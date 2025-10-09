Những hình ảnh đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Triều Tiên

Sáng 9-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN

Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Ảnh: TTXVN

Thiếu nữ Triều Tiên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, hai hàng tiêu binh danh dự đứng dọc hai bên thảm đỏ. Tổng Bí thư Tô Lâm đi dọc thảm đỏ và lần lượt bắt tay các quan chức Triều Tiên ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Thiếu nhi Triều Tiên vẫy cờ hai nước, chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo thành quả mới cho quan hệ giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: TTXVN