Cầu thủ Paraguay bị hiểu nhầm trộm đồng hồ trọng tài ở World Cup

Không chỉ là người hùng ghi bàn giúp Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Galarza còn gây chú ý trong một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Cuối hiệp một trận đấu trên sân San Francisco Bay, cầu thủ hai đội xô xát dẫn đến một cuộc tranh cãi ngắn trên sân. Khi lao vào can ngăn và tách các cầu thủ, trọng tài người El Salvador Ivan Barton làm rơi đồng hồ thông minh đang đeo trên tay.

Matias Galarza lấy đồng hồ của trọng tài, khi Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu bảng D World Cup 2026 tại Santa Clara, California, gần San Francisco, ngày 19/6. Ảnh: Harbeler

Galarza tiến đến vị trí chiếc đồng hồ nằm trên mặt cỏ, cúi xuống nhặt lên đeo vào cổ tay rồi tiếp tục di chuyển. Video về tình huống này thu hút hàng triệu lượt xem trên các mạng xã hội. "Galarza dường như đã trộm đồng hồ của trọng tài Barton", tài khoản UTDKarra viết trên X kèm biểu tượng cười ra nước mắt.

Cựu trọng tài Đức Patrick Ittrich, hiện làm bình luận viên cho các chương trình World Cup, cũng tỏ ra ngạc nhiên khi xem những hình ảnh ban đầu. "Tôi không hiểu vì sao một cầu thủ lại làm điều như vậy", ông nói.

Tuy nhiên thực tế, Galarza chỉ giữ chiếc đồng hồ trong thời gian ngắn. Tiền vệ 24 tuổi đã trả lại cho trọng tài Barton không lâu sau khi nhặt được trên sân. Trọng tài người El Salvador cũng không có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào, thậm chí không đưa ra cảnh cáo hay hình phạt đối với cầu thủ Paraguay.

Cảnh Galarza nhặt đồng hồ. Video: X/UTDKarra

Trước đó, Galarza sút xa mở tỷ số ngay giây 65, bàn thắng nhanh nhất kể từ đầu World Cup 2026. Đến phút thứ tư, anh lại nhận một thẻ vàng. Vì thế nếu bị phạt thẻ vì lấy đồng hồ trọng tài, anh đã bị truất quyền thi đấu. Nhưng cũng trong tình huống xô xát kể trên, tiền vệ Miguel Almiron đã phải nhận thẻ đỏ vì che miệng trong lúc tranh cãi.

Galarza đang trải qua giai đoạn đáng nhớ nhất sự nghiệp. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Olimpia trước khi lần lượt khoác áo Vasco da Gama, Coritiba, Talleres và River Plate. Hiện Galarza thi đấu cho Atlanta United tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) theo dạng cho mượn từ River Plate.

Ở cấp ĐTQG, tiền vệ này ra mắt đội tuyển Paraguay cuối tháng 8/2022, và đến nay, chơi 16 trận quốc tế, ghi 4 bàn. Bàn mới nhất của Galarza giúp Paraguay nuôi hy vọng đi tiếp ở bảng D, và khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sớm.