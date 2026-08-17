Ronaldo - Georgina cưới tại phòng khách nhà mình

Năm ngày trước lễ cưới, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez trò chuyện với Vogue từ căn nhà mới ở Cascais. Đây cũng chính là nơi họ tổ chức hôn lễ ngày 11/8. Cặp sao nhận căn nhà vào tháng 7, sau bảy năm xây dựng. Georgina nói con số này khiến cô thích thú vì 7 cũng là số áo gắn liền với sự nghiệp của Ronaldo.

Theo Georgina, ngày cưới 11/8 đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi hai người lần đầu gặp nhau tại cửa hàng Gucci ở Madrid.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez giản dị trong ngày cưới. Ảnh: Vogue

Trước hôn lễ, nhiều tin đồn xuất hiện trên mạng về địa điểm và dàn khách nổi tiếng, từ cựu cầu thủ Rio Ferdinand tới các ngôi sao ca nhạc. Thực tế, Ronaldo và Georgina lựa chọn một buổi lễ hoàn toàn khác. Hai người trao lời thề ngay trong phòng khách của căn nhà ở Cascais. "Chúng tôi chọn phòng khách trong căn nhà này, nơi cả gia đình ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và sống cuộc sống thường ngày", Georgina nói. Cô mong 30 năm sau, các con vẫn có thể nhìn vào nơi ấy và nhớ rằng bố mẹ từng trao lời thề hôn nhân tại đây.

Ronaldo lập tức đùa rằng đến lúc đó có thể chiếc bàn đã được thay vì họ sẽ đổi nội thất. Georgina không đồng tình. Cô vốn có thói quen giữ lại những món đồ mang kỷ niệm, trong đó có chiếc máy chạy bộ 15 năm tuổi Ronaldo từng dùng khi còn sống ở Madrid, dù hiện thiết bị đã cũ đến mức khiến đầu gối hai người đau khi tập.

Georgina nói họ vẫn dự định tổ chức một đám cưới lớn hơn trong tương lai để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, năm nay lịch trình của cả hai kín với công việc, thi đấu và chăm sóc các con. Cô không muốn cột mốc 10 năm bên nhau trôi qua mà không được đánh dấu. Khi còn nhỏ, Georgina từng hình dung ngày cưới hoàn toàn khác. "Tôi mơ về lâu đài, cỗ xe lớn nhất, chiếc váy dài và một chiếc vương miện đầy kim cương", cô nói.

Georgina bên 5 người con. Ảnh: Vogue

Sau nhiều năm sống trong điều kiện vật chất dư dả, mong muốn ấy thay đổi. Georgina nói lâu đài, nhà cửa, đảo, ngựa hay xe hơi đều là những thứ họ có thể tiếp cận trong cuộc sống thường ngày, trong khi sự riêng tư mới trở thành điều hiếm hoi. Vì vậy, cô muốn ngày cưới chỉ có bạn đời và các con ở bên.

Hôn lễ nhỏ không đồng nghĩa Georgina từ bỏ trang sức kim cương. Trong khoảng một năm trước khi cưới, cô thường xuyên đeo chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương oval cỡ lớn. Georgina cho biết trong ngày cưới cô kết hợp chiếc nhẫn với vòng cổ Garden of Kalahari của Chopard, có điểm nhấn là viên kim cương 50 carat, màu D.

Georgina diện bộ vest bằng lụa trắng của Gucci, kết hợp giày satin đồng màu với chi tiết khóa bạc đặc trưng của nhà mốt. Ronaldo mặc suit cotton màu be sáng, đi giày đặt riêng. Các con cũng diện trang phục đồng bộ từ Gucci. Demna, giám đốc nghệ thuật của nhãn hàng, cho biết việc chuẩn bị trang phục cho cặp sao mang ý nghĩa đặc biệt vì chuyện tình họ bắt đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid.

Họ làm lễ tại Nhà thờ dưới sự chứng kiến của các con. Ảnh: Vogue

Sau nghi lễ tại nhà, Ronaldo, Georgina và các con lái xe khoảng một giờ tới Đền Đức Mẹ Fatima. Một khu vực nhỏ tại đây được đóng riêng để linh mục ban phép lành cho gia đình. Ronaldo cho biết việc giới hạn số người có mặt là cần thiết bởi nếu xuất hiện tại nơi đông người, sự chú ý của công chúng có thể khiến gia đình không thể thực hiện nghi lễ theo cách họ mong muốn.

Hôn lễ cũng không đi kèm tuần trăng mật. Ngày hôm sau, Ronaldo, Georgina và các con trở về Riyadh, Ả Rập Saudi để cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải mới.

"Ngày nào cũng là tuần trăng mật", Ronaldo nói.

Một ngày sau hôn lễ, Georgina cho biết mọi thứ diễn ra đúng như cô hình dung. "Đó là một buổi lễ thân mật, tràn đầy tình yêu, với gia đình giữ vai trò quan trọng nhất. Tôi đã không thể kìm được nước mắt. Tôi không cần thêm gì nữa, chồng tôi, các con, ngôi nhà, đức tin và tình yêu của chúng tôi", cô mô tả.

Sau một thập kỷ bên nhau, hôn nhân không làm cuộc sống của Ronaldo và Georgina thay đổi quá nhiều. Theo Ronaldo, việc chính thức trở thành vợ chồng khiến mối quan hệ bước sang "một bước tiến khác" nhưng điều họ coi trọng nhất vẫn là gia đình.

Ronaldo cũng cho biết đây có thể là những năm cuối trong sự nghiệp bóng đá. Anh muốn khép lại hành trình thi đấu bằng một sự kiện đáng nhớ, sau đó dành thêm thời gian cho gia đình, du lịch và những sở thích cá nhân.

Hai người chưa loại trừ khả năng có thêm con. Ronaldo kể anh "không bao giờ nói không", trong khi Georgina cho rằng hiện tại thêm một em bé có thể khiến gia đình quá đông nhưng vài năm nữa họ vẫn có thể cân nhắc.

Chuyện tình của Ronaldo và Georgina bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ tại Madrid năm 2016. Khi đó, Ronaldo 31 tuổi, cùng con trai Cristiano Jr., 6 tuổi, bước vào một cửa hàng Gucci trên phố Calle Serrano. Georgina, 22 tuổi, vừa trở về Tây Ban Nha sau thời gian ở Anh và làm nhân viên bán hàng tại đây.

Ngày hôm đó, Georgina vốn không có lịch làm việc mà chỉ đến thay một người bạn. Ronaldo kể anh quay lại và bắt gặp ánh mắt của cô. Cả hai nhìn nhau, và cuộc gặp ấy trở thành khởi đầu cho mối quan hệ kéo dài một thập kỷ.

"Đó là định mệnh", Georgina nói.

Một năm sau, gia đình đón cặp song sinh Eva và Mateo, tiếp đó là con gái Alana. Năm 2022, Georgina mang thai đôi nhưng bé trai Ángel mất khi chào đời. Cùng Cristiano Jr., hai người hiện nuôi năm người con.

Georgina nói cô và Ronaldo đều lớn lên trong những gia đình đề cao sự gần gũi. Vì vậy, họ muốn các con trân trọng cả những ngày đủ đầy lẫn khi cuộc sống còn thiếu thốn, đồng thời luôn coi gia đình là ưu tiên hàng đầu.