Ronaldo bị vắt kiệt sức ở World Cup, HLV Martinez đang đánh cược giấc mơ của Bồ Đào Nha?

90 phút vô nghĩa trước Colombia

Việc Ronaldo gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trước Colombia có lẽ không quá bất ngờ nếu xét đến cái nóng và độ ẩm khắc nghiệt tại bang Florida, nơi trận đấu diễn ra trong điều kiện nhiệt độ cảm nhận lên tới khoảng 41 độ C. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra một câu hỏi: Tại sao cầu thủ 41 tuổi đang tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp vẫn còn hiện diện trên sân khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc sau trận đấu vòng bảng K đầy bào mòn thể lực?

Đội trưởng Bồ Đào Nha dường như là mẫu cầu thủ không thể bị loại khỏi đội hình xuất phát, đồng thời cũng là người gần như không bao giờ bị thay ra, dù thực chất việc thay cầu thủ này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho cả bản thân anh lẫn đội bóng.

Ronaldo lộ rõ sự bất lực

Trong khoảng 30 phút cuối cùng dưới điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Miami, Ronaldo gần như "mất hút" trên sân và lẽ ra nên được rút ra nghỉ. Việc anh khép lại trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,17 và kiến tạo kỳ vọng (xA) vỏn vẹn 0,03 đã phản ánh rõ màn trình diễn mờ nhạt cũng như sự vô nghĩa của việc để anh thi đấu trọn vẹn trận đấu.

Đội bóng của HLV Roberto Martinez giờ sẽ bước vào vòng 1/16 World Cup gặp Croatia với Ronaldo đã chơi đủ toàn bộ 270 phút ở vòng bảng. Nếu cộng cả thời gian bù giờ trong ba trận đấu, cựu sao Real Madrid nhiều khả năng đã thi đấu xấp xỉ 300 phút tại World Cup năm nay.

Ai cũng biết Ronaldo sở hữu nền tảng thể lực phi thường đối với một cầu thủ ngoài 40 tuổi. Anh từ lâu đã là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp và kỷ luật tuyệt đối. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ronaldo vẫn đã 41 tuổi. Không có liệu pháp ngâm nước đá hay chế độ dinh dưỡng được thiết kế riêng nào có thể đảo ngược quy luật lão hóa. Ngay cả Ronaldo cũng cần được quản lý thời lượng thi đấu một cách hợp lý.

Thế nhưng, Roberto Martinez hoặc không muốn, hoặc không thể tự mình đưa ra quyết định cho ngôi sao số một nghỉ ngơi. Kết quả là không ai thực sự hưởng lợi. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn khẳng định Ronaldo có thể tạo ra khác biệt bất kể phải thi đấu bao nhiêu phút.

Sự cố chấp mang đến nhiều hậu quả

Những ngôi sao hàng đầu thế giới đều đang chấp nhận thực tế rằng họ không thể thi đấu mọi phút tại kỳ World Cup này.

Erling Haaland không ra sân trong trận Na Uy thua Pháp 1-4 tại Boston vì HLV Stale Solbakken lo ngại tiền đạo này bị quá tải trước cuộc chạm trán Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16. Ngay cả Lionel Messi cũng được loại khỏi đội hình xuất phát khi HLV Lionel Scaloni xác nhận siêu sao 39 tuổi sẽ không đá chính trong trận gặp Jordan.

Cả Haaland lẫn Messi đều muốn duy trì thể trạng tốt nhất để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại World Cup, vì thế quyết định cho họ nghỉ ngơi của các HLV là hoàn toàn hợp lý. Trong khi đó, Ronaldo vẫn liên tục ra sân, và đến một thời điểm nào đó, cả anh lẫn Bồ Đào Nha có thể sẽ phải trả giá vì khối lượng thi đấu quá lớn. Cái giá ấy hoàn toàn có thể đến ngay trong cuộc đối đầu với Croatia.

Khi được hỏi vì sao không để Ronaldo nghỉ như Haaland hay Messi, Roberto Martinez đáp: "Chúng tôi không so sánh với các cầu thủ của đội tuyển khác. Làm như vậy thật trẻ con".

Ronaldo trở thành gánh nặng của toàn đội?

Cuộc tranh luận về giá trị của Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào Nha đã kéo dài suốt nhiều năm. Martinez gần như chỉ lặp đi lặp lại quan điểm rằng tiền đạo đang khoác áo Al Nassr là tay săn bàn xuất sắc và xứng đáng được ra sân.

Rất nhiều người không đồng tình với vị HLV này, nhưng với tư cách người dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông là người được trả lương để đưa ra các quyết định. Và dù việc tranh cãi về vị trí của Ronaldo trong đội hình có lẽ không còn nhiều ý nghĩa, thì vẫn hoàn toàn hợp lý nếu đặt câu hỏi vì sao thời lượng thi đấu của anh không được quản lý tốt hơn để đảm bảo có thể đạt trạng thái sung sức nhất khi Bồ Đào Nha thực sự cần.

Ngay cả 2 ngôi sao số một của tuyển Pháp là Kylian Mbappe và Ousmane Dembele cũng thi đấu ít phút hơn Ronaldo tại World Cup năm nay. Harry Kane, đội trưởng tuyển Anh, người luôn xem mỗi phút không có mặt trên sân là mất cơ hội ghi bàn, cũng được rút ra nghỉ khi trận thắng Panama 2-0.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn tiếp tục cày ải không ngừng. Với tốc độ này, sẽ chẳng quá bất ngờ nếu anh vẫn là trung phong của Bồ Đào Nha ở tuổi 45 tại World Cup 2030 tổ chức ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Nếu HLV Martinez rút đội trưởng của Bồ Đào Nha ra sân và trao cơ hội cho một tiền đạo nhanh nhẹn, cơ động hơn, chẳng hạn như Goncalo Ramos, "Selecao châu Âu" hoàn toàn có thể tìm được bàn thắng để giành chiến thắng. Nhờ đó, họ đoạt ngôi đầu bảng và sở hữu hành trình dễ thở hơn trên con đường vào tứ kết World Cup 2026. Nhưng mọi thứ chỉ nằm ở chữ "nếu".

Nhưng Martinez đã không làm vậy. Ronaldo vẫn ở lại trên sân và Bồ Đào Nha chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng. Nếu vượt qua Croatia, nhiều khả năng họ sẽ phải chạm trán Tây Ban Nha ngay từ vòng 1/8. Và trước nhà đương kim vô địch châu Âu, một Ronaldo thiếu tốc độ và sự cơ động có lẽ sẽ không mang lại nhiều giá trị.