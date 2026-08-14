ĐT Lào bi nghi bán độ tại AFF Cup 2026: Những tình tiết nào gây nghi ngờ lớn nhất?

LĐBĐ Lào đã gửi công văn yêu cầu điều tra một số tuyển thủ của đội tuyển nước này thi đấu tại AFF Cup 2026. Lý do là bởi đã có nhiều dấu hiệu đáng ngờ giống như hành vi bán độ trong cả 4 trận thua của Lào.

Công văn của LĐBĐ Lào về việc điều tra nghi vấn bán độ tại AFF Cup 2026

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Bảo vệ trật tự Lào đã nhận được công văn từ LĐBĐ Lào ngày 7/8 và mặc dù trong công văn đó không có tên cầu thủ cụ thể nào bị nêu ra, LĐBĐ Lào muốn một sự kết luận chính xác trước khi có thể xác định những cầu thủ bị nghi vấn có vi phạm pháp luật hay không.

Vậy những điều gì đáng ngờ đã diễn ra trong thời gian ĐT Lào thi đấu ở AFF Cup 2026?

1) Số thẻ đỏ

3 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng là số thẻ của ĐT Lào tại AFF Cup 2026 và trong đó đã có 2 thẻ đỏ chỉ dành cho Phetdavanh Somsanith. Trước Philippines, hậu vệ này đã bị đuổi sau khi đốn ngã cầu thủ đối phương ở vòng tròn giữa sân từ phía sau, còn trước Thái Lan anh này phán đoán sai một pha bóng bổng của Thái Lan, để cho đối phương vượt qua và kéo ngã từ phía sau khi hàng thủ Lào đã không còn ai che chắn cho thủ môn.

Thẻ đỏ còn lại của Sayfon Keohanam đến ở hiệp 2 trận thua Myanmar, Keohanam thực tế đã bị Maung Maung Lwin đánh nguội sau một pha va chạm và sau đó cũng đánh trả lại, khiến trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cả hai.

Phetdavanh Somsanith bị tới 2 thẻ đỏ chỉ trong một giải đấu

2) Bàn thua đáng ngờ

Pha bóng gây chú ý nhất là ở trận thua Myanmar, Lào đã thủng lưới chỉ sau 75 giây. Pha bóng xuất phát từ một tình huống chuyền hỏng của Phonsack Seesavath bị phía Myanmar cắt được bên phần sân Lào, trước khi Lwin Moe Aung phá bẫy việt vị và ở góc hẹp sút chéo góc mở tỷ số.

Trong trận thua Philippines, bàn thua thứ 2 của Lào đến từ một pha đá phản khi hậu vệ Viengxay Sidavong trong nỗ lực rướn chân chặn một cú sút xa đã đưa bóng bật vào lưới nhà làm lỡ đà thủ môn. Tình cờ thay, cũng chính Viengxay Sidavong đá phản lần nữa ở trận thua Malaysia ở bàn thua thứ 3, dù pha bóng có vẻ là Sidavong vô tình để bóng chạm chân bật vào lưới sau khi đồng đội đã cắt hụt quả căng ngang của đối thủ.

3) Thành tích thê thảm

Lào ở AFF Cup 2024 cũng chỉ đứng bét bảng B nhưng họ khi đó đã tạo ra khi cầm hòa Indonesia 3-3 trong thế bị dẫn trước, và hòa Philippines 1-1 trong thế đã dẫn bàn ở hiệp 1. Họ kết thúc vòng bảng với 7 bàn thắng ghi được, số bàn thắng đó còn tốt hơn 3 đội cùng bảng khác và chỉ kém ĐT Việt Nam.

Lào ở kỳ AFF Cup này thì gần như chịu trận, lọt lưới 20 bàn và chỉ ghi được 4 bàn. Tuy nhiên vấn đề thẻ phạt rõ ràng đã gợi lên sự nghi ngờ từ các quan chức liên đoàn, bởi họ có yếu đến mấy cũng không để bị thẻ đỏ nào ở AFF Cup 2022 & 2024.

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