Brazil thắng ngược Nhật Bản, tranh cãi Cunha "đếm cúp" khiêu khích đối thủ

Tiền đạo Matheus Cunha đã trở thành tâm điểm tranh luận sau khi Brazil đánh bạiNhật Bản 2-1 ở vòng 1/16 World Cup. Trong trận đấu này, "Những vũ công samba" bị đối thủ chọc thủng lưới trước (Sano ghi bàn phút 29), tuy nhiên những pha lập công của Casemiro và khoảnh khắc tỏa sáng của Gabriel Martinelli vào phút bù giờ thứ 6 giúp họ ngược dòng.

Cunha gây tranh cãi với những hành động sau trận Brazil - Nhật Bản

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ống kính phóng viên ghi lại hình ảnh Cunha giơ 5 ngón tay, ám chỉ số lần Brazil từng vô địch World Cup và được cho là đã nói "Chúng tôi có 5 chức vô địch, hãy tỏ ra tôn trọng".

Hành động này đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội. Một ý kiến cho rằng: "Người Nhật là một trong những quốc gia khiêm tốn nhất tại World Cup, và thật đáng tiếc khi Matheus Cunha lại có hành động thiếu tôn trọng như vậy. Điều đó khác khi cổ động viên la ó bạn, nhưng khi họ không làm vậy thì điều đó thực sự không thể chấp nhận được".

Theo giải thích từ tờ Folha, động thái này xuất phát từ những phát biểu gây chú ý của tiền đạo Nhật Bản, Kento Shiogai trước trận đấu. Chân sút này từng nhận định rằng "Brazil không còn mạnh như trước", đồng thời đánh giá Pháp và Argentina mới là những ứng viên đáng gờm nhất cho chức vô địch World Cup.

Dù vậy, Cunha cũng "ghi điểm" với hành động tiến đến an ủi tiền vệ Ao Tanaka, người mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua quyết định của Nhật Bản.

Một cổ động viên bình luận: "Chiến thắng một cách đẳng cấp, và thất bại trong danh dự". Một bình luận khác nhận xét: “Một hành động rất có đẳng cấp từ Cunha!".