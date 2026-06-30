Hot girl Việt khóc nghẹn khi gặp Ronaldo, tiếc nuối vì Đức bị loại sốc ở World Cup

Khóc nghẹn trên khán đài Mỹ khi thấy Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt

Sự xuất hiện của hot girl Bình Định trên khán đài trận cầu đỉnh cao tại Mỹ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ thể thao nước nhà. Trực tiếp theo dõi trận đấu rực lửa giữa Bồ Đào Nha và Colombia, Đan Thi thừa nhận bầu không khí World Cup hùng vĩ hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng qua màn ảnh nhỏ.

Có mặt ở Mỹ, tận mắt chứng kiến Ronaldo thi đấu World Cup, khoảnh khắc ấy đã khiến Đan Thi xúc động bật khóc

Đặc biệt, khoảnh khắc siêu sao Cristiano Ronaldo bước ra từ đường hầm đã khiến cô vỡ òa cảm xúc. Là một fan girl trung thành của CR7 suốt hơn 10 năm, Đan Thi đã không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy thần tượng ở cự ly gần đến thế.

Cô nàng xúc động chia sẻ: "Cảm xúc là điều khó diễn tả bằng lời nhất. Em đã thật sự khóc vào khoảnh khắc đó, cảm xúc lâng lâng và không thể tin nổi là mình đã gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt. Tinh thần kỷ luật thép và sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của CR7 luôn là nguồn cảm hứng lớn để em áp dụng vào công việc diễn xuất ngoài đời".

Bên cạnh khoảnh khắc xúc động, Đan Thi cũng hóm hỉnh bật mí một kỷ niệm dở khóc dở cười khi ngồi lọt thỏm giữa vòng vây của các cổ động viên Colombia. Dù Bồ Đào Nha có nhiều tình huống ép sân nghẹt thở, cô nàng vẫn không dám hò hét quá lớn vì xung quanh toàn là những anh chàng ngoại quốc cao lớn, hộ pháp.

Trái tim tan vỡ vì cú sốc lịch sử của "Cỗ xe tăng" Đức

Nếu như Bồ Đào Nha là nơi gửi gắm tình cảm dành cho CR7, thì đội tuyển Đức lại là tình yêu lý trí suốt 12 năm qua của Đan Thi (kể từ mùa World Cup 2014). Tuy nhiên, hành trình tại giải đấu năm nay lại mang đến cho cô một kỷ niệm cay đắng.

Đan Thi thần tượng Ronaldo nhưng cũng là fan trung thành của tuyển Đức, vì thế cô rất buồn khi "Cỗ xe tăng" bị loại

Chứng kiến trận đấu cân não tại vòng 1/16 giữa Đức và Paraguay, hot girl gen Z đã phải trải qua cảm giác hụt hẫng tột cùng khi đội bóng cô yêu thích gục ngã trên chấm luân lưu 11m.

Đan Thi thẳng thắn đánh giá lối chơi của tuyển Đức năm nay chưa thực sự mang lại cảm giác "hủy diệt" như thế hệ vàng năm 2014. Thất bại lịch sử này trên chấm phạt đền của người Đức tại đấu trường World Cup đã để lại sự tiếc nuối lớn cho cô cùng hàng triệu người hâm mộ trung thành của "Cỗ xe tăng".

Sắc vóc vạn người mê và câu trả lời lấp lửng về tình trường

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến thức bóng đá, Đan Thi còn sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh cùng nhan sắc ngày càng thăng thạng. Tự nhận là người "cuồng vận động" và không thể ngồi yên một chỗ, cô nàng đã duy trì thói quen tập gym đều đặn suốt 2 năm qua. Gần đây, cô cũng nhanh chóng bắt trend bộ môn thời thượng pickleball để nâng cao thể lực và giữ gìn vóc dáng.

Đan Thi tự nhận là người "cuồng vận động" thích chơi pickleball và tập gỵm

Xinh đẹp, tài năng và tự lập, song chuyện tình cảm của cựu hot girl "Nóng cùng World Cup" vẫn là một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ. Từng tuyên bố "độc thân toàn thân" vào năm 2022, khi bước sang mùa World Cup này, trước câu hỏi liệu đã có "bàn thắng mở tỷ số" nào trong chuyện tình cảm chưa, Đan Thi đã khéo léo đưa ra câu trả lời đầy tinh tế:

"Đây là câu hỏi mà em nghĩ những người yêu thương em sẽ quan tâm. Mà đã yêu thương thì chỉ cần nhìn thấy em phát triển, hạnh phúc là được rồi phải không ạ? Việc có thuộc về ai hay không đâu có quan trọng lắm".

Những hình ảnh đẹp về Đan Thi (Ảnh nhân vật cung cấp)