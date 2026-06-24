Báo quốc tế ngưỡng mộ Ronaldo gừng càng già càng cay, ca ngợi bàn thắng "IQ 200"

Báo Tây Ban Nha ca ngợi Ronaldo

Ronaldo đã đập tan mọi nghi ngờ sau khi ghi cú đúp bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Sau trận, CR7 đã được tờ Marca (Tây Ban Nha) đặc biệt khen ngợi:

"Thời gian cứ trôi, nhưng bản năng săn bàn của Ronaldo vẫn sắc bén. Những ồn ào xung quanh anh ấy tan biến cùng với cơn mưa bàn thắng. Tuổi tác hạn chế Ronaldo ở nhiều mặt, nhưng chắc chắn không thể ngăn Ronaldo đáp trả những lời chỉ trích.

Niềm vui của Ronaldo

Chỉ trong 40 phút, Ronaldo đã nhắc nhở những người chỉ trích mình rằng anh vẫn là vũ khí tấn công tốt nhất của Bồ Đào Nha . Họ đã đánh bại Uzbekistan một cách thuyết phục và Ronaldo lại nở nụ cười.

Hiện tại, chúng ta cứ như quay ngược thời gian và chứng kiến ​​Ronaldo và Messi so tài trong sân khấu đỉnh cao. Những huyền thoại này sẽ có kỳ World Cup rất đáng nhớ".

Tờ AS cũng có nhận xét tương tự: "Nhiều năm sẽ trôi qua, tiếng hô xung trận của Ronaldo sẽ vẫn được nhớ mãi , tiếng "siuu" ăn mừng của anh sẽ bất tử hóa theo thời gian.

Ronaldo vô tình gây ra một cơn địa chấn nội bộ với màn ra mắt tệ hại của mình. Những nghi ngờ từ những người đã muốn anh giải nghệ từ nhiều năm nay và sự bảo vệ hời hợt từ một số thành viên trong phòng thay đồ đã đẩy anh vào tâm bão. Nhưng trong hoàn cảnh đó, anh lại tỏa sáng rực rỡ. CR7 đã quen với ánh đèn sân khấu từ khi còn trẻ, nên việc gặp áp lực càng tiếp thêm lửa cho anh".

Sự nghiệp của Ronaldo không suôn sẻ. Anh không ít lần bị chế giễu, nhưng CR7 ngay lập tức khiến tất cả im lặng. Không ai trong làng bóng đá có thể làm im lặng nhiều nhà phê bình hơn Cristiano Ronaldo".

Hé lộ bàn thắng "IQ 200" của Ronaldo

Trong bàn thắng thứ 2 của Bồ Đào Nha ở phút 17, Mendes đã có pha sút phạt tinh quái. Ronaldo trong pha bóng đó cũng đứng trước chấm đá phạt nhưng lại để đàn em dứt điểm.

Trước đó, Ronaldo chộp lấy quả bóng để xác định rằng bản thân phải là người sút. Anh thực hiện tư thế đá phạt quen thuộc của mình. Nhưng điều đó chỉ là cách đánh lừa hàng thủ Uzbekistan. Sau khi Mendes ghi bàn, Ronaldo đã chỉ tay lên đầu khi ăn mừng, ngụ ý rõ ràng rằng quả đá phạt đó là chiến thuật đã được lên kế hoạch từ trước.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Ronaldo nhường đồng đội đá phạt ở trận này. Anh còn để Fernandes đứng trên chấm đá phạt ở phút 58, còn bản thân âm thầm di chuyển vào vòng cấm, đón đường chuyền thông minh từ Fernandes và đối mặt với thủ môn Uzbekistan. Chỉ tiếc rằng, CR7 không thể ghi bàn để hoàn tất hat-trick.