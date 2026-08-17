Đình Bắc bế Quang Hải ăn mừng, nói câu khiến đàn anh ở ĐT Việt Nam ấm lòng

Đình Bắc bế Quang Hải ăn mừng

ĐT Việt Nam tạo lợi thế lớn trước Malaysia khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026 tối 16/8. Trong đó, Quang Hải để lại dấu ấn đậm nét ở bàn thắng thứ hai của ĐT Việt Nam cuối hiệp hai trận đấu.

Đình Bắc đề cao vai trò của Quang Hải

Từ đường chuyền của Quang Hải, một cầu thủ Malaysia trong nỗ lực cản phá đã đá phản lưới nhà, giúp ĐT Việt Nam nhân đôi cách biệt. Ngay sau khi bóng đi vào lưới, Quang Hải chạy về phía khu vực ban huấn luyện để ăn mừng.

Đình Bắc cũng lập tức chạy theo người đàn anh để chia vui. Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 thể hiện sự phấn khích khi ôm lấy Quang Hải, thậm chí còn bế người đàn anh lên ăn mừng bàn thắng thứ hai của ĐT Việt Nam.

Hình ảnh ấy phần nào cho thấy sự gắn kết giữa các cầu thủ ĐT Việt Nam, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đình Bắc dành cho Quang Hải trong thời điểm tiền vệ này nhận không ít sự hoài nghi. Sau trận đấu, Đình Bắc tiếp tục dành những lời bảo vệ Quang Hải khi khẳng định đóng góp của người đàn anh cho bàn thắng là rất lớn.

“Thật sự, công của anh Quang Hải ở bàn thắng đó rất lớn. Với những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, anh Quang Hải không xứng đáng nhận những lời chỉ trích như thế”, Đình Bắc chia sẻ. Tiền đạo ĐT Việt Nam nhấn mạnh Quang Hải vẫn là một cầu thủ lớn và có tầm ảnh hưởng quan trọng trong đội tuyển.

“Anh Quang Hải vẫn là một cầu thủ lớn, có tầm ảnh hưởng lớn trong đội tuyển. Hy vọng những trận đấu tới, tôi sẽ được chứng kiến nhiều hơn bàn thắng của anh Quang Hải”, Đình Bắc nói thêm.

Không đặt nặng mục tiêu cá nhân

Đình Bắc cũng khẳng định anh không quan tâm quá nhiều đến mục tiêu cá nhân sau trận thắng Malaysia. Điều quan trọng nhất với tiền đạo này là ĐT Việt Nam giành chiến thắng và tạo lợi thế trước trận lượt về.

“Tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu cá nhân, chỉ cần ĐT Việt Nam chiến thắng. Toàn đội chiến thắng ở lượt đi sẽ tạo đà hưng phấn khi quay trở lại Mỹ Đình”, Đình Bắc cho biết. Dù đã thắng 2-0 trên sân khách, Đình Bắc cảnh báo ĐT Việt Nam không được phép chủ quan.

Đình Bắc tri ân các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Kuala Lumpur

Theo tiền đạo của CLB Công an Hà Nội, bóng đá không có trận đấu nào dễ dàng và toàn đội vẫn phải duy trì sự tập trung tối đa ở trận lượt về. “Dù ĐT Việt Nam đã thắng 2-0 trên sân khách, nhưng chúng tôi vẫn không thể chủ quan và phải duy trì sự tập trung ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình”, Đình Bắc nhấn mạnh.

Tiền đạo ĐT Việt Nam cũng hy vọng người hâm mộ sẽ phủ kín sân Mỹ Đình để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà: “Hy vọng người hâm mộ sẽ phủ kín sân Mỹ Đình, tạo động lực cho ĐT Việt Nam thi đấu trận lượt về thật tốt trước Malaysia”.

Hóa giải sức ép từ Malaysia

Đình Bắc thừa nhận Malaysia đã chơi tốt và gây ra không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi phân tích đối thủ. “Đối thủ Malaysia trận này chơi tốt, nhưng ĐT Việt Nam đã phân tích kỹ đối thủ và hóa giải được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của họ”, Đình Bắc cho hay.

Chiến thắng 2-0 giúp ĐT Việt Nam có lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19/8 tới. Tuy nhiên, như Đình Bắc nhấn mạnh, đội tuyển vẫn cần giữ sự tập trung để hoàn tất mục tiêu giành vé vào chung kết AFF Cup 2026.