Ngoại hạng Anh 2026/27 khai màn: Dàn siêu HLV đại chiến, ai sẽ lật đổ "ông trùm" Arteta?

Premier League 2026/27 còn chưa bắt đầu, nhưng đã làm nên lịch sử: 9 đội bóng sẽ có HLV trưởng mới, con số cao nhất ở bất cứ mùa giải nào của bóng đá Anh. Liverpool, Man City, Chelsea, Newcastle đều đã đón HLV trưởng mới, có người trong số này đã vô địch quốc gia, vô địch cúp châu Âu, vô địch Club World Cup, và có cả HLV vô địch Cúp C1 châu Á.

Một cuộc chiến mới căng thẳng giữa các HLV

Đó là chúng ta còn chưa nhắc đến những HLV đã bắt đầu làm việc ở Premier League mùa trước, nhưng bây giờ mới là mùa giải hoàn chỉnh đầu tiên của họ. MU và Tottenham là 2 đội ở tình thế như vậy.

Những sự thay đổi này hứa hẹn cũng sẽ đi kèm những chuyển biến lối chơi ở bóng đá Anh, tạo ra một cuộc chiến khốc liệt. HLV Mikel Arteta đã đứng trên đỉnh cùng Arsenal và không còn phải đối phó với Pep Guardiola, nhưng ông sẽ gặp những đối thủ nào, và những lối đá nào, trong mùa 2026/27?

Arteta tạo xu thế mới

Kỷ lục Premier League lần trước là mùa 2016/17 khi có 8 HLV mới trong ngày mùa giải khai màn. 1 trong số đó, Antonio Conte, đã tạo ra cuộc cách mạng tại Chelsea khi xếp sơ đồ 3-4-3 và đưa đội tới chức vô địch, khiến nhiều CLB Anh cũng bắt chước đá 3-4-3 sau đó. Tuy nhiên Pep Guardiola nhanh chóng áp đặt ảnh hưởng của mình lên toàn giải với lối chơi kiểm soát của ông tại Man City.

Mikel Arteta giờ là "ông trùm" của làng HLV Premier League, là mục tiêu lật đổ của những đối thủ còn lại

10 năm sau, Arteta đứng trên đỉnh núi với lối đá kiểm soát pha trộn với đặc trưng bóng đá Anh, bao gồm các tình huống đánh biên số đông, trả ngược ra sau để cầu thủ tấn công tuyến hai dứt điểm. Ông cũng khai thác triệt để khả năng không chiến của các học trò để ghi bàn từ các quả đá phạt. Về mặt phòng ngự, Arteta luôn đề cao sự bảo đảm quân số ở tuyến sau để chống phản công.

Một điều Arteta đã làm thành công chính là khả năng ngăn chặn phản công của Arsenal, họ càng mạnh thì càng phải chơi kiểm soát bởi đối thủ ngày càng phòng ngự chặt và rình rập phản đòn hơn. Mặc dù điều đó khiến cách đá tấn công của Arsenal đôi khi quá an toàn và thiếu tính bất ngờ, Arteta hiểu một thực tế rằng khả năng chuyển trạng thái nhanh đang ngày càng được ưu tiên trong vận hành chiến thuật của các CLB Anh.

Liệu tư duy của Arteta có trở thành tôn chỉ của nhiều CLB khác? Một số đội thực tế đã cho thấy cách xếp đặt tương tự, từ Brighton của Fabian Hurzeler, Aston Villa của Unai Emery cho tới Leeds của Daniel Farke và Bournemouth của Andoni Iraola. Trong những HLV này, Iraola đã chuyển sang Liverpool và cách bố trí của Liverpool cũng nhiều khả năng sẽ thiên về ngăn chặn phản công, trong khi chính họ sẽ chơi chuyển trạng thái nhanh.

Cuộc chiến giữa sân

Đây là xu hướng mới của Premier League và thành bại của mùa giải 2026/27 sẽ đến ở việc các CLB không chỉ xếp đặt ra sao về chiến thuật, mà các HLV cũng phải có những cầu thủ dưới trướng cực giỏi trong khâu chống phản công. Declan Rice là chuyên gia của lĩnh vực này và anh đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể nói anh là nhân tố quyết định trong chức vô địch của Arsenal.

Choáng ngợp tuyến giữa của Arsenal: Những tiền vệ của họ thuộc hàng top ở châu Âu và mỗi người đều có một bộ kỹ năng chuyên biệt

World Cup 2026 đã cho thấy giá trị của những tuyến giữa cân bằng, Tây Ban Nha vô địch với một trong những hàng tiền vệ hay nhất của thế kỷ mới khi họ có cả cầu thủ đá trụ giỏi trong cắt bóng và phân phối (Rodri), một cỗ máy thoát pressing và kéo bóng phát động (Pedri), một chuyên gia hoạt động giữa 2 tuyến của đối thủ và có thể tạo đột biến trong vòng cấm đội bạn chỉ bởi 1 chạm xử lý (Dani Olmo), và 2 cầu thủ cực kỳ nguy hiểm khi họ xâm nhập vòng cấm từ ngoài vào (Fabian Ruiz & Mikel Merino).

