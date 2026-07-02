Trụ cột Senegal tuyên bố từ giã ĐTQG, dọa tung hê "thâm cung bí sử" ở World Cup

Sao Senegal tuyên bố từ giã ĐTQG ngay sau khi thua Bỉ

ĐT Senegal vừa để lại tiếc nuối lớn nhất tại World Cup 2026 khi thua ngược Bỉ ở vòng 1/16. Cho tới tận phút 85, họ vẫn đang dẫn trước với tỉ số 2-0 nhưng cuối cùng lại thua ngược 2-3 sau 120 phút. Chỉ vài giờ sau trận thua cay đắng này, Pape Gueye, một trong những trụ cột quan trọng của ĐT Senegal trong 2 năm gần nhất, đã tuyên bố tạm thời “treo giày” trên ĐTQG thông qua mạng xã hội.

Pape Gueye tuyên bố từ giã ĐTQG nếu HLV Pape Thiaw còn tại vị

“Tôi sẽ nói rõ thêm về việc bị loại sau nhưng bây giờ tôi muốn nói rằng, nếu ban huấn luyện này còn tại vị, tôi sẽ không lên ĐTQG Senegal nữa”.

Trước đó, cầu thủ này bị thay ra ở phút 66 trong trận đấu với Bỉ và Lamine Camara là người thay thế. Đây có thể nói là quyết định cực kỳ bất ngờ đối với nhiều người bởi Pape Gueye đang hợp cùng Idrissa Gueye tạo nên hàng rào chắc chắn phía trước bộ đôi trung vệ của Senegal.

Trong trận đấu ở cuối vòng bảng, Pape Gueye cũng là cầu thủ chơi hay nhất của Senegal với 2 bàn và 1 kiến tạo vào lưới ĐT Iraq dù chỉ vào sân ở phút 57. HLV Pape Thiaw giải thích sau đó là một số trụ cột bao gồm Pape Gueye đã xuống sức và không đảm bảo được vị trí nên ông cần phải có sự thay đổi.

Mâu thuẫn cá nhân với HLV?

Tuy nhiên, cầu thủ đang chơi cho Villarreal chẳng ngại ngần “bật” ngược ông thầy của mình. “Tôi cảm thấy rất khỏe. Không ai hỏi tôi là tôi có mệt hay không. Như tôi đã nói, quyết định thay người là của HLV. Muốn hay không, bạn vẫn phải tuân thủ”.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Pape Thiaw rút Pape Gueye sớm khỏi sân tại World Cup 2026. Trong trận đấu với Na Uy, quyết định tương tự cũng được đưa ra và thậm chí là tới sớm hơn khi tiền vệ này phải rời sân ở phút 54.

Những quyết định khó hiểu của HLV

Trên thực tế, HLV Pape Thiaw đang bị chỉ trích rất nhiều về mặt chiến thuật. Ngày ra quân, họ chơi “như rồng như hổ” trước ĐT Pháp trong 45 phút đầu tiên nhưng bất ngờ thi đấu cực tệ ở nửa sau của trận đấu. Thiaw cũng bị chất vấn về việc sử dụng nhân sự trong cả 4 trận đấu đã qua tại World Cup 2026.

Rất nhiều người cảm thấy rằng Senegal có thể đá tốt hơn nhiều nếu HLV Pape Thiaw không đưa ra những quyết định “lạ lùng”. Một vài ý kiến thậm chí còn cho rằng liệu Pape Thiaw có bị chi phối bởi yếu tố ngoài chuyên môn trong vấn đề này hay không.

Nên nhớ rằng, HLV Pape Thiaw không hề có hợp đồng chính thức khi dẫn dắt Senegal tại World Cup và đang bị nợ 7 tháng tiền lương trước đó. Một số nguồn tin cho biết các cầu thủ Senegal thậm chí còn định đình công giữa World Cup vì chưa nhận được tiền thưởng từ vòng loại World Cup và CAN Cup 2026. Nội bộ của Senegal đúng là đang “rối như canh hẹ”.