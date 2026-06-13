Bảng xếp hạng bảng C World Cup 2026: Brazil, Maroc, Haiti, Scotland so kè điểm số

Bảng xếp hạng bóng đá bảng C World Cup 2026 mới nhất

Bảng C Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng C World Cup 2026 hứa hẹn là một sàn đấu rực lửa trước giờ khai màn khi hội tụ đủ mọi yếu tố bất ngờ. Ứng cử viên vô địch vĩ đại Brazil hiển nhiên được đánh giá cao nhất, nhưng sức ép đè nặng lên các vũ công Samba là phải khẳng định vị thế thống trị ngay lập tức.

Dù vậy, hành trình của "Selecao" không hề trải hoa hồng. Vị vua không ngai của châu Phi, tuyển Morocco sẵn sàng tái hiện kỳ tích bán kết thế giới bằng lối chơi phòng ngự phản công kiên cường. Trong khi đó, Scotland mang đến tinh thần chiến đấu rực lửa của bóng đá Vương quốc Anh, sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại. Khép lại bảng đấu là Haiti, chú ngựa ô đầy bí ẩn từ vùng CONCACAF ôm tham vọng lật đổ các thế lực lớn.

Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, những "ông kẹ" hoàn toàn có thể bị kéo sập và biến Bảng C thành một cơn ác mộng thực sự.