Nhận định tỷ số Canada vs Morocco (00h00 ngày 5/7, vòng 1/8 World Cup 2026): Đồng chủ nhà dừng bước?

Nhận định tỷ số Canada vs Morocco

Canada và Morocco sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup 2026 tại Houston (Mỹ), trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội: Canada muốn kéo dài hành trình lịch sử trên sân nhà, còn Morocco hướng đến việc khẳng định vị thế của một đại diện châu Phi đã trưởng thành ở các trận knock-out.

Về tâm thế, Canada có lợi thế tinh thần rất lớn. Việc vượt qua Nam Phi 1-0 ở vòng trước cho thấy đội bóng Bắc Mỹ đủ bản lĩnh để chơi những trận cầu căng thẳng, nơi chỉ một khoảnh khắc có thể định đoạt số phận. Canada không còn là đội bóng non kinh nghiệm như trước. Họ có tốc độ ở biên, khả năng chuyển trạng thái nhanh và những nhân tố đủ sức tạo đột biến như Alphonso Davies, Jonathan David hay Tajon Buchanan.

Canada vs Morocco. Ảnh: FPT Play

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ cấu trúc đội hình và cách vận hành, Morocco vẫn là đội có nhiều cơ sở để giành chiến thắng hơn. Đại diện Bắc Phi sở hữu lối chơi cân bằng, kỷ luật và giàu tính thực dụng. Trận thắng Hà Lan trên chấm luân lưu sau tỷ số hòa 1-1 cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự, mà còn đủ lạnh lùng trong thời khắc áp lực cao.

Điểm mạnh đáng chú ý nhất của Morocco nằm ở khả năng kiểm soát không gian. Với Achraf Hakimi bên cánh phải, Morocco có thể vừa mở biên tấn công, vừa tạo áp lực ngược khi mất bóng. Tuyến giữa của họ cũng có sự cơ động và tranh chấp tốt, giúp đội bóng này không dễ bị cuốn vào những pha phản công tốc độ của Canada.

Canada muốn thắng cần kéo trận đấu vào thế mở, tận dụng tốc độ để đánh sau lưng hàng thủ Morocco. Nhưng đây cũng là kịch bản tiềm ẩn rủi ro, bởi Morocco rất giỏi trừng phạt sai lầm khi đối thủ dâng cao. HLV Jesse Marsch cũng thừa nhận Canada phải duy trì sự tập trung trước một Morocco “nguy hiểm” và gần như không có điểm yếu rõ ràng.

Vì vậy, khả năng Morocco giành chiến thắng là khá sáng. Trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ, ít bàn thắng, nhưng bản lĩnh knock-out, chất lượng cá nhân và sự ổn định chiến thuật giúp Morocco nhỉnh hơn. Dự đoán: Morocco thắng Canada 2-1.

Đội hình dự kiến Canada vs Morocco:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi

Morocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari

Dự đoán: Morocco thắng 2-0.