ĐT Anh gặp “đạo chích” ở World Cup, bị cuỗm sạch trang thiết bị quan trọng

ĐT Anh vừa gặp phải tình huống dở khóc dở cười trong quá trình chuẩn bị cho trận ra quân tại World Cup 2026. Theo tờ The Sun, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã bị "đạo chích" ghé thăm trong quá trình vận chuyển đồ từ Florida tới Kansas City, nơi ĐT Anh chọn làm đại bản doanh.

ĐT Anh mất đồ trong quá trình chuyển trại tập huấn

Trước đó, trại tập huấn trước World Cup của “Tam sư” tại Florida, nơi họ giành chiến thắng trong cả 3 trận giao hữu gần đây (New Zealand, Costa Rica, Miami United). Theo dự kiến, ĐT Anh sẽ bay tới Kansas City trong buổi sáng ngày 13/6 và có buổi tập đầu tiên vào buổi chiều. Đồ đạc của họ được gửi đi trước đó bằng ô tô.

Theo nguồn tin của tờ Daily Mail, chiếc xe chở đồ của ĐT Anh xuất phát từ West Palm Beach tới Swope Soccer Village. Tuy nhiên, các nhân viên tá hỏa nhận ra rằng toàn bộ trang bị trên xe đã bị “cuỗm sạch” và chỉ còn lại đúng 1 quả bóng.

Theo thông tin ban đầu, danh sách đồ bị mất bao gồm thiết bị phân tích chiến thuật, bảng chiến thuật của HLV Thomas Tuchel và bàn massage. Một số thông tin cho rằng giày thi đấu của Harry Kane và Jude Bellingham, hai trụ cột trên hàng công của ĐT Anh tại World Cup 2026, cũng nằm trong danh sách bị mất cắp.

Nguồn tin cho biết có 2 người đã bị tạm giữ vì tình nghi liên quan đến vụ trộm này. Trong khi đó, các tài xế chở đồ cũng đang nằm trong diện tình nghi. Hiện tại, các nhân viên đang phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm đồ thay thế cho thầy trò HLV Thomas Tuchel.

ĐT Anh sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với ĐT Croatia vào lúc 3h ngày 18/6. Sự việc này rõ ràng ảnh hưởng cực lớn tới quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Hiện tại, LĐBĐ Anh chưa lên tiếng về thông tin này.