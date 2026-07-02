Bạn gái diện bikini khoe 3 vòng nóng bỏng, tiếp lửa Ronaldo chinh phục World Cup

🌴 Georgina “gây bão” mạng xã hội với loạt ảnh tại Miami

Georgina Rodriguez vốn không còn xa lạ với những màn xuất hiện táo bạo, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, loạt ảnh mới nhất từ Miami của cô tiếp tục khiến cộng đồng Instagram “bùng nổ”.

Georgina “đốt mắt” với bikini tại Miami

Người đẹp sinh năm 1994 xuất hiện tại thành phố biển nổi tiếng thuộc bang Florida (Mỹ), nơi cô đến để cổ vũ hành trình của Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup.

Trong loạt ảnh đăng tải vào thứ Hai, Georgina chia sẻ hình ảnh vui chơi trên bãi biển, tận hưởng nắng vàng và ngắm nhìn khung cảnh sang trọng của thành phố Miami.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ gần 75 triệu người theo dõi trên Instagram của cô. Georgina để lại dòng chú thích ngắn gọn: “Miami bxxch 💘”.

Phần bình luận dưới bài đăng lập tức trở nên sôi động với hàng loạt lời khen từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Một tài khoản viết: “Tôi thích điều này”. Người khác bình luận: “Tuyệt vời quá ❤️”. Một ý kiến khác nhận xét: “Thật xinh đẹp và thanh lịch ❤️”. Và một bình luận khác ngắn gọn: “Đẹp tuyệt vời 😍😍😍😍”.

✈️ Sắp tới Toronto cổ vũ Ronaldo

Trong những ngày tới, Georgina được cho là sẽ bay đến Toronto để theo dõi trận đấu vòng 1/16 của Bồ Đào Nha gặp Croatia (6h, 3/7).

Cô và Cristiano Ronaldo đã hẹn hò gần một thập kỷ và được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới.

Ronaldo đã chính thức cầu hôn Georgina vào tháng 8 năm ngoái với chiếc nhẫn đính hôn được cho là trị giá lên tới 3,7 triệu bảng Anh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.

Nhan sắc gây chú ý của Georgina Rodriguez tại bãi biển