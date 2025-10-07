Thái Nguyên phát cảnh báo lũ cao hơn mức lũ do bão Yagi

Sáng 7/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát đi tin cảnh báo ngập lụt do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 11, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa lớn diện rộng.

Sáng nay, nhiều khu vực trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Cụ thể: Hóa Thượng (Đồng Hỷ) 240 mm, Sông Cầu 130 mm, Tràng Xá 192,2 mm, Liên Minh (Tràng Xá) 192,2 mm, Cây Thị 183,6 mm, Nam Hòa 161,4 mm, Dân Tiến (Võ Nhai) 213 mm, phường Phan Đình Phùng 190 mm, La Hiên 131 mm, Cúc Đường (Võ Nhai) 118,2 mm, Minh Lập (Đại Phúc) 167,1 mm, Nghịn Tường (Nghịn Tường) 155 mm, Vũ Chấn (Đồng Hỷ) 138,8 mm, Phú Bình 117 mm, Phú Lạc (Phú Lạc) 105,6 mm, Phúc Thuận (Phổ Yên) 121,8 mm, Bình Sơn (Tân Cương) 137,6 mm, Sáng Mộc (Sáng Mộc) 109,7 mm, Tân Khánh (Tân Khánh) 121 mm, Thần Sa (Yên Bình) 105,2 mm...

Thái Nguyên hứng lượng mưa lớn kỷ lục từ đêm qua đến sáng nay.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nhận định, trong 3–6 giờ tới, Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40–80 mm, cục bộ trên 100 mm, gây nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực.

Theo dự báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến phố thuộc khu vực trung tâm thành phố và các thị trấn. Mức ngập phổ biến từ 0,5–0,8 m, có nơi sâu hơn trên 1 m, thời gian ngập có thể kéo dài 6–12 giờ. Tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), nhiều tuyến đường như Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng... được cảnh báo có nguy cơ ngập nặng.

Ngoài ra, một số khu vực khác như Gia Sàng, Tích Lương, Quán Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Phổ Yên, La Bằng, Phú Xuyên, Sông Công, Tân Cương, Bách Quang, Nam Cường, Quang Bạch, Na Ri, Xuân Dương, Yên Bình... cũng nằm trong vùng cảnh báo. Cơ quan khí tượng khuyến cáo mưa lớn có thể làm ngập úng nhiều tuyến đường giao thông, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển, đồng thời tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực đồi núi, đặc biệt là ở khu vực Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, trên các sông suối trong tỉnh xuất hiện lũ lớn, mực nước tại nhiều trạm vượt mức báo động 3, diễn biến phức tạp và có xu hướng tiếp tục lên nhanh trong sáng và trưa nay (7/10).

Cụ thể, lúc 7h ngày 7/10, mực nước tại trạm Thác Giềng đạt 100,37m, cao hơn báo động 3 là 1,87m và còn đang lên; trạm Chợ Mới đạt 57,75m, dưới báo động 3 là 0,25m nhưng đang lên nhanh; trạm Gia Bẩy đạt 27,12m, vượt báo động 3 là 0,12m, tiếp tục tăng nhanh; trong khi trạm Chã đạt 6,74m, dưới báo động 1 là 1,26m, cũng đang lên nhanh. Trên sông Năng (trạm Ba Bể), mực nước đạt 155,28m, dưới báo động 2 là 0,22m và đang lên nhanh. Dự báo trong ngày 07/10, lũ trên sông Cầu tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngoài ra, trên các sông suối khác trong tỉnh, lũ xuất hiện với biên độ 2–5m.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, Đồng Hỷ, Thái Nguyên mưa lớn hơn 500mm trong vòng 12 tiếng đồng hồ qua. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến sáng nay giờ phổ biến từ 350mm-450mm, nhiều nơi vượt 450mm và có nơi hơn 500mm. nguy cơ nước sông dâng rất cao trong chiều và tối nay, nguy cơ ngập cao hơn ở các khu vực đang ngập úng.

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo, lũ lớn có thể gây ngập úng và ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và ven sông suối, đặc biệt là khu vực phía nam tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình…

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún cao tại các sườn núi dốc, taluy dương, các tuyến giao thông và khu vực đang thi công. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3. Lũ lên nhanh có thể gây ngập lụt, lũ quét, lũ ống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông và đời sống nhân dân. Đài khí tượng khuyến cáo người dân không đi qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động phòng tránh, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.