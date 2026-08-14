HLV Carrick sốt ruột, kêu gọi MU chiêu mộ thêm tân binh

Carrick muốn có thêm tân binh, không muốn dự đoán "điên rồ"

Michael Carrick đang chuẩn bị bước vào mùa giải đầu tiên chính thức nắm quyền tại Man United. Ông thầy người Anh đã “chữa cháy” rất tốt ở mùa giải trước khi giúp “Quỷ đỏ” có mặt tại Champions League 2026/27. Tuy nhiên, mùa giải này hứa hẹn sẽ cực kỳ nhiều thách thức.

Carrick xác nhận Man United vẫn đang cố gắng chiêu mộ thêm tân binh

Trong khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Tottenham, Man City liên tục có những bản hợp đồng đắt giá, Carrick mới chỉ có thêm 2 tân binh cho đội một là Youri Tielemans và Andre Santos. Thủ thành Karl Darlow gia nhập mang tính chất làm dày đội hình, trong khi Tynan Thompson, Kit Margetson và Cristian Orozco là những khoản đầu tư cho tương lai.

Sự chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng của Man United đang khiến người hâm mộ rất sốt ruột. Bản thân HLV Carrick cũng thừa nhận ông muốn có thêm tân binh trước khi mùa giải mới bắt đầu. “Tôi rất hài lòng với những bản hợp đồng mới của CLB. Họ hòa nhập rất tốt và đó là những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đang làm khá tốt trong việc cân bằng giữa việc chiêu mộ cầu thủ mới và xây dựng đội bóng theo định hướng đã đề ra.

Mọi chuyện đang rất suôn sẻ và đương nhiên, chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi cần thêm nhân sự”. Khi được hỏi về việc Man United đang nhắm tới 1 hậu vệ trái và 1 tiền vệ trung tâm nữa, Carrick không phủ nhận cũng không khẳng định.

“Chúng tôi có một, hai vị trí cần phải cải thiện cả về chất lượng lẫn chiều sâu đội hình. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng làm. Cải thiện sức mạnh đội hình là điều chúng tôi hướng tới nhưng rõ ràng bạn không thể vội vàng. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi không ngây thơ đâu. Chúng tôi có định hướng cụ thể và cảm thấy mọi việc đang tốt lên từng ngày. Ai cũng thấy vậy.

Chúng tôi có niềm tin là chúng tôi sẽ làm được điều gì đó lớn lao trong mùa giải này. Tất nhiên, các cầu thủ cần phải thi đấu đã. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ dự đoán điên rồ nào nhưng nhìn vào những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ, chúng tôi có quyền tự tin tiến lên phía trước”.

Những mục tiêu khả dĩ của Man United

Khả năng chiêu mộ “bom tấn 100 triệu bảng” của Man United trong mùa hè này gần như về con số 0 bởi những cái tên khả dĩ đã có bến đỗ mới. Cái tên đắt giá nhất họ có thể hướng tới là Lewis Hall, hậu vệ cánh trái của Newcastle.

“Chích chòe” tuyên bố không bán nhưng nếu lời đề nghị rơi vào tầm 60-65 triệu bảng, mọi chuyện có thể chuyển biến. Tuy nhiên, bỏ ra ngần ấy số tiền chỉ để có cầu thủ cạnh tranh với Luke Shaw là điều không cần thiết. Antonee Robinson của Fulham có lẽ là cái tên khả dĩ hơn.

Ngoài ra, Man United đang tìm kiếm thêm một tiền vệ trung tâm. Sander Berge là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Có vẻ như “Quỷ đỏ” đang muốn tập trung vào những cầu thủ đang chơi ở Ngoại hạng Anh nhiều hơn để rút ngắn thời gian thích nghi với giải đấu.