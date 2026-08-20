Man Utd săn Baleba: HLV Carrick có 4 “nước cờ” hóa giải bài toán tuyến giữa

Man Utd đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và vẫn còn nhiều việc phải hoàn tất trước ngày đóng cửa. Sau khi chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans, đội chủ sân Old Trafford bất ngờ tiếp tục gửi đề nghị dành cho Carlos Baleba.

Carlos Baleba có thể mang đến nhiều phương án chiến thuật mới cho Man Utd

"Quỷ đỏ" được cho là đã đưa ra mức giá 60 triệu bảng cộng các khoản phụ phí cho tuyển thủ Cameroon. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức hơn 100 triệu bảng Brighton từng yêu cầu vào mùa hè năm ngoái, nhưng có thể vẫn đủ để mở đường cho thương vụ.

Nếu Baleba cập bến Old Trafford, Carrick sẽ có thêm chiều sâu cần thiết cho một mùa giải bận rộn. Việc Man Utd cán đích thứ 3 mùa trước giúp họ trở lại Champions League, đồng nghĩa với lịch thi đấu dày đặc hơn và yêu cầu xoay tua đội hình cũng lớn hơn.

Không phải cầu thủ nào cũng có thể đá chính hàng tuần, vì vậy Baleba có thể giúp Carrick linh hoạt hơn trong cách bố trí tuyến giữa. Dưới đây là 4 phương án đáng chú ý.

⚽ Phương án trận mở màn: 4-2-3-1

Chấn thương đang ảnh hưởng đến Man Utd ngay trước trận đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Benjamin Sesko chưa hoàn toàn bình phục vấn đề ở ống đồng gặp phải cuối mùa trước và nhiều khả năng chưa được sử dụng ngay từ đầu.

Baleba có thể đá cặp cùng Andrey Santos ở tuyến giữa Man Utd ngay khi gia nhập đội bóng

Trong bối cảnh đó, Matheus Cunha có thể được kéo lên đá tiền đạo cắm. Cầu thủ người Brazil đã cho thấy khả năng chơi ở vị trí này tại bóng đá Anh. Khi ấy, Bruno Fernandes sẽ trở lại vai trò số 10, vị trí giúp anh phát huy hiệu quả cao trong phần lớn mùa giải trước.

Tuy nhiên, sơ đồ 4-2-3-1 chỉ có hai vị trí tiền vệ trung tâm phía dưới, trong khi MU sở hữu tới ba tân binh ở tuyến giữa. Nếu Baleba kịp hoàn tất thương vụ, anh và Andrey Santos có thể là hai lựa chọn đá chính trước Hull City.

Tielemans và Kobbie Mainoo sẽ phải cạnh tranh vị trí, nhưng chắc chắn vẫn có nhiều cơ hội ra sân khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

💎 Hàng tiền vệ kim cương: 4-4-2

Khả năng phòng ngự của Baleba có thể giúp Carrick mạnh dạn giao cho cầu thủ từng trưởng thành tại Lille nhiều nhiệm vụ hơn trước hàng thủ 4 người.

Sự chắc chắn của Baleba có thể giúp MU mạnh dạn sử dụng hàng tiền vệ kim cương

Với hàng tiền vệ kim cương, Carrick có thể tận dụng tốt hơn khả năng của Mainoo và Tielemans mà vẫn giữ Fernandes ở khu vực anh có thể tạo ra nhiều khác biệt nhất.

Theo cách bố trí này, Andrey Santos nhiều khả năng là người phải nhường chỗ. Sơ đồ 4-4-2 kim cương đặc biệt phù hợp khi Man Utd gặp những đối thủ chủ động nhường quyền kiểm soát bóng, dù tại Premier League hay các giải đấu cúp.

Đổi lại, tuyến giữa chơi hẹp sẽ đòi hỏi các hậu vệ biên phải thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Bryan Mbeumo hoặc Marcus Rashford cũng có thể được sử dụng trong vai trò tiền đạo thứ hai, thay cho Cunha hoặc Sesko, qua đó kéo giãn hàng thủ đối phương.

🔥 Tăng sức tấn công với 4-3-3

Man Utd từng quá quen với thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ dưới thời Sir Alex Ferguson, nhưng đội bóng không phải lúc nào cũng duy trì được phong cách đó trong những năm sau.

Baleba có thể đảm nhiệm phần việc phòng ngự để Bruno và Tielemans tự do hơn trong khâu tấn công

Tuy nhiên, với những sự bổ sung hiện tại, Quỷ đỏ đang dần xây dựng một đội hình có khả năng chủ động chơi tấn công.

Baleba có thể đóng vai trò quan trọng trong phương án này. Nếu tiền vệ người Cameroon đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng ngự, hai tiền vệ còn lại sẽ có nhiều không gian hơn để dâng cao.

Bruno Fernandes từng nhiều lần lùi sâu và hoàn toàn có thể chơi bên cạnh Tielemans trong bộ ba tiền vệ ở một số trận đấu.

Phía trên, Carrick có thể sử dụng bộ ba Mbeumo, Sesko và Cunha. Đây là những cầu thủ bắt đầu tạo được sự ăn ý trong giai đoạn cuối mùa trước.

Ở một số thời điểm, MU cũng có thể cân bằng tuyến giữa thiên về tấn công bằng những cầu thủ sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Khi đó, Patrick Dorgu và Amad có thể được trao cơ hội ở hai cánh.

⏳ Phương án “hậu Bruno”: 4-2-3-1

Man Utd hiện chưa có ý định chia tay Bruno Fernandes, bất chấp sự quan tâm được cho là đến từ Galatasaray. Tuy nhiên, đội trưởng "Quỷ đỏ" sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 và sớm muộn cũng sẽ đến lúc anh không thể đảm nhiệm mọi thứ.

Tielemans có thể được thử nghiệm ở vị trí số 10 khi Bruno Fernandes được nghỉ ngơi

Mùa giải 2026/27 có thể xuất hiện những trận Fernandes được nghỉ ngơi. Đây sẽ là cơ hội để Carrick thử nghiệm một phiên bản MU hướng tới tương lai, với Tielemans đá số 10 và cả ba tân binh tuyến giữa cùng xuất hiện trong đội hình xuất phát.

Một phương án khác là sử dụng hai trong số ba tân binh bên cạnh Mainoo. Việc Leny Yoro được trao thêm trách nhiệm cũng có thể nằm trong kế hoạch dài hạn của Man Utd. Giống Baleba, trung vệ trẻ người Pháp từng được đào tạo và trưởng thành tại Lille.

Rõ ràng, ban lãnh đạo MU đang muốn điều chỉnh đội hình theo từng khu vực. Mùa hè năm ngoái, hàng công được cải tổ, còn mùa hè này trọng tâm chuyển sang tuyến giữa.

Man Utd có thể vẫn chưa sở hữu đầy đủ mọi mảnh ghép cần thiết, nhưng nếu chiêu mộ thành công Baleba, Carrick sẽ có thêm rất nhiều cách để khai thác đội hình trong một mùa giải được dự báo đầy thử thách.