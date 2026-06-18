ĐT Anh hạ Croatia: "Lột xác" đá theo cách vạn người mê, Tuchel sớm mơ cúp vàng

Đẳng cấp của Kane

Sau Messi, Haaland và Mbappe, giờ tới lượt Kane tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2026. Anh ghi cú đúp ngay trong hiệp một trước Croatia, ngoài ra còn thực hiện 1 pha cản phá đầy dũng cảm ở cuối trận.

Kane chơi cực kỳ xuất sắc và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pha đá hỏng phạt đền đầu tiên, nhất là khi anh nhanh chóng có cơ hội sửa sai. Với 2 bàn thắng ghi được, Kane đã cân bằng thành tích 10 bàn tại các kỳ World Cup cho tuyển Anh của Gary Lineker. Hiện không cầu thủ nào của “Tam sư” ghi nhiều bàn tại World Cup hơn Kane.

Kane mang tới khác biệt lớn

Với phong độ hiện tại, việc Kane vượt qua cột mốc của Lineker dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trong những tuần tới.

World Cup 2026 có lẽ là kỳ World Cup cuối mà Kane còn có thể duy trì phong độ đỉnh cao. Với tình hình khá sáng sủa như hiện nay, người hâm mộ "Tam sư" rất trông đợi tiền đạo sinh năm 1993 sẽ mang về vinh quang cho đội nhà.

Bellingham chứng minh giá trị

Mọi cuộc tranh luận xoay quanh vị trí số 10 của tuyển Anh trước trận đấu này gần như tan biến dưới cái nắng Texas khi Jude Bellingham dẫn dắt "Tam sư" đến chiến thắng 4-2 trước Croatia. Anh thoát pressing, ghi bàn, nhiệt tình hỗ trợ phòng ngự.

Không ai còn có thể nghi ngờ Bellingham

Thực tế, việc từng tồn tại tranh cãi về suất đá chính của Bellingham là điều khá khó hiểu. ĐT Anh sở hữu nhiều tài năng tấn công xuất sắc, nhưng Bellingham mang đến yếu tố tạo khác biệt mà không nhiều cầu thủ có được.

Nếu muốn chinh phục chức vô địch World Cup 2026, tuyển Anh cần có Bellingham trên sân. Đó là điều lẽ ra phải được khẳng định từ trước và giờ càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết sau trận "Tam sư" hạ gục Croatia.

Sự lì lợm của Croatia

Trên lý thuyết, đây là một trong những trận mở màn khó khăn nhất của tuyển Anh ở World Cup. Họ hiểu rất rõ Croatia nguy hiểm ra sao và thực tế đã chứng minh điều đó.

Điều khiến HLV Thomas Tuchel lo lắng nhất chắc chắn là cách mà tuyển Anh để thủng lưới. Cả hai bàn thua đều xuất phát từ những sai sót đáng trách nơi hàng thủ. John Stones và Ezri Konsa đều có những thời điểm thi đấu thiếu chắc chắn.

Trong khi thể hiện sự sắc bén trong tấn công, tuyển Anh nhận 2 bàn thua dù bị đối phương dồn ép không quá nhiều. Đặc biệt ở bàn thua thứ 2, hệ thống phòng ngự của “Tam sư” bị xuyên phá quá dễ dàng.

Croatia nhiều lần gây khó dễ cho hàng thủ ĐT Anh

Tuyển Anh sở hữu sức mạnh tấn công đáng nể cùng một trong những trung phong hay nhất thế giới là Harry Kane. Tuy nhiên, họ sẽ cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự nếu muốn tiến xa.

Dù đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên và chưa nên đưa ra những kết luận vội vàng, điểm trừ lớn nhất của tuyển Anh trong chiến thắng này chính là màn trình diễn phòng ngự.

Hy vọng nhiều vào "Tam sư"

Ngay sau khi Croatia có lần thứ hai gỡ hòa, trợ lý Anthony Barry được cho là đã có những đánh giá khá gay gắt về màn trình diễn của tuyển Anh trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Rõ ràng ban huấn luyện không hài lòng với những gì đội bóng thể hiện. Nhưng phản ứng sau đó là cần thiết.

Bellingham đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 3-2 ở phút 47 trước khi cùng các đồng đội của anh liên tục dồn ép Croatia. Thật khó tin khi quãng thời gian áp đảo đầu hiệp hai chỉ mang về đúng 1 bàn thắng.

Đúng là vẫn còn những vấn đề nơi hàng thủ, nhưng mỗi lần tổ chức tấn công, tuyển Anh đều tạo ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Xét về khả năng tấn công, họ có lẽ là một trong những đội gây ấn tượng nhất tại World Cup tính đến thời điểm hiện tại.

Khởi đầu mang về nhiều hy vọng cho tuyển Anh

Bellingham và Kane chắc chắn sẽ chiếm các trang nhất, nhưng Noni Madueke, người được trao cơ hội thay thế Bukayo Saka cũng có màn trình diễn giàu năng lượng. Trong khi đó, chính Saka sau khi vào sân từ ghế dự bị đã kiến tạo cho Rashford ghi bàn thắng thứ 4, qua đó cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm của tuyển Anh trên hàng công.

Đã có không ít ứng cử viên vô địch gây thất vọng trong tuần đầu tiên của World Cup. Tuy nhiên, tuyển Anh chắc chắn không nằm trong số đó.