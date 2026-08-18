Man City nguy cơ mất 200 triệu bảng: Maresca "méo mặt" vì không có vận may của Pep

Ngay sau trận thua 0-3 trước Arsenal trong trận tranh Community Shield, Man City đã đồng ý bán Rodri cho Barcelona. Đây không phải tin tức mới vì Rodri đã muốn về quê nhà thi đấu từ trước và chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong các ông lớn La Liga chào đón anh.

Rodri sắp khép lại 7 năm vinh quang ở Man City, để lại khoảng trống to lớn

Nhưng điều đáng nói là trong lúc Man City chờ xong thủ tục bán Rodri, họ đang dốc sức đẩy nhanh 2 vụ mua cầu thủ cùng lúc: Họ đang cố gắng thuyết phục Chelsea nghĩ lại với Enzo Fernandez, bởi Chelsea sau khi không nhận được mức giá như ý muốn vào cuối tuần qua đã quyết định chấm dứt vụ này và Enzo sẽ đá cho CLB trong mùa giải mới.

Và trong lúc đó, vụ mua Ayyoub Bouaddi của Lille đang có tiến triển lớn khi Man City có thể sẽ chấp nhận trả 85 triệu bảng cho cầu thủ này. Đây sẽ là một vụ đầu tư rất lớn cho một cầu thủ mới 18 tuổi, Lille rõ ràng đang tranh thủ "vặt lông" Man City vì biết nhu cầu tuyển người của Man City. Nhưng "The Citizens" không có giải pháp nào khác vì Bouaddi là lựa chọn tốt nhất lúc này trên thị trường.

Các quan chức Man City có vẻ đã thấy rắc rối sẽ lớn tới mức nào nếu Man City bước vào mùa giải với cặp tiền vệ Anderson – Kovacic. Anderson đá lùi nhưng không phải một “số 6” có thể hoạt động một mình, còn Kovacic đã không còn phong độ cao.

Thể hiện của cặp Kovacic - Anderson ở trận tranh Community Shield khiến Man City phải liều lĩnh lần nữa trên thị trường

Khó khăn cho Man City là họ không thể tìm ra ngay một cầu thủ như Rodri, người ở World Cup 2026 đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm tiền vệ mỏ neo trong đội hình 4-3-3 của Tây Ban Nha. Anderson, Nico Gonzalez hay Kovacic đều không cùng lúc có thể chất tốt lẫn kỹ thuật hảo hạng để chơi theo cách Rodri chơi.

Man City trong kỷ nguyên Pep Guardiola đã có 2 sự may mắn: 1) Họ cùng lúc có 1 chuyên gia đánh chặn hàng đầu (Fernandinho) và 1 trong những cầu thủ kiến tạo vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (De Bruyne); 2) Khi 2 cầu thủ đó rời CLB họ lại có Rodri có thể “cân” toàn bộ tuyến giữa.

Nhưng 2 sự may mắn đó sẽ không song hành thời hậu-Guardiola, khi Enzo Maresca phải xoay sở với một tuyến giữa mới và không ai đang ở đẳng cấp của những người đi trước. Bouaddi liệu có phải là lời giải cho mọi vấn đề? Có lẽ không, chưa có dấu hiệu cho thấy tiền vệ trẻ này có tầm vóc để một mình quản thủ tuyến giữa Man City như cách Rodri đã làm.

Lille đang hét giá 85 triệu bảng cho Bouaddi vì biết nhu cầu mua người của Man City

Nếu vụ Bouaddi được thực hiện, Man City sẽ chi tới 200 triệu bảng chỉ cho hàng tiền vệ và vẫn không thể bảo đảm rằng tuyến giữa đó có hoạt động tốt, hay thậm chí có bảo đảm đủ chức năng. 1 trong những người đó sẽ bị đẩy vào môi trường bóng đá Anh rất khốc liệt với nhiều cầu thủ nhanh và khỏe, tạo ra áp lực liên tục từ mọi hướng, trong khi mới chỉ 18 tuổi.

Maresca có lẽ sẽ phải hy vọng rằng các tiền vệ của ông sẽ chơi vượt kỳ vọng, bởi trong khi các tuyến khác đã ổn, đây là khu vực gay go nhất với Man City lúc này. Khả năng tranh các danh hiệu trong mùa đầu tiên của Maresca giờ phụ thuộc vào việc các tiền vệ có giúp ông vượt khó.