô xuất hiện với tư cách là một bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp.

Ngay khi giải đấu bắt đầu, Riquelme đã lập tức khiến truyền thông chú ý khi nhắc lại lời hứa mang tính thương hiệu của mình: Cô sẽ khỏa thân chạy qua các con phố nếu đội tuyển quê nhà Paraguay giành chức vô địch World Cup 2026.

Larissa hẹn "cởi sạch" nếu Paraguay vô địch World Cup 2026

Dù Paraguay vừa có khởi đầu thất vọng khi để thua đội tuyển Mỹ với tỷ số 1-4 tại sân vận động SoFi, và các nhà cái quốc tế đánh giá tỷ lệ vô địch của đội bóng này rất thấp, người hâm mộ vẫn vô cùng hào hứng trước sự cuồng nhiệt không đổi của "mỹ nhân World Cup".

Sự thật về bức ảnh "cụ ông chụp lén" gây phẫn nộ

Bên cạnh những bóng hồng, một bức ảnh ghi lại cảnh một cụ ông tóc bạc dùng điện thoại phóng to để chụp lén "vòng ba" của một nữ cổ động viên trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi tại New Jersey cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Hình ảnh đang gây bão này thực chất là do AI tạo ra

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ và giới truyền thông đã nhanh chóng lật tẩy đây thực chất là một sản phẩm giả mạo từ trí tuệ nhân tạo (AI). Dù bức ảnh trông rất thuyết phục, người ta đã phát hiện ra nhiều chi tiết bị bóp méo ở phần bối cảnh và đặc biệt là từ "Mexico" bị viết sai chính tả ở một số vị trí trên khán đài. Điều này một lần nữa cảnh báo về làn sóng tin giả (deepfake) đang bủa vây ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cổ động viên Bờ Biển Ngà và màn ăn mừng "nhầm dòng thời gian"

Một đoạn video khác cũng thu hút hơn 7.000 lượt tương tác ghi lại cảnh một nữ cổ động viên Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) thực hiện điệu nhảy twerking vô cùng quyến rũ trên khán đài sân vận động Philadelphia. Đoạn clip được lan truyền ngay sau khi cầu thủ trẻ Amad Diallo của Manchester United ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 90, giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0.

Màn ăn mừng ở Cúp bóng đá châu Phi lại gây sốt World Cup 2026

Thế nhưng, sự thật đã được các "thám tử mạng" làm rõ ngay sau đó. Đoạn video nhảy múa gợi cảm này thực chất được quay từ vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra từ năm 2023, chứ không phải tại kỳ World Cup hiện tại. Dù vậy, chiến thắng nghẹt thở vẫn giúp đại diện châu Phi đứng vững ở vị trí thứ hai bảng E, ngay sau cỗ xe tăng Đức.

Chiêu trò lén mang rượu vào sân bất chấp lệnh cấm

Một thông tin khác cũng đang khiến các nhân viên an ninh World Cup phải đau đầu là việc nhiều cổ động viên tìm mọi cách để mang đồ uống có cồn vào sân vận động.

Cổ động viên dùng chiêu trò để mang rượu vào khán đài

Bất chấp những quy định kiểm tra nghiêm ngặt và lệnh cấm thắt chặt từ FIFA tại các khán đài công cộng, nhiều người vẫn rỉ tai nhau các mẹo ngụy trang tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Điều này đang dấy lên những lo ngại về an ninh và trật tự khi các trận đấu ngày càng bước vào giai đoạn căng thẳng.

Căng thẳng World Cup 2026: Cổ động viên Iran ẩu đả dữ dội trên khán đài tại Mỹ

Cổ động viên Iran ẩu đả, gây náo loạn khán đài

Khán đài sân vận động Los Angeles vừa chứng kiến một vụ bạo lực nghiêm trọng khi các cổ động viên Iran lao vào đấm đá, vật lộn dữ dội sau trận hòa 2-2 với New Zealand. Lực lượng an ninh đã phải vất vả can thiệp để ổn định tình hình. Trận đấu này diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng khi quốc ca Iran bị la ó phản đối và cầu thủ Mohammad Mohebbi gây tranh cãi với màn ăn mừng kiểu "bắn súng".