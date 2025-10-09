'Xin bà con nhường đường, 60 cháu kẹt 3 ngày rồi': Cứu hộ lập tức lên thuyền

Ngày thứ 3 kể từ khi lũ từ sông Cầu tràn vào nhiều khu vực thuộc các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên, chiều 8/10 nơi đây vẫn mênh mông biển nước. Cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân bị đảo lộn, gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 8/10, tầng 1 của nhà chị Triệu Thị Thu tại phường Phan Đình Phùng vẫn bị ngập sâu hơn 3 m. Khu vực này bị chia cắt nặng, cano khó tiếp cận để cứu trợ. Những ngày qua, người phụ nữ và hai con nhỏ phải cầm hơi bằng lượng thực phẩm ít ỏi trong nhà. Hôm nay, đi nhờ được vào gần hơn, chị mặc áo phao, băng qua quãng ngập sâu tới ngực để tới điểm nhận đồ cứu trợ.

Nhận được thực phẩm mang về, chị Thu thẫn thờ đứng ở một góc đường vì chưa biết phải di chuyển bằng cách nào. Ở nhà chị còn con nhỏ, đang chờ mang thức ăn, nước uống về. Rất ít thuyền bè đi hướng đó, vì có đoạn nước xoáy sâu, chảy xiết. "Tôi đang chờ có cano to nào xuất phát để xin đi theo cùng. Được tới đoạn nào hay đoạn đó", người phụ nữ bần thần. Cả ngày đầm mình trong làn nước lũ, người chị cũng lạnh ngắt, run lên theo từng nhịp.

Cũng vừa nhận được đồ cứu trợ, chị Hải ôm bọc cơm, bánh mì và nước lọc đứng chờ để được về nhà. Chị kể đã 3 ngày khu nhà ở của chị chìm trong biển nước đục ngầu. Các con đã nhịn đói hơn hai ngày trời. "Giờ tôi chỉ mong có thuyền qua nhà để về với chúng nó", chị mệt mỏi nói.

Thuyền lớn, cano, thuyền phao... hễ cứ cập bờ rất đông người dân xin lên để về nhà hoặc gửi đồ cho người thân. Cảnh tượng nhốn nháo với những tiếng gọi, tiếng cầu cứu... diễn ra tại khu vực nút giao đường Hoàng Văn Thụ - Đội Cấn.

Cũng ngay cạnh đó, tiếng thất thanh, đứt quãng của nhà giáo Trịnh Thị Yến - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Túc Duyên vang lên: "Bà con ơi, xin bà con nhường cho cứu trợ của học sinh được đi trước. Trường em 60 cháu mắc kẹt, các con đói lắm rồi".

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ nhận thông tin, sắp xếp một thuyền phao chất đầy lương thực, ưu tiên đi vào điểm trường. Cô giáo Yến cho biết, Trường THCS Túc Duyên nằm ngay bờ sông Cầu, tình trạng ngập rất nặng. Hơn nữa, khi nước bắt đầu rút, quanh trường có nhiều đoạn chảy xiết, xoáy sâu rất nguy hiểm. Đã 3 ngày, không thuyền bè cứu trợ nào có thể ra tới nơi. Tập thể các thầy cô trong trường phân công nhau chăm sóc học sinh, tìm cách liên lạc với gia đình hoặc các đội cứu trợ để tăng cường lương thực.

"Hiện rất nhiều học sinh chưa thể liên lạc với gia đình vì nhà trong vùng ngập sâu đã mất điện, mất sóng", nữ hiệu phó rưng rưng nước mắt.

Rất nhiều người dân sống tại Thái Nguyên cũng lâm vào cảnh tương tự khi nước lũ dâng cao. Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có trên 5.400 ngôi nhà bị thiệt hại, ngập nước, trong đó 5.096 nhà bị cô lập, 490 nhà đã di dời khẩn cấp. Đến sáng 8/10 đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương trong mưa lũ sau bão Matmo. Còn thiệt hại về vật chất chưa thể thống kê khi nước lũ vẫn bủa vây tứ phía.

Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ bị cô lập, trông chờ vào thực phẩm cứu trợ từ ngoài gửi vào. Những tuyến đường nằm trong trung tâm tỉnh như Đội Cấn, Hùng Vương, Bến Oánh... đều chìm trong làn nước đục ngầu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) ở mức đỉnh 29,9m - cao hơn báo động cấp 3 là 2,9m và vượt mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra 1,09m.

Nhiều khu vực khó tiếp cận, hễ cứ thấy bóng dáng hiếm hoi của thuyền bè hoặc cano ngang qua, người dân lại hò với theo xin đi nhờ. Đàn ông trong gia đình nếu biết bơi lội sẽ mặc áo phao, men theo đường lớn để ra phía ngoài nhận đồ cứu trợ. Không điện, thực phẩm, nước sạch... trong khi nhà cửa vây quanh bởi nước lũ, nhiều gia đình đang chật vật xoay xở.

Có những điểm nước xiết, xoáy mạnh, việc di chuyển của cano, thuyền phao cứu trợ gặp khó. Nhiều người băng qua đường phải dùng dây thừng làm điểm bám trụ.

16h, lực lượng cứu hộ vận chuyển thêm một thuyền lớn, có thể di chuyển vào các khu vực nguy hiểm để đưa người dân ra ngoài. Tuy nhiên, các điểm ngập không đồng đều, bà con lại đặt ra bài toán làm sao để thuyền có thể di chuyển an toàn, tránh được vật cản hoặc khu vực nước cạn.

Đến 17h ngày 8/10, có thêm rất nhiều người dân được cứu hộ, đưa từ các khu nhà bị cô lập lên vùng an toàn.