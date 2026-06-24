Ronaldo phản ứng khi bị hỏi về Messi, tuyên bố đanh thép: "Tôi đã trở lại"

Ronaldo gửi thông điệp đanh thép sau khi lập cú đúp

Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong chiến thắng 5-0 của ĐT Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Không chỉ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup nam, CR7 còn giúp Bồ Đào Nha rộng cửa đi tiếp, đặc biệt sau màn trình diễn kém thuyết phục ngày ra quân.

Thời điểm trận đấu kết thúc, Ronaldo khôn giấu được tâm trạng phấn khích. Anh nhìn thẳng vào ống kính truyền hình và hét lên: “Tôi đã trở lại! Tôi đã trở lại!”. Khoảnh khắc này lập tức gây sốt trên mạng xã hội.

Ronaldo tuyên bố "Tôi đã trở lại"

Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ bằng cách đăng tải những bức ảnh ăn mừng trên Instagram kèm dòng chú thích: "estamos aqui", có nghĩa là "Chúng tôi đang ở đây!".

Ronaldo nổi cáu, phớt lờ câu hỏi về Messi

Trong cuộc trò chuyện nhanh với truyền thông, Ronaldo bất ngờ được phóng viên hỏi về khả năng đối đầu đại kình địch Lionel Messi. Tại World Cup 2026, Messi cũng đạt phong độ cao với 5 bàn sau 2 trận cho ĐT Argentina.

Ronaldo đáp lại ngắn gọn: "Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà, thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra".

Tuy nhiên, không khí bất ngờ trở nên căng thẳng khi một phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi về Messi, bằng cách đề cập đến việc M10 ghi 2 bàn cách đây vài ngày. Ronaldo nhanh chóng ngắt lời tay phóng viên, chỉ tay về phía người khác và gắt lên: "Câu hỏi tiếp theo".

Ronaldo đáp trả chỉ trích

Cũng trong buổi phỏng vấn, Ronaldo thẳng thừng đáp trả chỉ trích nhắm vào ĐT Bồ Đào Nha sau trận hòa với CHDC Congo, đặc biệt là cá nhân anh. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng HLV Roberto Martinez nên cất CR7 lên ghế dự bị.

Ronaldo phớt lờ khi liên tục bị hỏi về Messi

Ronaldo cho hay: "Điều quan trọng nhất là hôm nay, toàn đội đã giành chiến thắng và sẵn sàng cho những gì sắp tới. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng.

Đó là 1 tuần rất khó khăn, dư luận chỉ trích gay gắt tất cả các cầu thủ, đặc biệt là tôi và huấn luyện viên trưởng. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi đã thi đấu 23 năm và mỗi khi mọi chuyện suôn sẻ, người ta lại nói 'Cristiano đang làm rất tốt', nhưng khi mọi chuyện không tốt, người ta lại nói 'Cristiano nên giải nghệ thôi, anh ấy quá già rồi'. Mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Nhưng hôm nay chúng tôi đã phản ứng đầy tích cực.

Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết giữa toàn đội. Chúng tôi không thể kiểm soát những yếu tố bên ngoài. Chúng tôi biết rằng khi không thắng, chúng ta sẽ bị chỉ trích, đặc biệt là tôi".