Brazil & giấc mơ World Cup thứ 6: Phụ thuộc “phép màu” Neymar?

Áp lực “Pentacampeao” & cái bóng quá khứ không thể thoát ra

Brazil luôn bước vào mọi kỳ World Cup với một gánh nặng đặc biệt: lịch sử. Trên khán đài sân Lincoln Financial Field, khi trận đấu mới trôi qua vài phút, một tấm tifo khổng lồ đã được giương lên bởi các CĐV áo vàng xanh.

Brazil vẫn bị ám ảnh với chiếc cúp vàng thế giới thứ sáu

Dòng chữ “Pentacampeao” (5 lần vô địch thế giới) hiện rõ, kèm theo hình ảnh những huyền thoại đại diện cho từng chiến tích: Dida cho năm 1958, Garrincha 1962, Pele 1970, Romario 1994 và Ronaldo De Lima năm 2002.

Đó không chỉ là sự tôn vinh, mà còn là lời nhắc nhở nặng nề về tiêu chuẩn mà đội tuyển hiện tại phải đáp ứng. Ở Philadelphia, trước giờ bóng lăn, phần lớn người hâm mộ Brazil vẫn khoác lên mình áo đấu in tên Ronaldo hoặc Ronaldinho – những biểu tượng của thời hoàng kim đã qua.

Ngay cả khi Carlo Ancelotti đang dẫn dắt thế hệ mới, đội tuyển Brazil vẫn bị “định danh” bởi quá khứ. Họ không chỉ thi đấu để thắng, mà còn để không bị so sánh quá khắt khe với những tượng đài đã trở thành huyền thoại.

Chiến thắng trước Haiti và khoảng cách giữa kỳ vọng với thực tế

Sau khi đánh bại đối thủ nhỏ bé Haiti 3-0, Vinicius Junior chia sẻ rằng anh hy vọng có thể giúp Brazil “trở lại nơi họ chưa bao giờ nên rời đi”. Nhưng câu nói ấy vô tình phơi bày sự thật: Brazil đã không còn ở vị thế thống trị tuyệt đối như trước.

Vinicius đang là nguồn cảm hứng chủ đạo của Brazil

Đội bóng áo vàng xanh bị loại ở tứ kết hai kỳ World Cup gần nhất. Và sau hai trận đầu tại giải năm nay (hòa Morocco 1-1 và thắng Haiti 3-0), dấu hiệu cho thấy họ tiếp tục khó tiến xa hơn vòng tám đội mạnh nhất.

Trước Haiti, Brazil chơi không tệ trong hiệp một. Nhưng đối thủ này yếu hơn Morocco rất nhiều, và điều đó khiến chiến thắng trở nên khó được xem như một thước đo chuẩn xác. Đáng chú ý, trong hiệp hai, Brazil không có nổi một cú sút trúng đích. Trong khi đó, Haiti lại tung ra 7 cú dứt điểm so với chỉ 2 của đối thủ.

Dù tỷ số 3-0 phản ánh sự vượt trội, nhưng thế trận lại cho thấy một Brazil thiếu ổn định và dễ bị tổn thương khi không kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Những tia sáng cá nhân không đủ che lấp vấn đề hệ thống

Dẫu vậy, trận đấu vẫn ghi nhận một số điểm sáng. Matheus Cunha trong lần đầu được trao cơ hội đá chính thay Igor Thiago ở giải đấu, đã chơi nổi bật trong vai trò “số 9 ảo”. Anh ghi hai bàn thắng, trong đó bàn thứ hai là một cú sút căng như búa bổ, găm thẳng vào nóc lưới.

Cunha chơi tốt trước Haiti

Vinicius Junior khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ ba sau đường chuyền tinh tế của Lucas Paquetá, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của anh trong hệ thống tấn công.

Tuy nhiên, càng về cuối trận, Brazil càng tỏ ra thiếu sắc bén. Họ phải nhờ tới hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của Alisson mới giữ sạch lưới. Sự xuất hiện của thần đồng Endrick ở cuối trận mang lại sự phấn khích cho khán giả, nhưng không tạo ra khác biệt đáng kể về mặt lối chơi.

Brazil vẫn có khoảnh khắc bùng nổ, nhưng thiếu sự ổn định và kiểm soát xuyên suốt 90 phút – điều bắt buộc với một ứng viên vô địch.

Neymar: hy vọng cuối cùng hay dấu hỏi lớn của một thời đại?

Tâm điểm lớn nhất của Brazil lúc này không nằm trên sân, mà ở ngoài đường biên: Neymar. Tiền đạo 34 tuổi vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển, nhưng đã không thi đấu cho “Selecao” suốt ba năm qua vì chấn thương.

Neymar được kỳ vọng có thể tiếp nối thành công của cố huyền thoại Pele cùng "Selecao"

Ở giải lần này, anh thậm chí còn không có mặt tại Philadelphia khi Brazil gặp Haiti, do đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân.

Vinicius Junior nhấn mạnh tầm quan trọng của đàn anh: “Neymar là cầu thủ rất quan trọng với Brazil. Chúng tôi hy vọng anh ấy có thể trở lại trận tới. Neymar là thần tượng của tôi, người luôn hỗ trợ tôi rất nhiều”.

Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn cảm xúc. Neymar của hiện tại không còn là cầu thủ từng khuynh đảo châu Âu trong màu áo Barcelona hay từng được xem là người kế thừa hoàn hảo của Pele. Sự nghiệp của anh bị gián đoạn bởi chấn thương và những tranh cãi ngoài sân cỏ.

Nếu Neymar có thể trở lại và đưa Brazil tiến sâu, đó sẽ là một câu chuyện hồi sinh hiếm có. Nhưng khả năng đó ngày càng mờ nhạt, khi thời gian và thể trạng không còn đứng về phía anh.

Hành trình thực tế: ứng viên vô địch hay chỉ là kẻ thách thức?

Nhìn tổng thể, Brazil hiện tại không sở hữu dàn cầu thủ mang đẳng cấp biểu tượng như Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho trong quá khứ. Họ vẫn mạnh, vẫn có những cá nhân xuất sắc, nhưng thiếu một “siêu đội hình” đúng nghĩa.

Brazil đang chờ đợi vào phép màu mang tên Neymar?

Brazil đang cạnh tranh ngôi đầu bảng với Morocco, trong khi Haiti đã bị loại sớm. Nếu đứng đầu bảng C, họ có thể đối mặt với Anh ở tứ kết – một kịch bản đầy thử thách.

Vấn đề của Brazil không chỉ là đối thủ, mà là chính họ: sự thiếu ổn định, phụ thuộc khoảnh khắc và chưa định hình được bản sắc đủ mạnh để thống trị một giải đấu kéo dài.

World Cup vẫn còn dài, nhưng nếu không có sự bứt phá mang tính hệ thống hoặc Neymar hồi sinh kỳ diệu, giấc mơ vô địch lần thứ sáu của Brazil sẽ tiếp tục bị treo lơ lửng giữa kỳ vọng và thực tế.