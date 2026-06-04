Thông tin bảng C FIFA World Cup 2026: Khó lường và giàu cảm xúc
Bảng C FIFA World Cup 2026 được đánh giá là một trong những bảng đấu giàu cảm xúc và khó lường nhất vòng bảng. Brazil mang theo vị thế ứng viên vô địch, Morocco tiếp tục khẳng định sức mạnh sau kỳ tích World Cup 2022, Scotland trở lại sân khấu lớn sau 28 năm chờ đợi, còn Haiti sẵn sàng tạo bất ngờ bằng tinh thần thi đấu máu lửa. Cuộc cạnh tranh cho hai tấm vé đi tiếp hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.
1.248 cầu thủ của 48 đội tuyển quốc gia sẽ chính thức tham dự những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ trong gần hai tháng sắp tới.
Theo Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/05/2026 08:02 AM (GMT+7)