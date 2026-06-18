CĐV Anh “đứng hình” với cách ăn mừng “kỳ lạ” của Noni Madueke

Noni Madueke và cách ăn mừng kỳ lạ

Tiền vệ đang khoác áo Arsenal có màn trình diễn khá ấn tượng trong chiến thắng 4-2 của “Tam sư” trước Croatia đêm qua. Tinh thần chiến đấu máu lửa và những pha xuống biên tốc độ, lắt léo bên cánh phải của Madueke gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Croatia.

Anh chính là người góp công mang về quả phạt đền mà sau đó đội trưởng Harry Kane chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở ngay phút 12.

Noni Madueke. Ảnh: AP.

Ít phút sau, Madueke mang về quả phạt góc sau một pha tấn công nguy hiểm của ĐT Anh. Tiền vệ này giơ tay lên cao và hét lên đầy phấn khích “Vamos” trong sự ngỡ ngàng của CĐV đội nhà.

Bởi thay vì hô “come on” (Tiến lên – ND) như thường lệ, anh lại dùng một từ tiếng Tây Ban Nha (Vamos) để ăn mừng.

Madueke hiện đang khoác áo Arsenal dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta nên có lẽ anh chịu ảnh hưởng từ phong cách của ông thầy người Tây Ban Nha. Mùa giải vừa qua, các tình huống có định đóng vai trò quan trọng trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh của CLB thành London.

Điều đó lý giải vì sao Madueke lại phấn khích như vậy khi mang về cho “Tam sư” một quả phạt góc. Tuy nhiên, hành động ăn mừng bằng một từ Tây Ban Nha của anh làm dấy lên không ít tranh luận từ phía CĐV nhà.

Một người hâm mộ ĐT Anh bình luận: “Tôi đã chứng kiến ​​một số điều kỳ lạ ở World Cup này rồi, nhưng việc Madueke hét lên ‘Vamos’ với các cổ động viên Anh thì quả là đỉnh điểm”.

“Một phong cách Arsenal điển hình”, một CĐV khác hài hước viết.

Một người khác châm biếm: “Madueke hét lên 'vamos' trong khi anh ta chẳng biết một chữ tiếng Tây Ban Nha nào”.

Một ý kiến khác thậm chí còn tỏ ra gay gắt hơn: “Madueke, cậu đang làm gì vậy? Cậu là người Anh, đang chơi cho ĐT Anh… Sao lại hét lên 'vamos'? Thật là xấu hổ”.

Theo: www.thesun.co.uk