Bi quyết cho các đội sẽ là làm sao để có được một tuyến giữa như vậy, hay ít ra là một tuyến giữa ngang tầm Arsenal. Họ đã bổ sung Bruno Guimaraes từ Newcastle khiến khu vực trung tuyến vừa dày vừa đa dạng và vừa đẳng cấp cao, đúng như tầm nhìn của HLV Arteta.

Man City có Rodri điều hành tuyến giữa nhưng bất luận anh rời CLB hay không trong hè này, “The Citizens” sẽ cần một sự cải tổ hàng tiền vệ bởi họ không còn sức mạnh như xưa. Thời của những De Bruyne, Bernardo Silva, Illkay Gundogan đã xa và Man City lúc này không chỉ sắp bán Rodri, họ cũng đang chuẩn bị đẩy đi Reijnders, còn Mateo Kovacic đã già.

Những Elliot Anderson với Nico Gonzalez sẽ phải làm rất nhiều để giúp Man City có một tuyến giữa cân bằng, càng khó hơn nếu Rodri ra đi. Trong khi đó Tottenham đã bổ sung Tonali & Mateus Fernandes, MU đã tăng cường Tielemans & Andrey Santos, và Aston Villa chi đậm vì Joao Gomes và Johan Manzambi.

Những gương mặt mới

Xabi Alonso sẽ gây nhiều chú ý tại Chelsea, ông bị Real Madrid sa thải nhưng tại Stamford Bridge ông được trao nhiều quyền hành để xây dựng đội bóng theo ý mình. Hoạt động của Chelsea cho thấy rõ Alonso có vẻ đang tái hiện lối đá của Bayer Leverkusen thời ông cầm quân, vậy hãy chờ xem phong cách này sẽ mang lại hiệu ứng ra sao.

Rất tình cờ, 2 HLV trưởng của Real Madrid mùa trước đều bắt đầu làm việc ở Premier League mùa này, họ thậm chí gặp nhau ngay vòng 1

Nhắc đến Real Madrid, đội bóng này lủng củng nội bộ tới mức mùa trước chẳng rõ Alvaro Arbeloa có bài vở gì trong thời gian lên thay Alonso. Giờ Arbeloa đã đến Fulham và còn kéo theo cả 2 học trò cũ ở Real theo mình, mặc dù Arbeloa ở đội trẻ Real đã có lối chơi của mình nhưng giờ người ta mới thực sự biết ông sẽ sắp xếp ra sao khi dẫn dắt một CLB ở một giải đấu đẳng cấp cao.

Đối với Frank Lampard, lần trở lại Premier League này là với một đội bóng của ông, dự án của ông, một công trình ông đã xây lên chứ không phải dựa dẫm vào ai. Coventry của Lampard phòng ngự chắc, kết nối tuyến giữa rất tốt và cực kỳ nhanh và nguy hiểm trong phản công, với dàn cầu thủ được mua/đôn lên đúng theo tầm nhìn của Lampard. Nhưng những yếu tố tích cực đó liệu đã đủ để họ trụ lại môi trường Premier League khốc liệt?

Coventry mới lên hạng nhưng vẫn ổn định hơn Newcastle, đội trải qua một mùa hè bất ổn và rốt cuộc chia tay với Eddie Howe chưa đầy 1 tháng trước. Matthias Jaissle không chỉ trẻ tuổi mà còn là một nhân vật mới toanh, trước đây chỉ dẫn dắt ở Áo và Saudi Arabia. Đấu pháp của ông này cũng sẽ là một điều bí ẩn: Salzburg của Jaissle đá pressing toàn sân nhưng Al Hilal lại chơi cân bằng hơn, vậy Jaissle sẽ có bài gì cho Newcastle?

Marco Rose không phải một HLV mới lạ: Ông đã gây dựng thành công tại Monchengladbach, Dortmund lẫn Leipzig trước khi được chọn thay Iraola ở Bournemouth. Rose không bao giờ bó buộc vào 1 sơ đồ, ông tự mô tả lối chơi của mình là “chủ động, chạy nhiều, tranh bóng trên cao và đi con đường ngắn nhất tới khung thành”.

Ngoại hạng Anh mùa giải mới sẽ chứng kiến màn so tài của nhiều "bom tấn" đắt giá. Ai trong số họ sẽ là người tỏa sáng, mời đón đọc phần tiếp theo vào sáng 21/8!