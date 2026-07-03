Anh hào đoạt vé vòng 1/8 World Cup: Tây Ban Nha có vượt qua thử thách Áo?

Tây Ban Nha áp đảo từ đầu

Mikel Oyarzabal tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 ở vòng 1/16 World Cup. "La Roja" tiếp tục duy trì thành tích chưa để thủng lưới tại giải và nối dài chuỗi bất bại lên 14 trận trước khi chạm trán đội thắng trong cặp Bồ Đào Nha - Croatia.

Tây Ban Nha (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước Áo

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều sớm tìm ra khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Lamine Yamal là người tung ra cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, báo hiệu một thế trận cởi mở.

Dù Áo luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong các pha phản công tốc độ, Tây Ban Nha dần chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn. Từ những quả phạt góc liên tiếp, Aymeric Laporte nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente tưởng như đã vượt lên sau giờ nghỉ uống nước khi Marc Cucurella sút tung lưới từ một tình huống cố định. Tuy nhiên, trọng tài gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng vì cho rằng có lỗi với thủ môn Alexander Schlager.

Oyarzabal chói sáng

Sức ép của Tây Ban Nha ngày càng lớn khiến Schlager phải liên tiếp cứu thua, lần lượt từ chối các cơ hội của Oyarzabal và Yamal.

Oyarzabal (số 21) tỏa sáng rực rỡ

Dẫu vậy, hàng phòng ngự Áo chỉ trụ vững đến những phút cuối hiệp một. Từ đường căng ngang chuẩn xác của Cucurella, Oyarzabal dứt điểm gọn gàng mở tỷ số, nâng tổng số lần tham gia vào bàn thắng của anh lên 24 (ghi bàn hoặc kiến tạo) trong 16 trận quốc tế gần nhất.

Bước ngoặt quyết định đến khi Pedro Porro bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm, đánh đầu tung lưới từ quả tạt của Baena, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia và nâng tỷ số lên 2-0.

Có lợi thế an toàn, Tây Ban Nha thi đấu ung dung hơn. Lamine Yamal suýt ghi tên lên bảng tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh bị David Alaba phá ngay trên vạch vôi.

Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng lạnh lùng sau đường kiến tạo thứ hai của Cucurella, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Chờ trận derby bán đảo Iberia

Với kết quả này, Tây Ban Nha giành vé vào vòng 1/8 World Cup mà vẫn chưa để thủng lưới lần nào. Đối thủ tiếp theo của "La Roja" sẽ là đội thắng trong cặp Bồ Đào Nha - Croatia. Chuỗi 14 trận bất bại là lời cảnh báo rõ ràng với bất kỳ đối thủ nào sắp phải đối đầu họ.

Tây Ban Nha chờ đội thắng ở cặp Bồ Đào Nha - Croatia

Trong khi đó, hành trình của Áo khép lại, nhưng việc lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1954 vẫn là thành tích đáng khích lệ đối với thầy trò HLV Ralf Rangnick.