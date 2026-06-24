Siêu nhân Ronaldo thức tỉnh, Bồ Đào Nha đáng sợ hơn khi CR7 gạt bỏ cái "tôi"

Ronaldo đập tan chỉ trích "quả tạ" của Bồ Đào Nha

Sau lượt trận đầu tiên, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội. Màn trình diễn mờ nhạt trước CHDC Congo khiến anh bị gắn mác là "gánh nặng", là "quả tạ" kéo lùi thế hệ vàng của Bồ Đào Nha.

Sức ép từ dư luận càng đè nặng lên vai siêu sao 41 tuổi khi các đối thủ cạnh tranh như Kylian Mbappe, Erling Haaland và đặc biệt là đại kình địch Lionel Messi đều đồng loạt tỏa sáng với cú đúp hay hat-trick. Nhiều người cực đoan thậm chí yêu cầu HLV Roberto Martinez cất CR7 lên băng ghế dự bị.

Để rồi, trước Uzbekistan, Ronaldo đã làm điều mà anh giỏi nhất trong suốt 2 thập kỷ qua: đáp trả hoài nghi bằng màn trình diễn thượng hạng trên sân cỏ. Cú đúp bàn thắng của CR7 là chìa khóa mở ra chiến thắng tưng bừng 5-0 cho cựu vương châu Âu.

Xuyên suốt trận đấu, anh di chuyển năng nổ, áp đặt tầm ảnh hưởng và là mối hiểm họa thường trực với hàng thủ đại diện châu Á. Theo thống kê, Ronaldo cú 7 cú dứt điểm, 5 lần trúng đích, 34 pha chạm bóng (10 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương).

Ronaldo gạt bỏ cái "tôi" và những tác động tích cực

Sự xuất sắc của Ronaldo trận này không chỉ nằm ở những con số, mà nằm ở tư duy chơi bóng vì tập thể. Anh sẵn sàng gạt bỏ cái "tôi" để nhường 2 quả đá phạt cố định cho đồng đội.

Một trong số đó được Nuno Mendes chuyển hóa thành siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 17, bên cạnh tình huống nhường cho Fernandes ở phút 58 (chính Fernandes chuyền cho Ronaldo đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn). Không quá lời nếu nói, pha lập công của Mendes chẳng khác nào được Ronaldo "dọn cỗ".

Tếc nuối duy nhất có lẽ là việc CR7 bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn - bao gồm cả tình huống đối mặt thủ môn ở phút 58 từ đường chuyền của Bruno Fernandes - qua đó bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick hay thậm chí là "bàn tay nhỏ" (ghi 5 bàn/trận).

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Ai nói Ronaldo là gánh nặng? Ai nói Ronaldo không thể gạt bỏ cái "tôi", nhường sân khấu cho đồng đội tỏa sáng như cách Messi đã làm ở Argentina? Trận đấu này chính là lời đáp trả đanh thép nhất.

Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo

Chiến thắng trước Uzbekistan không chỉ là "sô diễn" của Ronaldo bởi các "vệ tinh" xung quanh anh cũng có ngày thi đấu thăng hoa rực rỡ.

Người đầu tiên phải kể đến là Bruno Fernandes. Trong ngày Bernardo Silva ngồi dự bị, tiền vệ thuộc biên chế MU đã được giải phóng hoàn toàn không gian lẫn nhiệm vụ sáng tạo. Anh trở lại với hình ảnh "ông chủ" đích thực nơi tuyến giữa, kết nối hoàn hảo với Ronaldo bằng những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự.

Chính Fernandes kiến tạo để Ronaldo nâng tỷ số lên 3-0, trước khi thực hiện quả đá phạt góc đầy khó chịu dẫn đến bàn thắng thứ 4 cho Bồ Đào Nha (thủ môn Uzbekistan phản lưới).

Ngoài ra, bộ đôi Joao Cancelo - Nuno Mendes ghi dấu ấn đậm nét, liên tục hành hạ hàng thủ Uzbekistan bằng những pha leo biên xé gió. Cancelo chính là tác giả đường chuyền để Ronaldo "mở tài khoản".

Với riêng Mendes, ngôi sao thuộc biên chế PSG cho thấy nguồn năng lượng vô tận bằng cách thi đấu cơ động ở cả 2 cánh. Bên cạnh siêu phẩm đá phạt thần sầu, pha kiến tạo cho Rafael Leao ấn định chiến thắng 5-0. xuất phát từ hành lang cánh phải - vị trí vốn không phải sở trường của Mendes.

Những điều chỉnh khôn ngoan của HLV Martinez

Sau trận hòa thất vọng ngày ra quân, HLV Roberto Martinez dũng cảm thực hiện 2 sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong đội hình xuất phát Bồ Đào Nha. Ông đưa Ruben Dias - trung vệ có khả năng xử lí bóng bằng chân tốt - thay Araujo, giúp Bồ Đào Nha áp đặt hoàn toàn thế trận ngay từ phần sân nhà.

Quyết định táo bạo nữa của Martinez là cất Bernardo Silva lên băng ghế dự bị, tạo không gian cho Bruno có thêm không gian để bùng nổ.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Martinez chính là niềm tin dành cho Cristiano Ronaldo. Bất chấp "búa rìu" từ dư luận và áp lực đòi loại bỏ CR7, ông vẫn điền tên CR7 vào đội hình đá chính. Quyết định này đã được đền đáp xứng đáng, còn Martinez chứng minh ông không chỉ giỏi chiến thuật mà còn là bậc thầy về tâm lý chiến.

Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ hơn khi Ronaldo chấp nhận gạt bỏ cái "tôi"

Không còn cái "tôi", Bồ Đào Nha mở toang cửa vô địch World Cup

Khi Cristiano Ronaldo lấy lại cảm hứng chơi bóng, Bồ Đào Nha không còn là tập thể bế tắc hay dễ bị bắt bài. Chiến thuật mà dư luận thường gọi vui là "Chuyền cho Ronaldo" thực tế vẫn mang lại hiệu quả, miễn sao CR7 được đặt vào hệ thống vận hành trơn tru.

Đặc biệt, khi người đội trưởng vĩ đại chấp nhận hạ bớt cái "tôi", sẻ chia hào quang và không còn gồng gánh mọi trọng trách, các vệ tinh xung quanh anh cũng có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Bồ Đào Nha chẳng khác nào một đội bóng khác: thanh thoát, khó luồng và đáng sợ hơn.

Chiến thắng "5 sao" không chỉ mở toang cánh cửa đi tiếp, mà còn là thông điệp của Bồ Đào Nha gửi tới các đối thủ rằng họ vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vương World Cup.