Vì sao lũ trên sông Cầu, sông Thương rút chậm, ngập lụt kéo dài?

Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn còn nhiều điểm ngập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên. Lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,60m (lúc 3h ngày 9/10), trên mức lũ lịch sử năm 1986 1,30m và đang biến đổi chậm.

Mực nước lúc 7h ngày 9/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 27,42m, trên BĐ3 0,42m, tại trạm Đáp Cầu 7,28m, trên BĐ3 0,98m; Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,37m, trên BĐ3 2,37m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,60m, trên BĐ3 1,30m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) 0,08m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,54m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,00m.

Ngập úng kéo dài ở nhiều địa phương, lũ rút chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,3m; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng sẽ xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống ở mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở dưới mức BĐ1, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở mức trên BĐ3.

Tỉnh Thái Nguyên: Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Đại Từ, Phú Lạc, Lam Vỹ, Dân Tiến, Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn…

Tỉnh Bắc Ninh: Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, xã Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, phường Tiền Phong, phường Phượng Sơn, phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn, Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, xã Phật Tích, phường Trí Quá, phường Thuận Thành, phường Mão Điền, xã Chi Lăng, phường Bồng Lai, phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức.

Tỉnh Lạng Sơn: Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Thiện Hòa, Thiện Thuật, Quý Hòa, Hoa Thám, Hồng Phong, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt, Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Cảnh báo khu vực ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Diễn biến lũ trên các sông những giờ tới

Ông Vũ Thanh Long, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, hiện nay, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 10h ngày 9/10 mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 9,97m (trên báo động (BĐ) 3: 1,97m); trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,46m (trên BĐ3: 1,46m).

Trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên sau biến đổi chậm. Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3. Mực nước sông lên cao đề phòng xảy ra sạt và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo tại sông Cầu (Thái Nguyên) trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 7,6m, trên BĐ3 1,3m, sau xuống. Trong 06-24h tiếp theo, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy xuống mức BĐ2; tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống ở mức trên BĐ3 1,0m. Ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên duy trì 2–3 ngày tới.

Tại sông Thương trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và trên BĐ3 1,4m; tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và trên BĐ3 0,5m. Ngập lụt tại hạ lưu sông Thương tại Bắc Ninh kéo dài 2-3 ngày tới.

Sông Trung trong 24 giờ tới, lũ tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và trên mức BĐ3 2,35m. Ngập lụt ven sông Trung, sông Bắc Giang tại Lạng Sơn kéo dài 3-4 ngày.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nguyên nhân chính lũ trên sông Cầu, sông Thương duy trì lâu ở mức cao là do địa hình bằng phẳng, sông uốn khúc mạnh và độ dốc nhỏ khiến khả năng thoát lũ kém; Diện ngập rộng, lượng nước từ các vùng trũng dồn về hạ lưu lớn, làm quá trình truyền lũ chậm hơn bình thường;

Tổ hợp lũ lớn trên dòng chính sông Cầu và sông Thương nên tổng lượng lũ cần tiêu thoát rất lớn. Dù hiện đang trong thời kỳ triều kém, song dao động thủy triều trong ngày vẫn ảnh hưởng đến quá trình thoát lũ trên sông Cầu.