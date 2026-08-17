Vợ C. Ronaldo dát kim cương trong ngày cưới

Không chọn đám cưới xa hoa hay chiếc váy cưới lộng lẫy như từng mơ ước thời thơ ấu, Georgina Rodriguez vẫn khiến ngày trọng đại 11/8 trở nên nổi bật theo cách riêng với những món trang sức kim cương đắt giá.

Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo trong ngày cưới. Ảnh: Juergen Teller/ Vogue

Trong loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Juergen Teller thực hiện trong ngày cưới và được Vogue đăng tải, người đẹp 32 tuổi đeo nhiều thiết kế thuộc Garden of Kalahari, bộ sưu tập trang sức cao cấp của Chopard - thương hiệu cô là đại sứ.

Khi làm lễ tại phòng khách nhà riêng ở Cascais, Bồ Đào Nha, Georgina diện bộ vest trắng thanh lịch của Gucci, kết hợp vòng cổ kim cương nhiều tầng, đôi hoa tai dáng dài và chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương hình oval cỡ lớn. Tâm điểm của vòng cổ là viên kim cương 50 carat cắt brilliant, được đặt giữa thiết kế lấy cảm hứng từ một bông hoa nở rộ.

Người đẹp đeo vòng cổ kim cương từ bộ trang sức Garden of Kalahari của Chopard. Ảnh: Juergen Teller/ Vogue

Trong một bức ảnh khác chụp trước hôn lễ, Georgina thư giãn bên bể bơi riêng của gia đình trong bộ áo tắm màu đen, khoe trọn những món trang sức lấp lánh gồm vòng cổ, vòng tay, hoa tai và nhẫn. Người đẹp cũng đeo vòng tay kim cương từ bộ trang sức Garden of Kalahari khi tập luyện cùng Ronaldo trong phòng gym tại biệt thự.

Georgina chụp ảnh với bộ trang sức lộng lẫy bên hồ bơi. Ảnh: Juergen Teller/ Vogue

Theo Chopard, bộ sưu tập Garden of Kalahari được chế tác từ viên kim cương thô quý hiếm The Queen of Kalahari nặng 342 carat, được phát hiện tại mỏ Karowe ở Botswana. Từ viên đá này, Chopard tạo ra 23 viên kim cương, trong đó có năm viên nặng hơn 20 carat, rồi chế tác thành sáu món trang sức cao cấp. Nổi bật nhất là viên 50 carat cắt brilliant, được đặt làm tâm điểm của chiếc vòng cổ Georgina đeo trong ngày cưới.

Cô đeo vòng tay kim cương khi tập gym cùng chồng. Ảnh: Juergen Teller/ Vogue

Trước ngày cưới, Georgina chia sẻ với Vogue rằng khi còn nhỏ, cô từng mơ về một hôn lễ cổ tích với lâu đài lớn, cỗ xe lộng lẫy, chiếc váy dài và "vương miện đầy kim cương". Tuy nhiên, khi thực sự kết hôn, ngoài những món trang sức kim cương, cô lại muốn một buổi lễ riêng tư, đơn giản và chỉ có Ronaldo cùng các con bên cạnh.

"Những lâu đài, ngôi nhà, hòn đảo, ngựa, ôtô, chúng tôi đều có thể có được mỗi ngày. Nhưng một điều gì đó riêng tư, thân mật lại hiếm hoi hơn với chúng tôi", Georgina nói.

C. Ronaldo và Georgina kết hôn hôm 11/8 tại phòng khách nhà riêng ở Cascais. Cả năm người con của cặp sao đều có mặt trong buổi lễ. Sau đó, gia đình tới Đền thánh Đức Mẹ Fatima để được một linh mục ban phép lành.

Ronaldo và Georgina chọn nhiếp ảnh Juergen Teller ghi lại ngày trọng đại. Georgina cho biết cô yêu thích phong cách nhiếp ảnh giàu tính nghệ thuật của Teller và không muốn một album cưới truyền thống. "Tôi muốn một cuốn album nghệ thuật có thể tồn tại mãi mãi", cô nói.