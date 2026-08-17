Patrik Lê Giang: "VAR cứu tôi, ĐT Việt Nam có lợi thế lớn trước Malaysia"

Patrik Lê Giang được VAR “cứu”

ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 19/8 tới. Trong màn trình diễn ấn tượng của đội khách, Patrik Lê Giang tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong khung gỗ.

Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Slovakia có 5 pha cứu thua, được Sofascore chấm 7,8 điểm, cao nhất bên phía ĐT Việt Nam. Sau trận đấu, Patrik Lê Giang thừa nhận Malaysia là đối thủ khó chơi và gây ra không ít sức ép.

Patrik Lê Giang được VAR “cứu”

“Một lần nữa, chúng tôi đã thắng. Malaysia là đối thủ khó chơi, đặc biệt khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Họ gây sức ép, nhưng chúng tôi đã có bàn thắng vào cuối hiệp một. Sau đó, toàn đội tiếp tục duy trì được phong độ và có thêm bàn thứ hai. Đây là kết quả rất tốt trước khi trở về sân nhà”, Patrik Lê Giang chia sẻ.

Đáng chú ý, thủ môn của ĐT Việt Nam đã trải qua một tình huống hú vía ở hiệp hai. Sau pha lao ra cản phá cầu thủ Malaysia, Patrik Lê Giang bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định và xác định thủ môn ĐT Việt Nam không phạm lỗi.

Patrik Lê Giang thừa nhận đây là tình huống diễn ra rất nhanh và anh may mắn khi VAR giúp mình tránh khỏi việc bị truất quyền thi đấu: “Đó là tình huống rất nhạy cảm. Nó diễn ra rất nhanh, cầu thủ Malaysia tiến về phía tôi và sau đó nói xin lỗi.

Trọng tài đã rút thẻ đỏ, nhưng rồi VAR kiểm tra. Tạ ơn Chúa, công nghệ VAR đã cứu tôi lần này. Tôi không bị truất quyền thi đấu và rất biết ơn vì điều đó để có thể tiếp tục thi đấu”.

Giữ sạch lưới, hướng đến trận lượt về

Việc không phải nhận thẻ đỏ giúp Patrik Lê Giang tiếp tục thi đấu và giữ sạch lưới cho ĐT Việt Nam trong phần còn lại của trận đấu. Đây cũng là lần thứ tư thủ môn này không phải vào lưới nhặt bóng tại AFF Cup 2026.

Tính từ đầu giải, Patrik Lê Giang đã bắt chính cả 5 trận cho ĐT Việt Nam và mới chỉ để thủng lưới 1 bàn, trong trận gặp Campuchia ở vòng bảng. Màn trình diễn ổn định của thủ môn này đang mang đến sự chắc chắn đáng kể cho hàng phòng ngự của HLV Kim Sang Sik.

Dù có lợi thế 2-0 sau trận lượt đi, Patrik Lê Giang khẳng định ĐT Việt Nam chưa được phép chủ quan khi vẫn còn 90 phút trên sân nhà: “Kết quả này thật tuyệt vời, nhưng mới chỉ là một nửa chặng đường. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt, giữ sự tập trung tối đa và hy vọng có thể hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận lượt về”.

Thủ môn sinh năm 1992 cũng đặt mục tiêu cùng ĐT Việt Nam hoàn tất nhiệm vụ trước Malaysia để dành chiến thắng cho người hâm mộ trên sân nhà. “Chúng tôi muốn giành chiến thắng vì người hâm mộ trên sân nhà Mỹ Đình”, Patrik Lê Giang khẳng định.