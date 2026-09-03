Vì sao FIFA không cho Argentina "treo" vĩnh viễn áo số 10 của Lionel Messi

Ở tuổi 39, Messi một lần nữa nói lời chia tay đội tuyển Argentina. Trước đó, anh từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào năm 2016 nhưng sau đó trở lại.

Những tháng cuối sự nghiệp của Messi diễn ra không trọn vẹn. Anh không thể giúp Argentina vô địch World Cup 2026 sau thất bại ở trận chung kết. Vài tuần sau, cha anh, ông Jorge Messi, qua đời ở tuổi 68.

Argentina sẽ phải vất vả tìm người kế thừa áo số 10 của Messi để lại

Messi rời đội tuyển với vị thế là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup và thường được xem là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Việc Messi giải nghệ lập tức đặt ra câu hỏi về tương lai của chiếc áo số 10, số áo đã gắn liền với tên tuổi của anh trong gần hai thập kỷ.

Argentina không thể treo vĩnh viễn áo số 10

Nhiều người kỳ vọng Argentina sẽ treo áo số 10 để vinh danh Messi, tương tự cách một số CLB từng làm với những huyền thoại của họ.

Liverpool từng quyết định treo áo số 20 để tưởng nhớ Diogo Jota sau khi cầu thủ này qua đời năm 2025. Napoli cũng treo áo số 10 sau khi Diego Maradona kết thúc giai đoạn lịch sử cùng đội bóng Italy.

Tuy nhiên, Argentina không thể làm điều tương tự vì quy định của FIFA.

Theo quy định về số áo tại các giải đấu quốc tế, các đội tuyển phải phân bổ số áo theo thứ tự liên tiếp cho danh sách cầu thủ. Tại World Cup 2026, các đội tham dự được yêu cầu sử dụng số áo từ 1 đến 26.

Điều này đồng nghĩa Argentina bắt buộc phải trao áo số 10 cho một cầu thủ khác, thay vì chính thức loại bỏ số áo huyền thoại này.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia từng bày tỏ mong muốn treo áo số 10 của Messi. Năm 2024, ông nói với Marca rằng số áo này sẽ được giữ lại để vinh danh Messi sau khi anh kết thúc sự nghiệp.

Ai sẽ kế thừa áo số 10?

Argentina giờ phải tìm người kế nhiệm Messi. Đây chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn, bởi không cầu thủ nào có thể dễ dàng thay thế khả năng sáng tạo, tầm ảnh hưởng và vai trò thủ lĩnh mà Messi để lại.

Tuy nhiên, chiếc áo số 10 vẫn sẽ có chủ nhân mới.

Nico Paz là một trong những ứng viên sớm được nhắc đến. Tiền vệ 21 tuổi sinh tại Tây Ban Nha và từng trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid.

Paz chưa tạo được dấu ấn lớn ở đội tuyển Argentina. Dù vậy, anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ giàu triển vọng và có thể trở thành nhân tố quan trọng của La Albiceleste trong tương lai.

Chiếc áo số 10 sẽ tiếp tục xuất hiện trên sân, nhưng kỷ nguyên Messi đã chính thức khép lại.