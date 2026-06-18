Kane tiết lộ ĐT Anh đá theo cách "không sợ thua", Tuchel sướng vì học trò kiệt sức

Kane hé lộ khẩu hiệu lạ của Tuchel

Tuyển Anh đã bị gỡ hòa 2 lần trong hiệp một trước Croatia. Trợ lý của HLV Tuchel là Anthony Barry đã chỉ trích các cầu thủ trong một cuộc phỏng vấn với ITV trong giờ nghỉ giữa hiệp, mô tả màn trình diễn của họ là "phức tạp và khó hiểu".

Kane thể hiện sự vui mừng sau trận

Tuy nhiên, "Tam sư" đã bước vào hiệp hai với màn trình diễn đầy thăng hoa để thắng 4-2 chung cuộc. Sau trận, Kane tiết lộ những điều mà HLV Tuchel nói với toàn đội ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp:

"HLV Tuchel nói với chúng tôi rằng: "Nếu chúng ta thua, thì chúng ta thua theo cách của riêng mình". Khi không có bóng, chúng tôi chơi quyết liệt hơn một chút. Sang hiệp hai, chúng tôi nghĩ rằng mình cứ thế mà tiến lên. Chúng tôi cần duy trì cường độ thi đấu như vậy nhiều hơn nữa trong giải đấu này.

Ngay cả cách chúng tôi kiểm soát trận đấu hay cả khi chúng tôi dẫn trước, cũng không bao giờ cho thấy chúng tôi gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian, có lẽ 20 phút đầu tiên của hiệp hai mà lẽ ra có thể ghi được 3 hoặc 4 bàn. Bạn có thể thấy khát khao của Bellingham trong các buổi tập, sự cạnh tranh ở đây rất khốc liệt, bất cứ ai ra sân đều sẵn sàng".

Niềm vui của Tuchel

Trong khi đó, HLV Tuchel sau trận cho biết tuyển Anh có giai đoạn chơi không đúng sức trước Croatia: "Bàn thắng đầu tiên của chúng tôi khá phức tạp. Chúng tôi căng thẳng, chơi quá an toàn, thi đấu chưa đủ dũng cảm và gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ thi đấu.

Nhưng ở hiệp hai, chúng tôi đá xuất sắc. Cả đội có tỷ lệ tranh chấp dưới mặt đất thắng đạt 73% so với 33% ở hiệp một. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng".

Nụ cười tươi của Tuchel

HLV Tuchel đánh giá Croatia giúp cho ĐT Anh trải qua trận đấu đáng nhớ: "Đó là đối thủ mạnh ở trận đấu đầu tiên, đúng những gì chúng tôi cần. Chúng tôi đã kiệt sức và tôi yêu một phòng thay đồ với những cầu thủ kiệt sức. Đó là vẻ đẹp của sự nỗ lực. Ngày mai và ngày kia chúng tôi nghỉ ngơi, sau đó sửa chữa mọi thứ và tiếp tục tiến lên".